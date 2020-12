Sayyed Sistani har ingen planer om å dele opp Hashd al-Shaabi

Av Elijah J. Magnier:

oversatt av Abu Huda

Mange artikler skrevet tidligere i år og i det siste hevdet at Hashd al-Shaabi (Popular Mobilization Forces – PMF) i Irak er i ferd med å se en splittelse blant sine brigader. PMF spilte en viktig rolle i kampen mot organisasjonen “den Islamske stat” (IS) sammen med den irakiske hæren, det føderale politiet og terrorbekjempelsesenhetene. Splittelsen i PMF dukket opp midt under en konferanse, den første i sitt slag, holdt av “Hashd al-Majaiyah” (PMF for den store ayatollah Sayyed Ali Sistanis ære, også kjent som Hashd al-Atabat som betyr Hashd for de hellige helligdommene), fremhever den interne kampen for ledelse av PMF. Til tross for de interne forskjellene er imidlertid Stor-Ayatollahen langt fra å beordre oppsplitting av PMF. Hashd al-Marjaiya søker en administrativ splittelse på grunn av mangel på nøkkelposisjoner i PMF og mangelen på lønnsmidler brigadene lider av. Kampen mellom Najaf og Teheran er imidlertid allestedsnærværende og er en del av denne kampen om makt og økonomi.

Det er viktig å være tydelig på at Hashd al-Shaabi ikke tilhører Marjaiya i Najaf, selv om opprettelsen skyldtes Sayyed Sistanis Fatwa (al-Kifaei). Dette var en fatwa som ble kunngjort for å hindre IS i å okkupere andre irakiske byer etter at de hadde tatt kontroll over Mosul, Nineveh, Salahuddin og de fleste av Anbar-byene, og nådde portene til hovedstaden Bagdad.

USA klarte ikke å hjelpe Irak, og derfor strømmet Iran først inn med militære rådgivere og våpen distribuert til irakerne i alle byer, inkludert den nordlige provinsen Kurdistan, og de trente al-Hashd al-Shaabi i krigskunsten. Marjaiyaen i Najaf kjøpte våpen og utstyrte og bevæpnet fire fraksjoner fra Beit Mal al-Muslimeen (den offentlige statskassen for muslimene for å samle inn og distribuere veldedighet og midler administrert av den høyeste religiøse autoriteten kalt Marja ’). Dette er Liwa Ansar al-Marjaiya, Liwa Ali al-Akbar, Firqat al-Abbas al-Qitaliyah og Firqat al-Imam Ali al-Qitaliyah.

Marjaiya hadde aldri et kommando- og kontrollsenter, og har aldri vært ekspert i noen form for kamp for å stå opp mot IS. Så de fire fraksjonene fikk opplæring og ble utplassert sammen med alle de andre delene av PMF, sjia, sunni, feyli-kurdere, kurdere og andre minoriteter i alle deler av Irak. Det var Iran som tok ansvaret for krigsplanleggingen, i harmoni med det som gjensto av de irakiske sikkerhetsstyrkene på den tiden. PMF gjenvant Jurf al-Sakher og dekket hele det irakiske territoriet, inkludert angrepet for å gjenerobre Mosul og de syrisk-irakiske ørkenområdene.

Det faktum at Irak ikke falt i IS ‘hender og at Iran grep inn for å stoppe delingen av landet i tre delstater, overbeviste de amerikanske styrkene om å gripe inn til slutt, og tilby luft- og etterretningsstøtte. Denne mangelen på tidlig amerikansk intervensjon ga Iran mer innflytelse over PMF. Iran var klare til å sende tropper til Irak for å stoppe IS sine fremskritt og beseire gruppen: det var en ‘ideell’ situasjon med tanke på at kampen fant sted på irakisk og ikke iransk jord. Iran ville også ha gjort alt i sin makt for å forsvare de helligdommene til sine hellige imamer og forhindre at disse falt i IS ‘hender – de hadde alltid planlagt å ødelegge de mest hellige Sjia-helligdommene i Samarra, Bagdad, Karbalaa og Najaf. I tillegg representerte Irak en første forsvarslinje for Iran, og derfor var landet klart til å stå og kjempe for nabolandet.

Det var også en anledning for Iran til å skape en ideologisk motivert styrke, PMF, siden omstendighetene hadde pålagt dens nødvendighet. Det var nødvendig å ha en svært motivert ideologisk gruppe for å stå opp mot en annen lignende ideologisk motivert gruppe, IS, med vilje til å kjempe til døden. Den vanlige hæropplæringen viste seg å være ubrukelig for å stoppe IS sine fremskritt. Siden USAs okkupasjon av Irak i 2003 hadde de amerikanske styrkene faktisk “trent” titusenvis av irakiske soldater – som rømte når de møtte fienden (IS) ved de første sammenstøtene i Mosul, Tel’Afar, Kirkuk, Nineveh, Salahuddin og Anbar.

