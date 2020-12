Trump tilgir Blackwater-leiesoldater: “Hvorfor hater de oss”?

Av Elijah J. Magnier

Oversatt av Abu Huda

Første gang jeg så Blackwater-leiesoldater i aksjon, var en morgen i 2005, på gaten al-Mansour i den irakiske hovedstaden Bagdad. Midt på broen kom de tungt bevæpnede «entreprenørene» ut av et kjøretøy som kjørte nordover, blokkerte trafikken ved å peke maskingeværene i alle retninger, inkludert min, og transporterte det som så ut til å være en VIP-person de beskyttet. De hoppet deretter inn i en annen bil med sotede ruter på vei sørover, i motsatt retning. Et øyeblikk frøs alle på gaten på grunn av entreprenørenes aggressivitet og deres truende oppførsel, og ventet å se kuler fly rundt. Blackwater-entreprenørenes tilstedeværelse var uavhengig av irakisk beslutningstaking og kontroll fordi de var direkte knyttet til den amerikanske administrasjonen som hadde drevet Mesopotamia siden 2003.

Det var ikke uvanlig å se en amerikansk Humvee åpne ild mot et sivilt kjøretøy på grunn av manglende respekt for de amerikanske engasjementsreglene som i praksis var umulige å overholde. Faktisk ville den siste Humvee av en amerikansk konvoi bære et skilt som ba alle biler om å holde seg 100 meter unna. Det var nesten umulig å lese skiltet fra 100 meters avstand, som selvfølgelig dermed utsatte sivile for den dødelige ildkraften.

Å møte en amerikansk konvoi på motorveien i Bagdad (nord eller sør) var en annen vanskelig utfordring. Amerikanske konvoier kjører med jevn gjennomsnittshastighet selv på motorveier. Det var ikke tillatt å kjøre forbi konvoien. Irakerne fant derfor en risikabel løsning ved å kjøre på motsatt side av motorveien og ta en enorm kollisjonsrisiko. Det største problemet var når en annen konvoi kom i motsatt retning ved å omgå den første konvoien på andre siden av veien. I dette øyeblikket fryser alle sjåfører og strekker armene i været av frykt for å bli skutt på.

I løpet av de første sju årene av Iraks okkupasjon i USA var risikoen for å bli drept ved en feiltagelse ekstremt høy av flere grunner. Blackwater-entreprenører gjorde dette i 2007, på Nisour-plassen, da de åpnet ild mot mennesker på gaten og drepte 17 sivile og såret 24. Det er aldri noen ansvarlige for USAs ugjerninger eller massakrer eller tortur i Irak.

Faktisk var ikke Nisour Blackwater-massakren i 2007 første gang. I 1996 svarte USAs ambassadør i FN Madeleine Albright på dødsfallene til en halv million irakiske barn forårsaket av amerikanske sanksjoner mot landet ved å si “det er verdt det”. 2003-invasjonen og Irak-krigen etterlot hundretusener av døde eller sårede irakere. I 2004 bekreftet bilder fra det amerikansk-drevne fengselet Abu Ghraib USAs “sadistiske og kriminelle overgrep” mot irakiske fanger.

I løpet av det samme året av den amerikanske okkupasjonen oppløste Paul Bremer, den amerikanske «visekongen» i Irak, den irakiske hæren, og etterlot 400 000 menn hjemme uten økonomiske midler eller rettigheter. Mange av disse gikk rett i armene på al-Qaida i Irak (som forvandlet seg til den “Islamske stat”, terrorgruppen IS, ISIL eller Daesh). I 2009 stengte USA Camp Bucca interneringssenteret som i praksis hadde blitt et jihadist-universitet. Det var her terroristledere rekrutterte menn til å terrorisere Irak senere, da de ble løslatt av amerikanerne. I 2010 viste en hemmeligholdt amerikansk video et Apache-helikopterangrep som drepte et dusin irakiske sivile, inkludert to Reuters nyhetsmedarbeidere.

Det var ingen som tok ansvar for alle tapene. Disse ble unødvendig forårsaket av total mangel på kunnskap fra den amerikanske administrasjonen om den irakiske kulturen eller til og med en tilstrekkelig plan etter okkupasjonen, en okkupasjon begrunnet med løgnaktige påstander om at Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen.

Hvorfor skulle Irak gjøre opprør mot benådningen den amerikanske presidenten Donald Trump har gitt til fire Blackwater-entreprenører? Fordi irakerne ikke mener at livene deres er verdt null og niks, og at tiden for ansvarlighet er kommet. Irakere i dag er mye sintere og mindre opptatt av å underkaste seg den dominerende makten til de amerikanske styrkene. I 2001 talte tidligere president George W. Bush til nasjonen og sa: “Hvorfor hater de oss?”. Han trodde det var fordi folk i Midtøsten hatet USAs “demokrati og frihet”. Dette er nettopp det irakerne leter etter: et ansvarlig demokrati og frihet. Frihet til å leve og frihet til å sikte kriminelle som er ansvarlige for massakrer de har begått og erkjenner deres forseelser.

Det irakiske parlamentet utstedte et bindende dekret som påla de amerikanske styrkene å forlate landet etter det ulovlige drapet på den irakiske Hashd al-Shaabi-sjef Abu Mahdi al-Muhandes og den iranske brigadegeneral Qassem Soleimani. Irak sier «Nok!» til USAs maktmisbruk, manglende respekt for irakisk suverenitet og USAs fullstendige mangel på ansvarlighet. Det Donald Trump gjorde er uakseptabelt for irakere og kan aldri glemmes eller slettes fra minnet. Det forventes ikke at Irak ønsker den valgte president Biden velkommen annerledes enn sin forgjenger og er klar til å slå tilbake for å se til at alle amerikanske styrker er ute av landet for enhver pris. Irak sier at regningsdagen har kommet: det er på tide at USA betaler regningen.

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...