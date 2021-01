Iran daagt Trump uit en geeft Biden geen keuze: een op handen zijnde deal of helemaal geen deal

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

In de resterende twee weken met president Donald Trump aan de macht stuurt Iran sterke boodschappen naar de Verenigde Staten van Amerika, en in het bijzonder naar zowel de huidige president als naar de verkozen president Joe Biden, door een tweedaagse oefening te lanceren met in eigen land geproduceerde drones in de centrale Semman-provincie, en door de uranium vverder te verrijken tot 20 procent. Het eerste bericht is een antwiird op de “maximale druk” van Trump en zijn orders om twee B-52S bommenwerpers, de USS Georgia onderzeeër en het Nimitz vliegdekschip naar de Perzische Golf te sturen. Iran daagde Trump uit en rekende erop dat hij in zijn laatste weken geen oorlog meer zal beginnen en toonde aan dat Teheran in ieder geval niet bang is en vastbesloten is om het resultaat onder ogen te zien.

De tweede boodschap aan Biden is een ultimatum voor zijn nieuwe regering om het nucleaire akkoord (ondertekend in 2015 en verworpen door Trump in 2018) te respecteren zoals het is. De terugkeer van Iran naar 20 procent uraniumverrijking steunt Biden als hij oprecht is in het terugkeren naar de nucleaire overeenkomst en helpt alle stemmen die het respect voor de JCPOA betwisten het eijgen op te leggen. Anders zal Iran zijn verrijking en zijn nucleaire capaciteit vastberaden voortzetten. Dit is verre van een bazaar waar ruilhandel bedreven wordt of tapijten verkocht worden en waar onderhandelen mogelijk zou zijn. Iran stelt de regels vast met slechts twee keuzes voor Biden: neem de nucleaire overeenkomst zoals die in 2015 is ondertekend, of laat deze vallen.

Het Iraanse leger (grondtroepen, marine en luchtmacht) beëindigde twee dagen van maneuvers waarbij honderden drones meer dan 2.000 km aflegden en doelwitten bestookten met lucht-grond en lucht-lucht raketten, inclusief het gebruik van kamikaze-drones en de vernietiging van vestingwerken en marinedoelen. De oefeningen gaven aan hoezeer Iran erin geslaagd is om zijn afschrikkingsvermogen te ontwikkelen (terwijl het onder zware sancties valt) en hoe Iran van plan is om elke oorlog die tegen het land wordt gevoerd door de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn vertrek of door een andere vijand van Iran onder ogen te zien.

De zwaarste sancties van Trump waren, en zijn nog steeds, zeer pijnlijk voor de economie en de groei van de “Islamitische Republiek”. De Amerikaanse regering slaagde er echter niet in Iran effectief af te schrikken: haar leiders toonden zich totaal niet flexibel en ze weigerden te onderhandelen met Trump of zelfs maar te reageren op zijn acht pogingen om contact op te nemen met zijn Iraanse tegenhanger, sjeik Hassan Rouhani.

Om het westen zijn vastberadenheid uit te leggen en wijzigingen of nieuwe onderhandelingen te vermijden, heeft het Iraanse parlement in november vorig jaar 2020 een wetsvoorstel ingediend met meerdere artikelen waarin een routekaart voor de nieuwe Amerikaanse regering werd opgesteld. Het eerste artikel van het wetsvoorstel gaat over de verplichting voor de regering om het uraniumverrijkingsniveau in de nucleaire faciliteit van Fordow, die al 15 jaar gesloten is, op te trekken tot 20%. Het tweede artikel gaat over het vergroten van de Iraanse voorraad laagverrijkt uranium. Het derde artikel bepaalt dat de regering en de AEOI (Atomic Energy Organization of Iran) tegen maart 1.000 geavanceerde IR-2M- en IR-6-centrifuges moeten gebruiken, elk jaar ten minste 120 kilogram verrijkt uranium met een zuiverheidsgraad van 20 procent moete produceren en opslaan, en de maandelijkse productie van verrijkt uranium voor verschillende vreedzame doeleinden met verschillende zuiverheidsgraad met ten minste 500 kg moet verhogen.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...