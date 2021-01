Iran utfordrer Trump og gir ikke Biden noe valg: en nært forestående avtale eller ingen avtale

Av Elijah J. Magnier

Oversatt av Abu Huda

I løpet av de resterende to ukene med president Donald Trump ved makten, sender Iran sterke meldinger til Amerikas forente stater, og spesielt til både den nåværende presidenten og til den valgte presidenten Joe Biden, ved å starte en to-dagers øvelse som involverer innenlands produserte droner i sentrale Semman-provinsen, og ved å øke den berikede uranrenheten til 20 prosent. Den første meldingen er rettet mot Trumps “maksimale press” -sanksjoner og hans ordre om å sende to B-52S-bombefly, USS Georgia-ubåten og Nimitz-transportøren til Persiabukta. Iran utfordret Trump, og regnet med det faktum at han ikke lenger vil starte en krig de siste ukene i embedet og demonstrerer at i alle fall Teheran ikke er redde, og fast bestemte på å møte hvilket som helst resultat.

Den andre meldingen til Biden er et ultimatum for hans nye administrasjon til å respektere atomavtalen (undertegnet i 2015 og avvist av Trump i 2018) slik den foreligger. Irans tilbakevendelse til 20 prosent Urananrikningsnivå vil støtte Biden hvis han er oppriktig med å vende tilbake til atomavtalen og hjelper ham med å overvinne alle stemmer som bestrider respekten for JCPOA. Ellers vil Iran fortsette med sin berikelse og økning av sin kjernefysiske kapasitet, med besluttsomhet. Dette er langt fra å være et marked for byttehandel eller salg av tepper, der forhandlinger vil være mulig. Iran setter reglene med bare to valg for Biden: ta atomavtalen slik den ble undertegnet i 2015, eller la den være.

Den iranske hæren (bakkestyrker, marinen og luftforsvaret) avsluttet to dager med øvelser der hundrevis av droner fløy over 2000 km og rammet mål ved hjelp av luft-til-overflate- og luft-til-luft-missiler, inkludert bruk av kamikaze-droner og ødeleggelse av befestninger på bakken og marine mål. Øvelsene indikerte hvor mye Iran har klart å utvikle sin avskrekkende evne (mens de er under tunge sanksjoner) og hvordan Iran planlegger å møte enhver krig med USAs president Donald Trump før hans avgang, eller fra noen annen fiende av Iran.

Trumps hardeste sanksjoner var, og er fortsatt, veldig smertefulle for Den islamske republikkens økonomi og vekst. Imidlertid klarte ikke den amerikanske administrasjonen å pålegge Iran noen effektiv avskrekking: lederne viste totalt fravær av fleksibilitet, og de nektet å forhandle med Trump eller til og med å svare på hans åtte forsøk på å kontakte sin iranske kollega, Sheikh Hassan Rouhani.

For å forklare Vesten deres besluttsomhet og unngå endringer eller reforhandlinger, presenterte det iranske parlamentet i november i fjor 2020 et lovforslag med flere artikler som tegner et veikart for den nye amerikanske administrasjonen. Den første artikkelen i lovforslaget handler om å forplikte regjeringen til å heve urananrikningsnivået til 20% ved Fordow kjernefysiske anlegg, et anlegg som har vært stengt i 15 år. Den andre artikkelen handler om å øke Irans lager av lavanriket uran. Den tredje artikkelen bestemmer at regjeringen og Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) må bruke 1000 IR-2M og IR-6 avanserte sentrifuger innen mars, produsere og lagre minst 120 kilo anriket uran med 20 prosent renhet hvert år, og øke den månedlige produksjonen av anriket uran til forskjellige fredelige formål, med forskjellige renhetsnivåer med minst 500 kg.

