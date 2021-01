Ganhos e perdas na Turquia, Israel e Irã? Biden entraria em guerra ou abandonaria o Oriente Médio? (1/3)

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

A Turquia se levantou como uma força emergente no Oriente Médio graças às guerras na Síria, Iraque e na Líbia, desafiando o domínio unilateral dos EUA nesta parte do mundo. Por outro lado, Iêmen, Síria, Iraque, Líbano, Palestina e Afeganistão impuseram coletivamente o Irã como um poder regional impossível de ignorar. O Irã tem enfrentado a hegemonia dos EUA desde 1979 e continua a crescer, não obstante as sanções ultraseveras dos EUA. E, finalmente, as novas alianças que Israel concluiu em 2020 com muitos países do Oriente Médio dos quais já tinha uma relação amigável deu a Israel uma posição mais robusta em relação a vários países árabes e islâmicos, particularmente enquanto desfrutam de apoio e encobrimento ilimitado dos EUA para todas as suas operações durante a administração do Presidente Donald Trump. Mas o único ganho tangível de Israel é sua relação com o Sudão; isso já estava se destacando em relação à causa palestina e o “Eixo da Resistência”. Como o mundo deixou para trás o ano 2020, a guerra ainda pairava sobre o Oriente Médio (longe de desaparecer). O novo Presidente eleito dos EUA será forçado a enfrentar e decidir em que direção ele conduzirá os país: em direção à paz e, consequentemente, retirar as forças norte-americanas (particularmente da Síria e do Iraque)? Ou será que Biden opta por fazer guerra ao Iraque e aceita ver suas tropas atacadas tanto na Síria como no Iraque?

A Síria foi o palco principal, mas não o único. O Irã, a Turquia e Israel desempenharam papéis importantes não apenas em 2020, mas durante a última década. Espera-se que estes países continuem a ter influência sobre os desenvolvimentos na Síria. A guerra de 2011 travada no Levante foi a mais devastadora que o Oriente Médio já testemunhou. Os países regionais e internacionais participaram da destruição da Síria e de sua estabilidade, por muitas razões. Para citar apenas algumas, os principais objetivos eram:

1) Evitar o fluxo de gás russo para a Europa via Ucrânia quando os EUA ofereceram uma alternativa via Qatar (Qatar-Bahrein-Arábia Saudita -Jordania-Síria-Turquia-Bulgária-Áustria-Alemanha) para enfraquecer Moscou e evitar sua rápida recuperação, adiar seu desafio à hegemonia dos EUA e seu retorno ao Oriente Médio para depois de 2022.

2) Retirar a base naval russa da Síria e fechar sua janela sobre o Mediterrâneo.

3) Enfraquecer o Irã ao encerrar seu relacionamento estratégico com o Presidente Bashar al-Assad, contribuindo para isolar ainda mais Teerã e torná-la mais vulnerável às sanções dos EUA e impor seu ditame.

4) Interromper a conexão comercial entre o Iraque e a Síria e a Rota da Seda.

5) Desestabilizar o Iraque e o Líbano e transformar estes países em um palco para os jihadistas.

6) Cortar a linha de fornecimento de armas do Hezbollah libanês que flui via Damasco para enfraquecer a organização e aliviar Israel de uma poderosa ameaça e, simultaneamente, eliminar o braço forte do Irã (Hezbollah) no Oriente Médio.

7) Acabar com a ameaça da Síria a Israel e enfraquecer o governo sírio para impedir sua recuperação dos Altos de Golã ocupados e impor uma normalização com Tel Aviv.

8) Oferecer aos jihadistas suas terras favoritas para a Jihad (Bilad al-Sham, o Levante) para reunir o maior número possível destes num único local, oferecendo abrigo aos jihadistas anti-China e anti-Rússia para reunir experiência na Síria e usá-la como plataforma para futuros ataques à China e à Rússia em casa.

Apesar de quase 10 anos de guerra, as autoridades sírias e o Exército mantiveram sua posição e conseguiram manter grande parte do país unido, se beneficiando também do apoio de seus aliados (Irã, Rússia, Hezbollah e grupos iraquianos) para se levantarem e lutarem contra o plano internacional multinível de subversão de seu país.

A Turquia saiu mais forte do que nunca, ocupando uma grande parte do noroeste da Síria e tendo estabelecido uma presença estática no Iraque, sem vontade de deixar os dois países por enquanto. Conseguiu criar representantes na Síria, que lutam sob seu comando na Síria, Líbia e Azerbaijão. A Turquia está ameaçando

