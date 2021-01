Türkei, Israel und Iran Gewinn und Verluste? Würde Biden in den Krieg ziehen oder den ME aufgeben? (1/3)

Von Elijah J. Magnier:

Translation: CHH

Die Türkei ist als aufstrebende Kraft im Nahen Osten dank der Kriege in Syrien, Irak und Libyen, wodurch die einseitige Dominanz der USA in diesem Teil der Welt in Frage gestellt wird. Auf der anderen hand, Jemen, Syrien, Irak, Libanon, Palästina und Afghanistan gemeinsam den Iran als Regionalmacht, die man nicht ignorieren kann. Der Iran hat sich gegen die Hegemonie der USA gestellt, seit 1979 und wächst weiter, ungeachtet der ultrascharfen Sanktionen der USA. Und schließlich, die neuen Bündnisse, die Israel im Jahr 2020 mit vielen Ländern im Nahen Osten geschlossen hat, die bereits befreundet war, gab Israel eine robustere Position in Bezug auf mehrere arabische und islamische Ländern, insbesondere während sie unbegrenzte US-Unterstützung und Vertuschung für alle ihre illegalen Operationen während der Administration von Präsident Donald Trump. Aber der einzige greifbare Gewinn Israel gemacht hat, ist sein Verhältnis zum Sudan; das war bereits dabei, sich von der Palästinensische Sache und die “Achse des Widerstands”. Als die Welt das Jahr 2020 hinter sich ließ, Der Krieg schwebte immer noch über dem Nahen Osten (und war noch lange nicht abgeklungen). Die neue US-Wahl. Präsident gezwungen sein wird, sich zu stellen und zu entscheiden, in welche Richtung er die USA führen wird: in Richtung Frieden und in der Folge den Abzug der US-Truppen (insbesondere aus Syrien und dem Irak)? Oder würde Hat sich Biden für einen Krieg gegen den Irak entschieden und akzeptiert, dass seine Truppen sowohl in Syrien als auch im Irak angegriffen werden?

Syrien war die wichtigste, aber nicht die einzige Bühne. Der Iran, die Türkei und Israel spielten nicht nur im Jahr 2020, sondern während des letzten Jahrzehnts eine wichtige Rolle. Es wird erwartet, dass diese Länder auch weiterhin Einfluss auf die Entwicklungen in Syrien haben werden. Der Krieg, der 2011 in der Levante geführt wurde, war der verheerendste, den der Nahe Osten je erlebt hat. Regionale und internationale Länder beteiligten sich an der Zerstörung Syriens und seiner Stabilität, und das aus vielen Gründen. Um nur einige zu nennen, waren die Hauptziele:

1)Die Verhinderung des russischen Gasflusses nach Europa über die Ukraine, als die USA eine Alternative über Katar anboten (Katar-Bahrein-Saudi-Arabien-Jordanien-Syrien-Türkei-Bulgarien-Österreich-Deutschland), um Moskau zu schwächen und seine schnelle Erholung zu verhindern und seine Herausforderung an die US-Hegemonie und seine Rückkehr in den Nahen Osten für nach 2022 zu verschieben. 2)Entfernen Sie Russlands Marinestützpunkt aus Syrien und beenden Sie sein Fenster zum Mittelmeer. 3)Schwächen Sie den Iran, indem Sie seine strategische Beziehung zu Präsident Bashar al-Assad beenden, was dazu beiträgt, Teheran weiter zu isolieren und es anfälliger für US-Sanktionen zu machen und sein Diktat durchzusetzen. 4)Unterbrechen Sie die irakisch-syrische Handelsverbindung und Seidenstraße. 5)Den Irak und den Libanon destabilisieren und diese Länder in eine Bühne für Dschihadisten verwandeln. 6)Kappen Sie die Waffennachschublinie zur libanesischen Hisbollah, die über Damaskus fließt, um die Organisation zu schwächen und Israel von einer mächtigen Bedrohung zu befreien und gleichzeitig den starken Arm des Irans (Hisbollah) im Nahen Osten zu eliminieren. 7)Beenden Sie die Bedrohung Israels durch Syrien und schwächen Sie die syrische Regierung, um ihre Rückgewinnung der besetzten Golanhöhen zu verhindern und eine Normalisierung mit Tel Aviv durchzusetzen. 8)Bieten Sie den Dschihadisten ihr bevorzugtes Land für den Dschihad (Bilad al-Sham, die Levante) an, um so viele von ihnen wie möglich an einem Ort zu versammeln, und bieten Sie den antichinesischen und antirussischen Dschihadisten Unterschlupf, um in Syrien Erfahrungen zu sammeln und sie als Plattform für zukünftige Angriffe auf China und Russland in der Heimat zu nutzen.

Trotz fast 10 Jahren Krieg haben sich die syrischen Behörden und die Armee behauptet und es geschafft, einen großen Teil des Landes zusammenzuhalten. Dabei profitierten sie auch von der Unterstützung ihrer Verbündeten (Iran, Russland, Hisbollah und irakische Gruppen), um gegen den internationalen Mehrebenenplan zur Unterwanderung ihres Landes zu bestehen und zu kämpfen.Die Türkei ist stärker denn je, sie hat einen großen Teil des Nordwestens Syriens besetzt und eine statische Präsenz im Irak aufgebaut, da sie nicht bereit ist, beide Länder vorerst zu

