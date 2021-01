Winst en verlies voor Turkije, Israël en Iran? Zal Biden ten oorlog trekken of het Midden-Oosten opgeven… (3/3)

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

In het afgelopen decennium hebben de VS, Israël en hun bondgenoten alle mogelijke wegen verkend in een poging Iran aan hun wil te onderwerpen, de “Islamitische Republiek” te verzwakken of zelfs te verslaan en jarenlang probeerden ze het politieke regime te veranderen. De oorlog tegen Syrië (een van de strategische bondgenoten van Iran), de opdeling van Irak, de oorlog tegen Hezbollah, de steun aan Al-Qaida in Syrië, de toestemming voor ISIS om ongestoord te groeien, de moorden en sabotages, de afwijzing van de “nucleaire overeenkomst” en de “maximale druk” waren de belangrijkste keuzes en de meest schadelijke middelen die werden gebruikt in een poging om Iran en zijn bondgenoten in het Midden-Oosten te verslaan. Waren deze opties, na een decennium van serieuze en gevaarlijke pogingen en oorlogen, succesvol?

De “maximale druk” van de VS was erop gericht om 80% van de olie-inkomsten van Iran te verminderen en slaagde er inderdaad in om “Iran zo’n 200 miljard dollar aan gederfde deviezeninkomsten en investeringen te ontzeggen”, zoals president Hassan Rouhani het formuleerde. Het resultaat was zeer pijnlijk voor Iran en zijn economie, vooral tijdens de strijd tegen de Covid-19-pandemie. De huidige Amerikaanse regering besloot slechts enkele weken voor zijn vertrek dat de hele Iraanse financiële sector een bedreiging vormde en dwong alle internationale en in het bijzonder Europese banken om alle transacties met Iran stop te zetten. Maar de regering van president Donald Trump heeft nooit de voldoening gehad om de Iraanse economie te zien instorten, ondanks de hoge inflatie en werkloosheid.

In mei en juni 2019 beschuldigden de Verenigde Staten Teheran ervan zes olietankers net voorbij de Straat van Hormuz te hebben gesaboteerd. Op 20 juni haalde Iran een RQ-4A Global Hawk neer, een van Amerika’s meest geavanceerde en dure drones, met zijn in eigen land gemaakte middellange-afstandsluchtverdedigingsraket Khordad-3, die boven het Iraanse luchtruim vloog. Trump sprak over mogelijke militaire vergelding, maar beweerde het op het laatste moment te hebben afgeblazen. In feite stuurde Iran via de Zwitserse ambassade in Teheran een bericht naar de VS dat het geen enkele aanval op zijn grondgebied zal tolereren en dat het snel zou reageren tegen de militaire bases van de VS verspreid in de regio.

Maar president Trump durfde wel de leider van de “As van het Verzet” te vermoorden, de Iraanse brigadegeneraal Qassem Soleimani die de oorlog tegen de “Islamitische Staat”, ISIS, in het laatste decennium in Libanon, Syrië en Irak leidde. Het was een zware klap voor Iran dat werd uitgedaagd om te reageren en de grootste Amerikaanse basis in Irak met tientallen precisieraketten durfde te bestoken. Trump zat gevangen tussen een globale oorlog die aan beide zijden enorme verwoestingen kon aanrichten, waarbij slachtoffers onder Amerikaanse militairen konden vallen die hem de herverkiezing voor een tweede termijn zou hebben gekost (omdat hij sterk geloofde dat hij zijn tegenstander Joe Biden zou kunnen verslaan). Ook is het gemakkelijk voor de VS om een oorlog te beginnen, maar het is verre van een walkover als het doelwit Iran is en als de geallieerden van de “Islamitische Republiek” verspreid zijn over het hele Midden-Oosten, klaar om deel te nemen aan de oorlog. Het valt ook niet onder de bevoegdheid van de VS om een oorlog te beëindigen, en het laatste invasie-avontuur van de VS, de bezetting van Irak in 2003, was verre van een succes.

Iran gelooft dat Trump in zijn nieuwe ambtstermijn een oorlog tegen het land wilde beginnen om meer steun in eigen land te krijgen en om de gekozen president Joe Biden in verlegenheid te brengen en hem een oorlog te laten voeren als hij de macht in handen krijgt. In dit scenario zou Trump eruit zien als een sterke president die terugslaat naar Iran voor zijn 20%-verrijking van uranium, waarbij hij Teheran beschuldigt van het schenden van de nucleaire overeenkomst die de VS al in 2018 heeft geschonden toen ze zich eenzijdig teruggetrokken. Hillary Clinton drong er bij Trump op aan geen oorlog te voeren tegen Iran en de voorzitter van het Huis Nancy Pelosi voert campagne om Trump af te zetten voordat hij een nieuwe oorlog begint of zelfs een kernbom lanceert. Dit is precies de door de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Jawad Zarif geuite bezorgdheid, over Trump “het verzinnen van een voorwendsel om Iran aan te vallen“.

