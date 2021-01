Ganhos e perdas na Turquia, Israel e Irã? Biden entraria em guerra ou abandonaria o Oriente Médio? (2/3)

Elijah J. Magnier

Trad: Alan Dantas

Israel se beneficiou grandemente do governo do Presidente dos EUA Donald Trump durante seus quatro anos de mandato. Trump “doou” o que não lhe pertencia, violou as resoluções das Nações Unidas quando deu a Israel os Altos de Golã ocupados pela Síria e promoveu Jerusalém a capital de Israel. Para torcer os braços dos palestinos e infligir mais dificuldades, Trump acabou com o financiamento anual de 65 milhões de dólares para a Agência de Socorro da ONU que forneceu apoio a 5 milhões de refugiados palestinos. Seu Secretário de Estado Mike Pompeo declarou que os assentamentos judeus da Cisjordânia não eram “inconsistentes com o direito internacional“.

Seguindo o conselho do Primeiro Ministro israelense Benyamin Netanyahu, o Presidente dos EUA se retirou do acordo nuclear de 2015 conhecido como o JCPOA. Israel se sentiu protegido sob Trump, aproveitou a oportunidade e alegou ter bombardeado a Síria mais de 360 vezes e realizado ciberataques, sabotagens e assassinatos no Irã. Trump arriscou a presença das tropas americanas no Iraque e colocou suas tropas sob ameaça iminente ao permitir que Israel bombardeasse posições iraquianas e matasse mais de 18 oficiais de segurança e destruísse oito armazéns.

E por último, a administração dos EUA ofereceu uma normalização dos países do Oriente Médio com Israel porque a causa palestina não é mais uma prioridade para muitos líderes” (como erroneamente acreditam os analistas). Israel nunca foi um pária regional no Oriente Médio, mantendo relações não expostas com muitos estados árabes e do Golfo. Mas, como Israel se beneficiou do apoio incondicional dos EUA e quais os benefícios, se é que houve algum, que Netanyahu reuniu para si e para Israel?

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...