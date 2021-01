Ganhos e perdas na Turquia, Israel e Irã? Biden entraria em guerra ou abandonaria o Oriente Médio? (3/3)

Elijah J. Magnier

Alan Dantas

Na última década, os EUA, Israel e seus aliados exploraram cada uma das vias na tentativa de submeter o Irã à sua vontade, enfraquecer ou até mesmo derrotar a “República Islâmica” e, por muitos anos, objetivaram mudar o regime político. A guerra contra a Síria (um dos aliados estratégicos do Irã), a divisão do Iraque, a guerra contra o Hezbollah, o apoio à Al-Qaeda na Síria, a permissão para o ISIS crescer sem perturbações, os assassinatos e atos de sabotagem, a rejeição Ao “acordo nuclear” e a “máxima pressão” foram as principais escolhas e as ferramentas mais prejudiciais utilizadas na tentativa de derrotar o Irã e seus aliados no Oriente Médio. Depois de uma década de tentativas e guerras sérias e perigosas, estas opções foram bem-sucedidas?

A “pressão máxima” dos EUA visava cortar 80% da receita petrolífera do Irã e de fato conseguiu “nega ao Irã cerca de 200 bilhões de dólares em receitas e investimentos cambiais perdidos”, como disse o presidente Hassan Rouhani. O resultado foi muito doloroso para o Irã e sua economia, particularmente durante o combate contra a pandemia de Covid-19. A atual administração americana, apenas algumas semanas antes de partir, decidiu que todo o setor financeiro iraniano era uma ameaça, forçando todos os bancos internacionais e em particular os bancos europeus a parar todas as transações com o Irã. Mas a administração do presidente Donald Trump nunca teve a satisfação de ver a economia do Irã entrar em colapso, apesar da alta inflação e do desemprego.

Em maio e junho de 2020, os Estados Unidos acusaram Teerã de sabotar seis petroleiros próximos ao Estreito de Hormuz. No dia 20 de junho, o Irã derrubou um RQ-4A Global Hawk, um dos drones mais sofisticados e caros dos Estados Unidos, com seu míssil de defesa aérea de médio alcance Khordad-3 fabricado internamente, sobrevoando o espaço aéreo iraniano. Trump falou sobre uma possível retaliação militar, mas alegou haver cancelado no último minuto. De fato, o Irã enviou uma mensagem aos EUA através da Embaixada da Suíça em Teerã, dizendo que não tolerará qualquer ataque contra seu território e responderá rapidamente contra as bases militares dos EUA espalhadas pela região.

Mas o Presidente Trump se atreveu a assassinar o líder do “Eixo da Resistência”, o brigadeiro general iraniano Qassem Soleimani que liderou a guerra contra o “Estado Islâmico”, ISIS, na última década no Líbano, Síria e Iraque. Foi um forte golpe contra o Irã que foi pressionado a responder e ousou atingir a maior base americana no Iraque com dezenas de mísseis de precisão. O trunfo foi travado entre uma guerra total que poderia infligir enorme destruição em ambos os lados, e baixas entre os militares americanos que lhe teriam custado a reeleição para um segundo mandato (porque ele acreditava fortemente estar em condições de derrotar seu oponente Joe Biden). Além disso, é fácil para os EUA iniciar uma guerra, mas está longe de ser uma vitória fácil quando o alvo é o Irã e quando os aliados da “República Islâmica” estão espalhados por todo o Oriente Médio, prontos para tomar parte na guerra. Também não é da competência dos EUA acabar com uma guerra, e sua última aventura de invasão, ao ocupar o Iraque em 2003, esteve longe de ser um sucesso.

O Irã acredita que Trump quis iniciar uma guerra contra o Irã em seus últimos dias no cargo para ganhar mais apoio doméstico e para envergonhar o presidente eleito Joe Biden e deixar a ele uma guerra quando assumir o comando do país. Neste cenário, Trump pareceria um presidente forte, que está retaliando o Irã por seu enriquecimento de 20% de urânio, acusando Teerã de violar o acordo nuclear que os EUA já haviam violado em 2018 e retirado unilateralmente. Hillary Clinton exortou Trump a não entrar em guerra contra o Irã e a Presidente da Câmara Nancy Pelosi fez campanhas para remover Trump antes mesmo de iniciar uma nova guerra ou mesmo lançar uma bomba nuclear. Esta é exatamente a preocupação expressa pelo Ministro das Relações Exteriores do Irã, Jawad Zarif, sobre Trump “fabricar um pretexto para atacar o Irã“.

