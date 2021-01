Farlig opptrapping i Midt-Østen: USA og Israel hånd i hanske i neste kamp

Skrevet av – Elijah J. Magnier

Oversatt av – Abu Huda

Iran klandrer USA for økende spenning i Midtøsten. Pentagon har flyttet kampkommandoansvaret for operasjoner som involverer Israel fra US European Command (EUCOM) til US Central Command (CENTCOM). Dette trinnet har fått iranske tjenestemenn til å ta en rekke tiltak, inkludert å gå videre til mer avanserte stadier i sin atomutvikling. Dette utfordrer JCPOA-atomavtalen, som provoserte europeiske ledere som, sammen med USA, ikke har respektert sine forpliktelser siden 2015. Videre har Iran gjennomført rakett-, luft- og sjømanøvrer og har tatt eskalerende skritt med “Motstandsaksen” “for å konfrontere den nye amerikanske-israelske felles militære kommandoen. Disse trinnene gjør Midtøsten farligere enn noen gang, og er en alvorlig utfordring for Joe Bidens nye amerikanske administrasjonspolitikk og handlinger.

Beslutningstakere i Iran forklarte at “integrering av Israel under den sentrale operasjonskommandoen utgjør en direkte trussel mot Iran. Det betyr at Israel vil operere innenfor hele Midt-Østens kampkommando og” ansvarsområde “under kontroll av den amerikanske sentralkommandoen. Følgelig vil teateret for kampoperasjoner og spionasje deles med alle land som faller under denne paraplyen (Israel, Saudi-Arabia, Emirater, Bahrein, Jordan, Irak, Egypt, Iran, Jemen, Sudan, Afghanistan, Kuwait, Qatar, Oman. , Pakistan, Eritrea, Etiopia, Somalia og Seychellene). Dette vil gi Israel muligheten og autoriteten til å bruke og være til stede på alle flyplasser som drives av amerikanske styrker og til å ly under deres paraply på de største amerikanske basene i land der Iran regnes som en fiende – hovedsakelig Saudi-Arabia. “

Kilden bekrefter “behovet for å revurdere og øke Irans militære evner til et mye høyere nivå fordi trusselen har vokst og nådd Irans porter, nå som Israel er til stede i mange arabiske land som omgir oss. Derfor har det blitt viktig og nødvendig for Iran å utstyre seg med samme evne som fienden til tross for atomforbudene som Teheran har fulgt av egen vilje. ” I 2003 erklærte Grand Ayatollah Sayyed Ali Khamenei at det å forfølge atomkraft var forbudt av islam. Imidlertid vurderer kilder i Iran at det kan være mulig å tenke på nytt om fatwaen hvis Irans eksistens er alvorlig truet. I 1973, under den arabisk-israelske krigen, kjent som Yom Kippur, var Israel klar til å bruke atombomber da faren ble ansett som overveldende.

Det er ingen tvil om at Israel lenge har hatt nytte av amerikanske militære og etterretningsmessige evner og baser i Midtøsten. Gjennom årene har Israel truffet mål i Irak og Syria, ved å bruke de amerikanske logistikkanleggene i landene i Midt-Østen, betraktet som «operasjonsområdet». Denne fordelen var imidlertid ikke en selvfølge, så lenge Israel var under EUCOM. I stedet utnyttet Israel den innflytelsen de har i amerikanske administrasjoner og benyttet seg av alle militære fasiliteter den fungerende amerikanske presidenten kan tilby til Israel.

Overføringen av Israels ledelse til CENTCOM betyr imidlertid at israelerne vil ha rett til å dra nytte av alle fasiliteter fordi Israel har blitt en del av organisasjonsstrukturen i Amerikas Midtøsten-strategi. Iran anser dette som en enorm direkte trussel mot “Den islamske republikk”.

Dette trinnet betraktes som farlig fordi det tillater Pentagon å bruke Israel i regionale operasjoner i Midt-Østen til noe “skittent arbeid” i tilfelle krig. Dette betyr at Israel vil operere med USA i Libanon, Syria, Jordan, Irak, Jemen og andre land i Midt-Østen etter deres nylige normalisering av forholdet til Israel. Hadde Israel blitt knyttet til CENTCOM i 2003, ville det ha fått lov til å delta i krigen mot Saddam Hussein under Iraks okkupasjon. Imidlertid forblir Palestina innenfor operasjonene til den amerikanske kommandoen i Europa, selv om Israel tilhører CENTCOM.

Hva forbereder Iran som svar på USAs neste trekk?

Kildene sier at Iran “har dannet en enhetlig ledelse i sitt operasjonsrom som takler den nye trusselen, og fordeler ansvaret til «Motstandsaksen» i desentraliserte operasjonssektorer. Det tar høyde for USAs høye kampkapasitet. Central Operations Command, CENTCOM,

