A perigosa escalada no Oriente Médio: EUA e Israel de mãos dadas na próxima batalha

Elijah J. Magnier



Trad. Alan Dantas

O Irã culpa os EUA por aumentar a tensão no Oriente Médio. O Pentágono transferiu a responsabilidade pelo comando de combate das operações envolvendo Israel do Comando Europeu dos EUA (EUCOM) para o Comando Central dos EUA (CENTCOM). Este passo levou as autoridades iranianas a tomar uma série de medidas, incluindo partir para estágios mais avançados em seu desenvolvimento nuclear. Isto desafia o acordo nuclear JCPOA, que provocou líderes europeus que, juntamente com os EUA, não honraram seus compromissos desde 2015. Além disso, o Irã conduziu manobras de mísseis, aéreas e marítimas e deu passos crescentes com o “Eixo da Resistência” para enfrentar o novo comando militar conjunto EUA-Israel. Estas medidas tornam o Oriente Médio mais perigoso do que nunca e são um grande desafio para as novas políticas e ações da nova administração de Joe Biden.

Os tomadores de decisão no Irã explicaram que “a integração de Israel sob o Comando Central de Operações constitui uma ameaça direta ao Irã”. Isso significa que Israel irá operar dentro de todo o comando de combate do Oriente Médio e na “área de responsabilidade” sob o controle do Comando Central dos EUA. Consequentemente, o teatro de operações de combate e espionagem será compartilhado com todos os países que estão sob este guarda-chuva (Israel, Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Jordânia, Iraque, Egito, Irã, Iêmen, Sudão, Afeganistão, Kuwait, Qatar, Omã, Paquistão, Eritréia, Etiópia, Somália e Seychelles). Isto dará a Israel a capacidade e autoridade de usar e estar presente em todos os aeroportos operados pelas forças americanas e de se abrigar sob seu guarda-chuva nas maiores bases dos EUA em países onde o Irã é considerado um inimigo – principalmente a Arábia Saudita”.

A fonte afirma a “necessidade de reconsiderar e aumentar a capacidade militar do Irã para um nível muito mais alto porque a ameaça cresceu e bateu às portas do Irã, agora que Israel está presente em muitos países árabes ao nosso redor. Consequentemente, tornou-se importante e necessário que o Irã se equipe com a mesma capacidade que seu inimigo, apesar das proibições nucleares a que Teerã aderiu por sua própria vontade”. Em 2003, o Grande Ayatollah Sayyed Ali Khamenei declarou que a perseguição da energia nuclear era proibida pelo Islã. Entretanto, fontes no Irã consideram que pode ser possível pensar novamente sobre a fatwa se a existência do Irã for seriamente ameaçada. Em 1973, durante a guerra árabe-israelense conhecida como Yom Kippur, Israel estava pronto para usar bombas nucleares quando o perigo era considerado avassalador.

Não há dúvida de que Israel há muito se beneficia das capacidades militares e de inteligência dos EUA e das bases no Oriente Médio. Ao longo dos anos, Israel atingiu alvos no Iraque e na Síria, utilizando as instalações logísticas dos EUA nos países do Oriente Médio, considerados a “área de operações”. No entanto, este benefício não era uma questão natural, desde que Israel estivesse sob a EUCOM. Ao invés disso, Israel aproveitou a influência que possui dentro das administrações americanas e aproveitou quaisquer instalações militares que o presidente em exercício dos EUA pudesse oferecer a Israel.

Entretanto, a transferência da liderança de Israel para o CENTCOM significa que os israelenses terão o direito de se beneficiar de todas as instalações, pois Israel se tornou parte da estrutura organizacional da estratégia do Oriente Médio norte-americano. O Irã considera isto como uma imensa ameaça direta para a “República Islâmica”.

Este passo é considerado perigoso porque permite ao Pentágono usar Israel em operações regionais no Oriente Médio para qualquer “trabalho sujo” em caso de guerra. Isto significa que Israel estará operando com os EUA no Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Iêmen e outros países do Oriente Médio após sua recente normalização das relações com Israel. Se Israel tivesse sido vinculado ao CENTCOM em 2003, teria sido autorizado a participar da guerra contra Saddam Hussein durante a ocupação do Iraque. Entretanto, a Palestina permanece dentro das operações do comando dos EUA na Europa, mesmo que Israel pertença ao CENTCOM.

O que o Irã está preparando em resposta ao movimento dos EUA?



As fontes dizem que o Irã “formou uma liderança unificada dentro de sua sala operacional que enfrenta a ameaça emergente, distribuindo a responsabilidade do “Eixo da Resistência” em setores descentralizados de operação. Está levando em conta a alta capacidade de combate do Comando Central de Operações dos

As fontes dizem que o Irã "formou uma liderança unificada dentro de sua sala operacional que enfrenta a ameaça emergente, distribuindo a responsabilidade do "Eixo da Resistência" em setores descentralizados de operação. Está levando em conta a alta capacidade de combate do Comando Central de Operações dos EUA, CENTCOM, e a de Israel. Consequentemente, foi decidido estabelecer salas de operações separadas com cada uma delas gozando de autoridade total para responder, atacar e defender contra a nova sala operacional unificada EUA-Israel em caso de guerra. Em outras palavras, Líbano, Síria, Iraque e Iêmen terão salas de operações separadas atuando dentro de um protocolo unificado que tomará decisões coletivas para aceitar ou rejeitar uma proposta de cessar-fogo em caso de guerra e oferecer apoio quando necessário. A razão para este status autônomo impede o direcionamento e a destruição de uma sala de operações central. É por isso que várias salas de operações independentes ajudam a manter a continuidade do comando e a coordená-las quando necessário. Novos atos conjuntos da coordenação de operações centrais EUA-Israelenses foram monitorados por diversas patrulhas realizadas em países onde o "Eixo de Resistência" opera desde o Oceano Índico, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo. Enquanto o americano B-52H sobrevoava o Oriente Médio, os israelenses F-16 realizavam manobras aéreas sobre o Líbano e a Síria. Além disso, a Sexta Frota, com base no Oriente Médio, estava operando dentro da sala de operações do CENTCOM para permanecer de prontidão, se necessário. Conseqüentemente, se a guerra eclodir no Líbano, os jatos americanos podem bombardear os alvos do Hezbollah junto com os jatos israelenses, porque a sala de operações se tornou uma operação conjunta dirigida pelo Comando Central dos EUA, não por Israel. Embora os EUA já estivessem ajudando Israel com logística – inteligência – e apoio operacional no passado, este tipo de cooperação futura levará a próxima guerra a outro nível. Isso também significa que a segurança dos americanos no Oriente Médio estará muito em jogo e sujeita às decisões israelenses. Isto aumenta muito o nível de perigo no Oriente Médio. É por isso que o "Eixo da Resistência" concluiu que qualquer guerra futura não será entre dois países e na linha de frente. Em qualquer guerra futura, espera-se que o bombardeio ocorra no coração de cada cidade. Isto será altamente destrutivo, muito mais do que em qualquer guerra anterior. Os mísseis de precisão já estão dirigidos a alvos estratégicos no banco de objetivos. A cooperação israel-EUA não impedirá que sejam infligidos danos a ambos os lados, apesar de sua superioridade e da abundância de fogo e capacidade militar. Israel tem 15.000 alvos dentro de seu banco de objetivos, e o "Eixo da Resistência" tem milhares de locais dos EUA e de Israel direcionados por seus mísseis estratégicos de precisão. Conseqüentemente, espera-se uma destruição maciça de ambos os lados. Finalmente, a exibição da força de mísseis do Irã em suas recentes manobras navais e de drones pode ser vista como uma primeira resposta. É uma mensagem da liderança iraniana para esta recém-anunciada aliança EUA-Israelense. O Irã repreendeu o recente anúncio dos EUA de enviar o porta-aviões Nimitz, cujos mísseis iranianos não caíram muito longe durante a manobra atual. O despacho de quatro bombardeiros B- 52H enviados pelo Pentágono para o Oriente Médio foi levado a sério porque suas cargas úteis de mísseis constituem uma fração do que as bases militares americanas na região possuem. Além disso, estes B-52H não podem sobrevoar o Irã por medo de serem abatidos. Em conclusão, entende-se que o Irã e os EUA estão enviando mensagens intimidadoras um para o outro. Isto está obviamente aumentando a tensão no Oriente Médio, e a nova administração dos EUA sob o Presidente Joe Biden precisará de um milagre para aliviar esse nível de estresse.

