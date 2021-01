Gefährliche Eskalation im Nahen Osten: Die USA und Israel Hand in Hand in der nächsten Schlacht

Subscribe to get access

Operationssektoren verteilt. Dabei wird die hohe Kampfkraft des US Central Operations Command, CENTCOM, und die Israels berücksichtigt. Infolgedessen wurde beschlossen, getrennte Operationsräume einzurichten, wobei jeder von ihnen die volle Befugnis hat, im Kriegsfall auf den neuen vereinigten US-israelischen Operationsraum zu reagieren, ihn anzugreifen und zu verteidigen.

Mit anderen Worten: Im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen wird es separate Operationsräume geben, die innerhalb eines einheitlichen Protokolls agieren, das im Kriegsfall kollektive Entscheidungen über die Annahme oder Ablehnung eines Waffenstillstandsvorschlags trifft und bei Bedarf Unterstützung anbietet. Der Grund für diesen autonomen Status verhindert das Anvisieren und die Zerstörung eines zentralen Operationsraumes. Deshalb helfen mehrere unabhängige Operationsräume bei der Aufrechterhaltung der Befehlskontinuität und koordinieren diese bei Bedarf.

Neue gemeinsame Handlungen der US-israelischen zentralen Operationskoordination wurden durch mehrere Patrouillen überwacht, die über Ländern durchgeführt wurden, in denen die “Achse des Widerstands” Operationen vom Indischen Ozean, dem Roten Meer und dem Persischen Golf bis zum Mittelmeer durchführt. Während die amerikanische B-52H über den Nahen Osten flog, führten israelische F-16 Luftmanöver über dem Libanon und Syrien durch. Darüber hinaus operierte die Sechste Flotte, die im Nahen Osten stationiert war, innerhalb des CENTCOM-Operationsraums, um im Bedarfsfall bereit und abrufbereit zu sein.

Folglich könnten im Falle eines Krieges im Libanon US-Jets zusammen mit israelischen Jets Ziele der Hisbollah bombardieren, weil der Operationssaal zu einer gemeinsamen Operation geworden ist, die vom US-Zentralkommando und nicht von Israel geleitet wird. Obwohl die USA Israel schon in der Vergangenheit mit logistischer – nachrichtendienstlicher – und operativer Unterstützung geholfen haben, wird diese Art der zukünftigen Zusammenarbeit den nächsten Krieg auf eine andere Ebene heben. Es bedeutet auch, dass die Sicherheit der Amerikaner im Nahen Osten sehr stark auf dem Spiel stehen und israelischen Entscheidungen unterliegen wird. Dies erhöht das Niveau der Gefahr im Nahen Osten erheblich.

Das ist der Grund, warum die “Achse des Widerstands” zu dem Schluss gekommen ist, dass jeder zukünftige Krieg nicht zwischen zwei Ländern und an der Frontlinie stattfinden wird. In jedem kommenden Krieg wird erwartet, dass die Bombardierung im Herzen einer jeden Stadt stattfinden wird. Dies wird höchst zerstörerisch sein, weit mehr als in jedem früheren Krieg. Präzisionsraketen sind bereits auf strategische Ziele in der Zielbank gerichtet. Die amerikanisch-israelische Zusammenarbeit wird nicht verhindern, dass beide Seiten trotz ihrer Überlegenheit und der Fülle an Feuer- und Militärkapazitäten Schaden erleiden werden. Israel hat 15.000 Standorte in seiner Bank of Objectives, und die “Achse des Widerstands” hat Tausende von US-amerikanischen und israelischen Standorten im Visier ihrer strategischen Präzisionsraketen. Folglich ist mit massiven Zerstörungen auf beiden Seiten zu rechnen.

Schließlich kann die Zurschaustellung der iranischen Raketenstreitkräfte bei den jüngsten Marine- und Drohnenmanövern als eine erste Antwort gesehen werden. Es ist eine Botschaft der iranischen Führung an diese neu angekündigte US-Israelische Allianz.

Der Iran wies die jüngste Ankündigung der USA zurück, den Flugzeugträger Nimitz zu entsenden, von dem die iranischen Raketen bei ihrem aktuellen Raketenmanöver nicht sehr weit entfernt waren. Die Entsendung von vier B-52H-Bombern, die das Pentagon in den Nahen Osten geschickt hat, wurde ernst genommen, weil ihre Raketennutzlast nur einen Bruchteil dessen ausmacht, was die amerikanischen Militärbasen in der Region besitzen. Außerdem können diese B-52H den Iran nicht überfliegen aus Angst, abgeschossen zu werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Iran und die USA sich gegenseitig einschüchternde Botschaften senden. Dies erhöht offensichtlich die Spannungen im Nahen Osten, und die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden wird ein Wundermittel brauchen, um dieses Spannungsniveau zu deeskalieren.