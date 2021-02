Estados Unidos se prepara para bajar del árbol y volver al acuerdo nuclear iraní?

Subscribe to get access

Irán con otros países de Oriente Medio no es asunto de Estados Unidos. El presidente iraní, Hassan Rohaní, se pronunció al respecto, alegando que “el acuerdo nuclear no cambiará y otros países no pueden interferir en él”. Estados Unidos ha violado la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y debe volver a ella, y si no quiere volver, que lo anuncie”.

En la primera semana tras la toma de posesión del presidente Biden, las declaraciones de Estados Unidos e Irán entablaron una suerte de discusión al estilo: “¿Qué va antes, el huevo o la gallina?”. Estados Unidos ha pedido a Irán que cumpla con el acuerdo nuclear tal y como se firmó en 2015, del que ya no forma parte desde que lo abandonó en 2018. La posición de Irán fue expresada de forma clara y directa por todos los funcionarios: Estados Unidos debe levantar todas las sanciones y volver al acuerdo. Sin embargo, Irán representó la flexibilidad cuando su ministro de Asuntos Exteriores, Muhammad Javad Zarif, ofreció una “escalera” para que los estadounidenses descendieran del árbol al que se habían subido. Zarif sugirió que Europa podría ayudar “sincronizando” el regreso de las dos partes al acuerdo nuclear. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, activó el proceso y dio instrucciones a sus asistentes para que se pusieran en contacto con Irán para coordinar el siguiente paso, y actuar como intermediarios de los dos países que hasta ahora se han abstenido de cualquier diálogo directo.

El ministro de asuntos exteriores estadounidense, Anthony Blinken, dijo inicialmente que su país “no tiene prisa” por llegar a un acuerdo nuclear con Irán, y que podría tardar “más de un año” en alcanzarlo. Dejó la impresión negativa en Teherán de que la nueva administración pretende “beneficiarse” de las duras sanciones impuestas por Donald Trump, y que estaría negociando con sus aliados la modificación del acuerdo nuclear. Sin embargo, Blinken ajustó su declaración – que en Teherán se recibió como una primera señal positiva – al afirmar recientemente que Irán podría alcanzar la pureza del combustible para bombas en “tres o cuatro meses“.

Sin embargo, el ministro de energía israelí – que no quiere que Estados Unidos tenga prisa por sentarse con Irán – respondió a Blinken diciendo que “Irán necesita uno o dos años antes de alcanzar el armamento nuclear”. El ministro israelí Tzaki Hanagbi (aliado de Netanyahu) advirtió que “Israel puede verse obligado a atacar las instalaciones nucleares de Irán, porque Estados Unidos nunca lo hará”. Sin embargo, el general Amos Gilead, ex jefe de la Inteligencia Militar, contradijo las declaraciones de los dirigentes israelíes: “¿Creen que pueden lanzar un ataque (a Irán) sin la cooperación estratégica de Estados Unidos? Eso nunca ocurrirá. Eso (las amenazas) son sólo palabras”.

A finales de diciembre de 2020, Irán anunció su intención de aumentar su enriquecimiento de uranio hasta el 20% (el JCPOA permite un 3,67%) en la planta de Fordow y sus reservas de uranio de bajo enriquecimiento acumuladas hasta 2.442,9 kg (el JCPOA permitía 300 kg). Irán anunció que tomaría medidas adicionales en unas dos semanas (el 21 de este mes de febrero) para retirarse del Tratado de No Proliferación (TNP) y reducir el número de observadores de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Cuanto más pone Israel el grito en el cielo ante el presidente Biden, más claro queda que tiene miedo de que Estados Unidos vuelva al acuerdo nuclear iraní tal y como está. Gracias a la reciente mediación indirecta entre Estados Unidos e Irán, hay pocas dudas de que Biden se verá obligado a poner la cuestión nuclear sobre la mesa antes de lo imaginado inicialmente. Supongamos que la tardía inicial de Estados Unidos fue una especie de maniobra para obtener concesiones adicionales por parte de Irán. En ese caso, sólo podría describirse como un malentendido de la determinación iraní de avanzar en su capacidad nuclear.

Parece que Estados Unidos ahora ha comprendido la determinación de Irán y que éste no está dispuesto a caer en los brazos de Biden sin condiciones. Además, Irán ha revelado nuevas pruebas de misiles balísticos y, sin duda, tiene más de un as en la manga. El objetivo de la estrategia iraní es hacer entender al mundo que Irán no desea a ir a la guerra, pero sí está dispuesto a hacerlo si ésta se le impone, y que puede infligir graves daños a sus enemigos.

Estados Unidos tiene la oportunidad de tomar la mano ofrecida por Zarif, bajar del árbol y sentarse a la mesa para cumplir lo acordado previamente tras diez años de negociaciones. Ahora es más evidente que nunca, para todos los que pensaban que Irán estaba simplemente regateando en el mercado, que no se tolerará ninguna cláusula adicional, ni participantes adicionales. Por lo demás, aunque Irán sufre las duras sanciones de Trump (y lo que podrían ser también las sanciones de Biden), ha conseguido ajustarse a ellas. El 21 de febrero no está muy lejos, y la administración Biden tendrá que revelar su política para Oriente Medio muy pronto.