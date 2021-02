Las opciones de los kurdos: “No hay más amigos que las montañas… y desde luego Israel no está entre ellos”.

Subscribe to get access

Fuentes de al-Hasaka confirmaron que las YPG gozan de una excelente relación con Estados Unidos e Israel, a pesar de la ayuda de Estados Unidos y del Mossad israelí (oficialmente negada) en la captura del líder del PKK , Apo Abdullah Öcalan, allá por 1999 en Kenia. El líder del PKK era un antiguo marxista (no obstante, el PKK eliminó la hoz y el martillo de su bandera en su quinto congreso, en enero de 1995, porque consideraba que el comunismo se había derrumbado y que Estados Unidos representaba el desarrollo). Öcalan obtuvo permiso para montar un campo de entrenamiento en el valle libanés de la Bekaa en 1991, se mostró abiertamente antisionista y se posicionó totalmente a favor de la causa palestina. El líder del PKK declaró sus reticencias con respecto a la construcción de un estado-nación kurdo. Decía: “el estado-nación kurdo traerá masacres, como el segundo sionismo… Se estableció para que pudiesa ser utilizado contra Irán y Turquía. Yo traté de impedirlo”.

Las YPG sirias (y el Gobierno Regional del Kurdistán iraquí – KRG) consideran erróneamente a Israel como un puente hacia el “Gran Kurdistán”. La relación kurdo-israelí se remonta a 1931 con Reuven Shiloah, primer director del Mossad, que fue enviado a Bagdad y al Kurdistán como primer emisario de los judíos para con los otros países de Oriente Medio[i].

El Kurdistán imitaba el camino de “Yahudistán” (“Tierra de los judíos, Jewishstan”), afirmando que tanto los kurdos como los judíos son étnicamente distintos de los árabes, persas y turcos vecinos. Los kurdos, principalmente los iraquíes, son aliados naturales de Israel y lo han sido durante seis décadas. Los lazos entre ambos grupos son históricos, políticos y económicos.

Los judíos kurdos que emigraron a Israel en los años 40 y principios de los 50 se convirtieron en embajadores de los kurdos de Irak, defendiendo su causa entre el público israelí. En la década de 1960, los kurdos iraquíes ayudaron a sacar a los judíos restantes de Irak. Unos 300.000 judíos de origen kurdo residen en Israel. En 1966, el ministro de defensa iraquí Abd al-Aziz al-Uqayli culpó a los kurdos de Irak de establecer “un segundo Israel” en Oriente Medio.

En 1963, la primera ministra israelí Golda Meir asignó a los kurdos 100.000 dólares. El jefe del Estado Mayor de Israel en aquél entonces, Rafael Eytan, visitó el Kurdistán. En 1968 y 1973, Mustafá Barzani visitó Israel en dos ocasiones para reunirse con funcionarios israelíes, entre ellos Levi Eshkol y Meir, quienes ocuparon el cargo de primer ministro esos años. El primer ministro israelí Menachem Begin admitió que los israelíes entrenaban a fuerzas kurdas en Israel y en el Kurdistán. Durante el levantamiento kurdo contra los iraquíes en 1965-1975, suministraron armas, munición antitanque y antiaérea. El Mossad israelí utilizó la zona montañosa para lanzar operaciones contra Irak, Irán, Siria y Turquía.

En 1975, la relación se interrumpió después de que Irak e Irán firmaran el Acuerdo de Argel para poner fin a la rebelión kurda (hasta entonces apoyada por el Sha de Irán), e Irán aceptó cerrar el acceso de Israel al Kurdistán iraquí. En 1980, el primer ministro israelí Menachem Begin admitió que los israelíes ayudaron a los kurdos durante su levantamiento contra los iraquíes entre 1965 y 1975. En 2013, el vicepresidente del Gobierno Regional del Kurdistán, Kasart Rasul, visitó Israel con una delegación para conocer las técnicas agrícolas israelíes. En junio de 2014, Israel aceptó un gran cargamento de petróleo kurdo durante lucha kurda contra el ISIS. La compra supuso una importante ayuda para el gobierno kurdo en un momento de crisis económica.

En mayo y agosto de 2015, Israel importó 14 millones de barriles de petróleo kurdo, abarcando el 77% de la demanda israelí. Es importante señalar que los kurdos exportaban petróleo a Israel en contra de los deseos del gobierno central iraquí. En 2017, Israel fue el único país que apoyó públicamente un controvertido referéndum de independencia, y anunció su apoyo a la independencia kurda con la oposición de Estados Unidos. En 2018, delegaciones del Kurdistán iraquí visitaron Israel para reunirse con líderes israelíes y académicos.

Días después del tuit del ex presidente Donald Trump sobre la retirada de EEUU, que se entendió como un abandono a los kurdos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que Israel estaba dispuesto a dar asistencia humanitaria al “galante pueblo kurdo.” Sin embargo, los kurdos son ciudadanos de tres países abiertamente hostiles a Israel, como son Irán, Irak y Siria, y después está Turquía, cuyas relaciones con Israel son tibias. En 2019, Tzipi Hotovely, viceministra de Asuntos Exteriores de Israel declaró: “Les estamos ayudando (a los kurdos) a través de varios canales…”, haciendo público el posicionamiento junto al pueblo kurdo.

La relación entre Israel y los kurdos sólo puede beneficiar al GRK si Estados Unidos se compromete a la partición de Irak y Siria, algo improbable y ciertamente indeseable. No se espera que el apoyo estadounidense a los kurdos sea indefinido, debido al rechazo absoluto a un estado kurdo por parte de turcos, iraníes y el gobierno central de Bagdad. Turquía podría tomar medidas drásticas y aumentar su nivel de asociación con Rusia a expensas de la OTAN y de Estados Unidos, un hecho del que ninguna administración estadounidense querría ser responsable. Irán puede cerrar las fronteras del Kurdistán y las fuerzas de seguridad iraquíes pueden ejercer un bloqueo sobre la provincia norteña. Desde el punto de vista financiero, ni Estados Unidos ni Israel pueden satisfacer las demandas de Erbil y los salarios de sus empleados.

Abdullah Öcalan dijo una vez: Es más difícil cambiar las costumbres tradicionales kurdas que dividir el átomo. El sueño kurdo está hecho para seguir siendo un sueño. Los kurdos siguen ofreciéndose como armas de alquiler y como escudo para las tropas extranjeras. ¿Cuándo tomarán conciencia los kurdos y se dirigirán a sus respectivos gobiernos para consolidar su relación e integrarse plenamente en sus diferentes países?

TOM SEGEV, historiador israelí, es autor de varios libros influyentes, como 1949: The First Israelis (Free Press, 1986), The Seventh Million: Israelis and the Holocaust (Hill and Wang, 1993), y One Palestine, Complete: Jews and Arabs under the British Mandate (Metropolitan, 2000). También escribe para el periódico Ha’Aretz.