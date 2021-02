As escolhas dos curdos: “Sem amigos a não ser as montanhas… certamente Israel não está entre eles”

Elijah J. Magnier:

Trad. Alan Dantas

Muitos Estados têm usado os curdos (que mantêm a mesma língua e relações transfronteiriças com outras tribos curdas no Irã, Iraque, Síria e Turquia) ao longo da história moderna – como uma arma contra diferentes países do Oriente Médio. Este continua sendo o caso, especialmente após a invasão americana do Iraque e a ocupação do nordeste da Síria, onde está baseado o grupo dominante dos curdos sírios, o YPG (ou seja, a filial síria do grupo terrorista norte-americano alistado na UE, o PKK). Mas os curdos no Iraque, Síria, Irã e Turquia não são grupos homogêneos, e seu destino e lealdade também são diferenciados.

Apesar de um sonho único que reuniria todas as populações curdas e a esperança de que Washington ajudaria a realizar este sonho, o apoio dos EUA aos curdos sírios e iraquianos definitivamente não levará à materialização desta visão – o custo é muito alto. Mesmo que os EUA quisessem dar um Estado aos curdos e “remodelar o Oriente Médio”, os países envolvidos poderiam se unir e impedir Washington de alcançar esse objetivo desejado. O relacionamento curdo com Israel servirá pouco para mudar o status curdo no Oriente Médio. A questão permanece: quando os curdos, agindo como escudo dos EUA na Síria e no Iraque, entenderão que seus “únicos amigos são (ainda) as montanhas” e que nem os EUA nem Israel podem protegê-los e que somente os países onde eles plantaram raízes (e certamente Israel não está entre eles) – podem ser sua proteção contra futuras perseguições, e são sua única salvação?

A normalização de Israel com os estados árabes alivia os curdos do fardo de reter laços secretos com Tel Aviv. O líder curdo iraquiano Masoud Barzani já disse que “não tem objeção em estabelecer relações diplomáticas com Israel”, mesmo que a política externa seja da competência do governo central de Bagdá, que rejeita a ideia. A província do Curdistão faz parte do Iraque e enfrentará graves consequências se ousar avançar abertamente em direção a Israel. Além disso, os líderes curdos iraquianos precisam de um bom relacionamento com os países árabes, o Irã e a Turquia. Eles não estão em posição de comprometer isso em nome das relações públicas com Israel, que podem continuar sem necessariamente serem alardeadas.

Para desencadear solidariedade e compaixão ocidental para com os curdos, Israel está empurrando a narrativa de que existem laços emocionais entre os curdos e os judeus devido” à injustiça que ambos experimentam”. Entretanto, os israelenses têm exercido as mais indescritíveis matanças em massa, abusos e genocídios contra os palestinos desde 1947. Eles são acusados pela ONU de crimes de guerra e crimes contra a humanidade e continuam a travar guerras e assediar os países vizinhos do Oriente Médio. Cometem ataques indiscriminados e crimes de guerra no Líbano e na Síria, bombardeiam o Iraque e praticam assassinatos ilegais no Irã e em outros lugares, violando as leis internacionais. Os curdos flertam com Israel para reforçar sua posição junto aos EUA. O lobby israelense goza de uma poderosa influência dentro da administração dos EUA e essencialmente “controla” os principais meios de comunicação, ou seja, é amplamente aceito no Oriente Médio. E Israel apoia os curdos porque estes podem trazer instabilidade a seus inimigos e oponentes no Irã, Turquia, Iraque e Síria: eles representam uma base operacional vantajosa para Israel.

Quando os curdos se revoltaram contra o país anfitrião em que viviam, na história antiga e moderna, e sua revolta não teve sucesso, eles cruzaram as fronteiras sem proteção para um Estado vizinho. Eles se refugiaram com as tribos curdas que viviam naquele país. Agora os curdos estão reunidos principalmente, mas não exclusivamente, no Irã, Turquia, Iraque e Síria. Quando o “Estado Islâmico” (ISIS) estava prestes a ocupar Ain al-Arab (Kobane), os EUA pediram e obtiveram a permissão da Turquia para enviar uma força Peshmerga através do território turco para evitar a queda da cidade síria.

Os curdos sírios desempenharam um papel positivo ao ajudar as cidades de Nubbl e Zahraa a enfrentar o cerco imposto pela Al-Qaeda. Em troca, o exército sírio e seus aliados ofereceram apoio aos curdos em Maqsoud, em Aleppo durante a guerra. Quando a Turquia atacou e ocupou a cidade curda de Afrin, uma grande parte da população curda encontrou em Nubbl e Zahraa uma calorosa recepção e abrigo. Entretanto, a relação entre as YPG e Damasco mudou quando os EUA encorajaram as YPG a deixar Afrin para a Turquia em vez de Damasco e a extrair o petróleo, vendê-lo ao governo sírio (Iraque e Turquia) e impedir que a abundante riqueza agrícola na área curda chegasse ao resto da Síria.

Os curdos das YPG destacados nas províncias de al-Hasaka, Raqqqah e Deir-Ezzour agarraram a oportunidade de agir como um escudo para as forças de ocupação dos EUA na esperança de ter um estado próprio sob o nome de “Rojava”. A Turquia, um país próximo, juntou-se aos EUA e aos europeus para classificar as YPG (Unidades de Proteção Popular) curdas da Síria e a filial síria do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), como uma organização terrorista. Os soldados de Ankara impediram as YPG de ter sua Rojava ocupando Afrin, e outras cidades sírias nas províncias árabes-curdas do norte, para o descontentamento das forças norte-americanas e ocidentais, implantadas no nordeste da Síria.

Entretanto, os EUA e alguns países ocidentais têm suas forças no terreno sem um mandato da ONU ou do governo de Damasco. Como conseqüência, as tropas ocidentais são consideradas forças de ocupação. Os curdos não se importam de agir como um escudo para os EUA e outras tropas ocidentais, na esperança de permanecer no controle do território sírio enquanto os EUA e seus aliados estiverem estacionados na Síria, ilegalmente. Os líderes das YPG esperam que os EUA permaneçam por muitos anos na Síria e permitam que os curdos se tornem mais fortes e até mesmo desafiem o governo central de Damasco.

Fontes em al-Hasaka confirmaram que os curdos das YPG desfrutam de um excelente relacionamento com os EUA e Israel, não obstante a assistência dos EUA e do Mossad israelense (oficialmente negada) no monitoramento do movimento que levou à captura do líder do PKK, Apo Abdullah Öcalan, no Quênia, em 1999. O líder do PKK era um ex-marxista (em seu quinto congresso, em janeiro de 1995). O PKK retirou o martelo e a foice de sua bandeira porque acreditava que o comunismo havia desmoronado e que eram os EUA que representavam o desenvolvimento. Öcalan teve permissão para um campo de treinamento no Vale Bekaa libanês em 1991 e era abertamente anti-sionista e em total apoio e harmonia com a causa palestina. O líder do PKK era contra a construção de um estado-nação curdo. Ele disse: “o estado-nação curdo trará massacres, como o segundo sionismo… Foi estabelecido para que pudesse ser usado contra o Irã e a Turquia”. Eu tentei evitar isto”.

As YPG sírias (e o Governo Regional do Curdistão Iraquiano – KRG) considera erroneamente Israel como uma ponte para o “Grande Curdistão”. O relacionamento curdo-israelense remonta a 1931 com Reuven Shiloah, primeiro diretor da Mossad, que foi enviado a Bagdá e ao Curdistão como o primeiro emissário dos judeus nos países do Oriente Médio.

O Curdistão estava imitando o caminho do “Yahudistão” (“Terra dos Judeus, o Judaístão”), alegando que tanto os curdos quanto os judeus são etnicamente distintos dos árabes, persas e turcos vizinhos. Os curdos, principalmente os curdos iraquianos, são aliados naturais de Israel e assim têm sido durante seis décadas. Os laços entre os dois grupos são históricos, políticos e econômicos.

Os judeus curdos que migraram para Israel nos anos 1940 e início dos anos 1950 se tornaram embaixadores dos curdos do Iraque, pleiteando sua causa entre o público israelense. Na década de 1960, os curdos iraquianos ajudaram a contrabandear os judeus restantes para fora do Iraque. Cerca de 300.000 judeus de origem curda residem em Israel. Em 1966, o ministro da defesa iraquiano Abd al-Aziz al-Uqayli culpou os curdos do Iraque pelo estabelecimento de “um segundo Israel” no Oriente Médio.

Em 1963, o Primeiro Ministro israelense Golda Meir alocou aos curdos cem mil dólares. O chefe de gabinete de Israel Rafael Eytan visitou o Curdistão. Em 1968 e 1973, Mustafa Barzani visitou Israel duas vezes para se encontrar com funcionários israelenses, incluindo Levi Eshkol e Meir, os primeiros-ministros naqueles anos. O Primeiro Ministro israelense Menachem Begin admitiu que os israelenses treinam as forças curdas em Israel e no Curdistão. Durante a revolta curda contra os iraquianos em 1965-1975, eles forneceram armas, antitanque e antiaéreas, e munições. O Mossad israelense utilizou a área montanhosa para lançar operações no Iraque, Irã, Síria e Turquia.

Em 1975, o relacionamento cessou depois que o Iraque e o Irã assinaram o Acordo de Argel para pôr fim à rebelião curda (apoiada pelo Xá do Irã), e o Irã concordou em fechar o acesso de Israel ao Curdistão iraquiano. Em 1980, o Primeiro Ministro israelense Menachem Begin admitiu que os israelenses ajudaram os curdos durante sua revolta contra os iraquianos entre 1965 e 1975. Em 2013, o vice-presidente do Governo Regional do Curdistão (KRG), Kasart Rasul, visitou Israel com uma delegação para aprender sobre as técnicas agrícolas de Israel. Em junho de 2014, Israel aceitou um grande carregamento de petróleo curdo na luta curda contra o ISIS. A compra foi uma ajuda significativa para o governo curdo em um momento de crise econômica. Em maio e agosto de 2015, Israel importou 14 milhões de barris de petróleo curdo, abrangendo 77% da demanda israelense. É importante observar que os curdos estavam exportando petróleo para Israel contra a vontade do governo central iraquiano. Em 2017, Israel foi o único país a apoiar publicamente um controverso referendo de independência, e anunciou seu apoio à independência curda em oposição aos EUA em 2018: delegações do Curdistão visitaram Israel para se encontrarem com líderes israelenses e acadêmicos. Dias após o tweet do ex-presidente Donald Trump sobre a retirada dos EUA, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou que Israel estava preparado para dar assistência humanitária ao "corajoso povo curdo". No entanto, os curdos são cidadãos de três países abertamente hostis a Israel, a saber, Irã, Iraque, Síria e um país, a Turquia, cujas relações com Israel são mornas. Em 2019, Tzipi Hotovely, Vice-Ministro das Relações Exteriores de Israel, disse: "Estamos ajudando (os curdos) através de vários canais…". Ele se orgulha de termos tomado uma posição ao lado do povo curdo. O relacionamento israeli-curdo só pode beneficiar o KRG se os EUA puderem se comprometer com a partição do Iraque e da Síria, um passo improvável e indesejável. No entanto, não se espera que o apoio dos curdos aos EUA seja indefinido devido à rejeição absoluta turco-iraniana de um estado curdo e do governo central em Bagdá. A Turquia poderia tomar medidas drásticas e aumentar seu nível de parceria com a Rússia em detrimento da OTAN e dos EUA, uma posição pela qual nenhuma administração dos EUA gostaria de ser responsável. O Irã pode fechar as fronteiras do Curdistão, e as forças de segurança iraquianas podem exercer um bloqueio sobre a província do norte. E financeiramente, nem os EUA nem Israel podem atender as exigências financeiras e os salários dos funcionários de Erbil. Abdullah Öcalan disse uma vez: É mais difícil mudar os modos curdos tradicionais do que dividir o átomo. O sonho curdo é feito para continuar sendo um sonho. Os curdos continuam a se oferecer como armas de aluguel e como um escudo para as tropas estrangeiras. Quando os curdos aumentarão sua consciência e se voltarão para seus respectivos governos anfitriões para consolidar seu relacionamento e se integrarem plenamente em seus diferentes países?—————

1 – Yohanan Bader, (1949), Herut, citado em Tom Segev, 1949, Hayisraelim Harishonim (Jerusalém: Domino, 1984), p. 34. TOM SEGEV, historiador israelense, é autor de vários livros influentes, incluindo 1949: The First Israelis (Free Press, 1986), The Seventh Million: Israelis and the Holocaust (Hill and Wang, 1993), e One Palestine, Complete: Judeus e Árabes sob o Mandato Britânico (Metropolitan, 2000). Ele também escreve para o jornal Ha'Aretz.

