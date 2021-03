Beveger Iran og Tyrkia seg mot en ny konflikt i Midt-Østen?

Skrevet av Elijah J. Magnier:

Oversatt av Abu Huda

Teheran og Ankara har utvekslet sterk kritikk som fikk de to landene til å tilbakekalle hverandres ambassadører og sende sterkt formulerte meldinger til hverandre. Er kampen for innflytelse mellom Iran og Tyrkia på vei mot et bredere sammenstøt? Og har den nye amerikanske administrasjonen nytte av denne tvisten? Og hvordan?

Spenningens snøball begynte å rulle med en første verbal opptrapping mellom de to landene da den iranske ambassadøren i Irak, Iraj Masjedi, sa at hans regjering avviser tyrkisk militærintervensjon i Irak. Derfor burde de tyrkiske styrkene “ikke være en kilde til trussel eller krenke irakisk jord.” Den tyrkiske ambassadøren i Bagdad, Fatih Yildiz (Abu Ashqam), svarte at “den iranske ambassadøren er den siste personen som bør gi leksjoner til Tyrkia om å respektere irakiske grenser.” Tyrkia innkalte den iranske ambassadøren til Ankara og fordømte Teherans ambassadør for uttalelsene som hadde falt. Iran innkalte også den tyrkiske ambassadøren i Teheran og protesterte til den tyrkiske innenriksministeren Suleyman Soylu, som deretter beskyldte Teheran for å beskytte PKK i det nordvestlige Iran.

Denne aggressive verbale utvekslingen kom etter at Tyrkia sa at de ønsket å presse styrkene sine inn i den irakiske byen Sinjar for å utvise Kurdistan Workers ‘Party (PKK), som er klassifisert som terrorgruppe på USA-EUs liste over terrorisme og er ansvarlig for “terror” -operasjoner i Tyrkia. Ankara ønsker å bryte forbindelsen mellom irakiske PKK og den syriske PKK-gruppen / underbruket YPG, som opererer under ledelse av den amerikanske okkupasjonsmakten i det nordøstlige Syria.

De irakiske sikkerhetsstyrkene, “Popular Mobilization Forces” (PMF), truet i forrige måned med å angripe “de tyrkiske okkupantene og vil innta en bestemt holdning til å avvise dem militært” hvis de bryter inn i den irakiske byen Sinjar.

Ankara mente at svaret på intensjonen om å straffe PKK i Irak kom fra PMF og ikke den irakiske regjeringen. PMF, hovedstyrken som beseiret “Den islamske staten” da hæren og de andre sikkerhetsstyrkene var på flukt i 2014, demoniseres av USA og Vesten, noe som indikerer ved at den omtales som en “iransk milits” eller “iransk-støttet milits. ”Derfor mener Ankara at PMF-responsen var inspirert av Iran som ønsket å sende en melding til Ankara om å stoppe ekspansjonsplanene de har i Irak.

Tyrkia var veldig irriterte over PMF-responsen fordi disse er kjent for å være gode krigere og ikke vil stikke av fra en tyrkisk hærs fremrykking. Ankara er klar over at Bagdads sentralregjering ikke ønsker å erklære krig mot Tyrkia, og at landets statsminister Mustafa al-Kadhimi er svak. Det ville ha vært en utmerket mulighet for Tyrkia å utvide kontrollen over mer irakisk territorium, hadde PMF holdt seg unna.

Dette er grunnen til at Tyrkia mente at Irans motiv er å beskytte PKK, og de beskyldte PMF for ikke å kunngjøre at de skulle reise til Sinjar for å bekjempe PKK i byen. Følgelig mener Ankara at Iran ønsker å etablere sin innflytelse i regionen og forfølge en annen agenda: skaffe flere kort der de kan forhandle med den nye amerikanske administrasjonen ledet av president Joe Biden – for å binde ham ytterligere til forhandlingsbordet og oppheve alle sanksjoner, hvis USA ønsker stabilitet for sine styrker i Midt-Østen.

Teheran vurderer at når tyrkiske styrker bryter inn i en by de okkuperer, forlater de den aldri uten blodige kamper. Dette skjedde i den syriske byen Saraqib, som den syriske hæren frigjorde etter harde kamper der den tyrkiske hæren, med sine offiserer og væpnede droner, deltok i første omgang for å forhindre tap av M5-veiforbindelsen mellom Homs og Aleppo.

Dessuten okkuperte Tyrkia den syriske byen Afrin og etablerte 120 religiøse skoler, alle tilknyttet partiet til president Recep Tayyib Erdogan, “Justice and Development” -partiet, der man lærer doktrinene til det muslimske brorskap. Tyrkia endret de syriske læreplanene i alle skoler under okkupasjonen, også i Idlib, slik at de blir en del av “imperiet” til president Erdogan, hvis innflytelse sprer seg til Sør-Kaukasus (Aserbajdsjan), Qatar, Libya, Syria og Irak.

Det er verdt å nevne at det har vært tyrkiske styrker i den irakiske byen Bashiqa i årevis, til tross for Bagdad-regjeringens gjentatte krav om at tyrkerne skal trekke seg ut. På et annet felt har Ankara redusert mengden vann som strømmer inn i Eufrat, og forårsaket migrasjon av mer enn en million irakiske bønder etter tørken forårsaket av tyrkisk demningskonstruksjon. Strømmen av vann er regulert av internasjonal lov. Tyrkia bruker det imidlertid som en brekkstang mot sentralregjeringen i Bagdad når de kan.

Iran anser – ifølge offisielle kilder i Teheran – at “den tyrkiske intervensjonen i Syria begynte med en plan om å okkupere Nord-Syria, Aleppo, Idlib, Homs og Hama og vedlegge dem Tyrkia. De ville ha gjort det hadde det ikke

Iran anser – ifølge offisielle kilder i Teheran – at "den tyrkiske intervensjonen i Syria begynte med en plan om å okkupere Nord-Syria, Aleppo, Idlib, Homs og Hama og vedlegge dem Tyrkia. De ville ha gjort det hadde det ikke vært for Astana-samtalene, og Iran og landets allierte med støtte fra det russiske luftforsvaret. Tyrkerne var sinte da den syriske hæren klarte å isolere femten tyrkiske militærposter under slaget ved Saraqeb i fjor. Tyrkia måtte trekke disse ut og erkjenne nederlaget. Tyrkia mener også at Teheran spiller det irakiske motstandskortet for å oppfylle iranske regionale ambisjoner. Tyrkia er imidlertid ikke klar over at irakerne ikke vil tillate noen å okkupere landet sitt, eller at den irakiske arenaen blir tuklet med av Amerika og Israel. Destabilisering eller deling av Iran er en iransk rød linje som ikke vil bli tolerert." Det er ingen tvil om at Iran ikke vil beskytte PKK. Tvert imot har sikkerhets- og etterretningssamarbeidet mellom Teheran og Ankara blitt etablert på høyeste nivå. Utvekslingen av informasjon mellom de to landene har forhindret mange terrorangrep i begge land. Dessuten har Tyrkias bistand til libanesiske Hizbollah – gjennom Iran – avdekket både farer og pågående spionasjeoperasjoner. Følgelig er denne nåværende krisen ikke den første, og den vil ikke være den siste, og de to landene har egentlig ikke annet å gjøre enn å sortere sine forskjellige syn på ting – fordi deres valg er begrensede. De trenger begge å møte Bidens politikk om "splitt og hersk", Iraks deling og ustabilitet, den fortsatte okkupasjonen av Syria, USAs støtte til de separatistiske kurderne i Syria og sanksjonene mot landene i Midt-Østen, inkludert Tyrkia og Iran. Tyrkia står også overfor en kompetent amerikansk administrasjon som har vist seg villig til å bruke militære eller andre harde alternativer, som vist av det siste amerikanske angrepet mot de irakisk-syriske grensene mot PMF som kjemper mot IS. Ved å ramme Irak ønsket Biden å løsrive seg fra å si at hans administrasjon er den samme som Barack Obamas administrasjon. Obama nektet å bombe noe land med mindre det var en ytterste nødvendighet, og absolutt ikke da han tiltrådte. Etter litt over en måned etter han begynte i embedet beordret Biden dette første angrepet på Irak, brøt irakisk suverenitet og drepte irakiske sikkerhetsstyrker som var på vakt ved grensene. Iran vil ikke at forskjellene med Tyrkia skal føre saken til en konfrontasjon, som både Israel og USA vil ha nytte av. Forholdet mellom Iran og Tyrkia er godt etablert, og de to landene organiserer sine mange uenigheter og arbeider for å demme dem opp. Derfor vil det tyrkisk-iranske strategiske forholdet absolutt seire, i møte med en større fare som kan komme fra den nye amerikanske administrasjonen og dens sanksjoner. I denne sammenhengen er det lite sannsynlig at et av de to landene vil presentere papirene sine for Biden-administrasjonen, som vil bevare Midt-Østen-krisen slik den er, om ikke verre, eller kanskje til og med drive den – absolutt ikke slukke den. Derfor kan vi si at det ikke er noen nylig krise i horisonten mellom Teheran og Ankara: det vesentlige er begrenset til å utveksle ord og håndtere forskjeller.

