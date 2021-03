Warum enthüllen die USA ein Jahr später Details über den Angriff des Irans auf Ayn al Assad?

Geschrieben von Elijah J. Magnier:

Der oberste Befehlshaber des US CENTCOM (Central Command), General Frank McKenzie, enthüllte die Genauigkeit der 1.000 Pfund schweren iranischen ballistischen Präzisionsraketen, die vor mehr als einem Jahr als Vergeltung für die unrechtmäßige Ermordung von General Qassem Soleimani abgefeuert wurden. Dieses kritische und historische Ereignis markierte den ersten direkten Schlag seit dem Zweiten Weltkrieg, von einem Land (Iran) gegen die USA. Es war ein iranischer Akt von großer Kühnheit und in der Tat eine schockierende Entscheidung, die stärkste Supermacht der Welt offen zu konfrontieren. Es zeigt deutlich, dass der Iran zum Krieg bereit war, als er die US-Militärbasis Ain al-Assad bombardierte, die größte im Irak. Aber es gibt noch einen anderen Grund, diese Fakten ein Jahr später öffentlich zu machen. Es ist nicht nur eine Anerkennung der USA für die Genauigkeit der iranischen Bombardierung, denn der Iran selbst hat sie vor einem Jahr angekündigt und die zerstörten Anlagen waren überall in den Nachrichten. Was wollte die US-Regierung zeigen, und was ist nun ihre Botschaft hinter Mackenzies alten und neuen Enthüllungen?

Es geht um den Atomdeal: Der Vier-Sterne-US-General veröffentlichte eine Menge wichtiger Informationen, die von der US-Drohne aufgefangen wurden. Zur gleichen Zeit, Iran startete seine Raketen, demonstrieren und senden verschiedene Nachrichten. In der Tat könnte die Offenlegung der Details, die die Macht des Irans bestätigen, Teil der US-Methode sein, den Weg des Irans zur Rückkehr zum Atomabkommen (bekannt als JCPOA) vorzubereiten. Es zeigt, dass die USA die regionale Macht des Irans erkennen und die Effizienz und Abschreckungswirkung seiner Raketen anerkennen. Auf der anderen Seite könnte es dem Iran und der Welt auch erklären, warum die USA Änderungen am JCPOA-Abkommen von 2015 einführen und die ballistischen Raketen des Irans eindämmen und dieses Thema auf den Verhandlungstisch bringen wollen.

Während der jahrelangen Verhandlungen vor dem endgültigen Abkommen von 2015 weigerte sich der Iran, seine Präzisionsraketen in die Verhandlungen einzubeziehen, trotz des Drängens aller Parteien. Der Iran betrachtet diese Raketen als die erste Verteidigungslinie und Schützer der Existenz der “Islamischen Republik”. Der Iran lebt in einem Meer von feindlichen Ländern und ist zudem von 35 US-Militärbasen umgeben. Die USA nutzen jede Gelegenheit, ihre B-52H-Bomber, Flugzeugträger und Zerstörer in die Straße von Hormuz zu schicken, um an der iranischen Küste ihre Macht zu demonstrieren, und US-Drohnen und Spionagejets haben wiederholt die Lufthoheit des Iran verletzt.

Der CENTCOM-Kommandeur enthüllte auch, dass der iranische Angriff auf Ayn al-Assad 20 bis 30 Flugzeuge zerstört hätte und 100 bis 150 Soldaten und Offiziere hätte töten können, wenn die Evakuierung nicht Stunden vor der Bombardierung stattgefunden hätte. Damit stellen die USA auch ausdrücklich klar, dass der Iran jedes Land in der Region angreifen könnte, das von seinen Präzisionsraketen erreicht werden kann, seine gewünschten Ziele aus der Ferne mit hoher Genauigkeit trifft und die Luftmacht jedes Landes im Nahen Osten und darüber hinaus zerstören könnte.

Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, den die Biden-Administration möglicherweise mitteilen möchte, der begründen könnte, warum der US-Präsident mit dem Iran verhandeln und zum Atomabkommen zurückkehren will, wie es 2015 unterzeichnet wurde. Biden hat als Kandidat mehrere indirekte Botschaften an den Iran geschickt, in denen er darum bittet, zu deeskalieren und Donald Trump in seinem letzten Monat im Amt trotz der US-Provokationen nicht die Möglichkeit zu geben, den Krieg zu erklären. Biden erkennt auch an, dass der Iran bei der letzten US-Wahl eine indirekte positive Rolle gespielt hat, als er nicht auf Trumps Aufforderung zu Verhandlungen einging und ihm damit die Möglichkeit verwehrte, die Verhandlungskontakte mit dem Iran in seine vierjährige Bilanz aufzunehmen. Nicht weil der Iran glaubt, dass Biden besser ist als Trump, sondern weil der ehemalige US-Präsident für die Ermordung von Soleimani verantwortlich war und sein Verbleib oder seine Rückkehr ins Weiße Haus einen unvermeidlichen Krieg im Nahen Osten ausgelöst hätte.

Der Iran möchte glauben, dass es innerhalb der neuen US-Administration Meinungsverschiedenheiten gibt, ist aber weniger besorgt über diese Differenzen, denn solange Trumps harte Sanktionen noch in Kraft sind, profitiert Biden von dieser wirtschaftlichen Bestrafung gegen das iranische Volk.

Es gibt zwei Standpunkte zwischen der aktuellen US-Regierung und dem Iran, bei denen jede Seite glaubt, dass die Zeit auf ihrer Seite ist und dass eine Verzögerung des Abkommens ihren Interessen dient und den Druck auf die andere Seite erhöht. Für den Iran ist das Ergebnis einfach: Entweder werden die US-Sanktionen aufgehoben, oder es bleibt nur der Weg, seine nuklearen Fähigkeiten zu erweitern und seine Anreicherung auf die höchste Stufe zu heben, ohne Inspektoren Zugang zu gewähren. Könnte das zu einem Krieg führen? Möglicherweise zu einem Schlagabtausch, denn, wie General McKenzie “zeigt”, ist der Iran bereit, mit Präzision zurückzuschlagen.

Im Umgang mit dem Iran ist große Vorsicht geboten: Er hat den USA eine Abschreckungsstrategie vorgegeben und 16 ballistische Präzisionsraketen abgefeuert, die alle Ziele präzise und von nur drei Standorten aus getroffen haben. Folglich hat der Iran gezeigt, dass er Tausende von Raketen besitzt, weil er über Hunderte von über- und unterirdischen Standorten verfügt, die entlang der iranischen Grenzen und auf dem iranischen Territorium verteilt sind, und jedes Ziel im Nahen Osten mit Präzision treffen kann. Das bedeutet, dass alle 35 US-Basen, die rund um den Iran und in der Region stationiert sind, in der Reichweite der iranischen Raketen liegen und sie treffen können, wenn ein Krieg mit Amerika ausbricht. Folglich wird Amerikas große und zerstörerische Fähigkeit die Zerstörung seiner Flugzeuge und militärischen Zentren und die meisten Todesopfer durch iranische Raketen nicht verhindern. Aus diesem Grund versucht Amerika, die Gleichung mit den ballistischen Raketen in jedes Abkommen mit dem Iran aufzunehmen, bevor die Sanktionen aufgehoben werden.

Die USA haben nur wenige Wochen Zeit, um die Sanktionen gegen den Iran aufzuheben und vor dem Fastenmonat Ramadan, der am 12. April ansteht, wieder einzuhalten. Nach diesem Tag wird der Iran mit den bevorstehenden jüngsten Präsidentschaftswahlen beschäftigt sein, bei denen Präsident Hassan Rouhani, der nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren kann, abgewählt wird. Infolgedessen werden die USA mit einer neuen, härteren iranischen Regierung konfrontiert sein, die sich an dem derzeitigen Schura-Rat orientiert, der von Muhammad Baqer Ghalibaf, dem Weggefährten des verstorbenen Generalmajors Qassem Soleimani, geleitet wird. Folglich könnten die Verhandlungen auf einen noch späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Die US-Regierung glaubt, dass der Zeitfaktor wegen der schweren Wirtschaftskrise, die das iranische Volk belastet, nicht zu Gunsten des Irans ist. Folglich “wäre” es im Interesse der Islamischen Republik, das Atomabkommen zu überstürzen, bevor sich die innenpolitischen Turbulenzen im Iran verschlimmern. Biden ist sich sicherlich bewusst, dass er ein Mitverursacher der harten Sanktionen gegen den Iran ist. Aber der US-Präsident ist sich vielleicht nicht ganz darüber im Klaren, dass er dem Revolutionsführer Sayyed Ali Khamenei in die Hände fällt, dessen Theorie besagt, dass man keiner US-Regierung trauen kann, dass das Land autark sein und seine nuklearen Fähigkeiten ausbauen sollte, ohne Rücksicht auf die Problematik der internationalen Gemeinschaft.Der Iran glaubt, dass der Zeitfaktor zu seinen Gunsten ist, weil er über die Fähigkeit zur

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. nuklearen Hebelwirkung verfügt, da er seine Urananreicherung auf 20 Prozent erhöht hat. Sayyed Ali Khamenei sagte, er sei bereit, 60 Prozent zu erreichen (90 Prozent sind nötig, um eine Atombombe zu bauen). Der Iran lehnte die Anwesenheit eines US-Vertreters bei den europäischen Verhandlungen (4 + 1, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, China und Russland) ab und forderte, dass die USA zuerst alle Sanktionen aufheben. Dies ist keine Position der Schwäche. Stattdessen will der Iran Biden nicht das geben, was er Trump verweigert hat, und will, dass die USA zuerst ihre Vereinbarungen mit der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrats respektieren. Der Iran sagt, dass er nicht an Worten und optimistischen Reden interessiert ist, sondern will, dass die USA von ihrer Verletzung des Völkerrechts ablassen. Der Iran hat mehrere Karten und glaubt, dass die Festigkeit seiner Position ihn zur Aufhebung der US-Sanktionen oder zur Erlangung der Atomenergie führen wird, was ein unumkehrbarer Weg wäre. Der maximale Druck hat den Iran seit 1979 nicht in die Knie zwingen können, und er wird dem Iran während Bidens Administration sicher nicht das Rückgrat brechen. Daher sieht der Iran keinen Grund, sich Bidens Forderungen nach einer Rückkehr zur Compliance zuerst zu beugen. Es könnte auch sein, dass Präsident Biden Hitzköpfe wie seinen Partner Premierminister Benjamin Netanjahu managen muss. Der US-Präsident sollte vielleicht auch seine Verbündeten wie Saudi-Arabien und Europa berücksichtigen, und sogar innerhalb seiner Administration, wo viele der Meinung sind, dass es einen Regimewechsel im Iran geben sollte oder “nicht mit ihm verhandeln”, weil er früher oder später kapitulieren wird. General McKenzie sagte, dass seine Geheimdienstoffiziere ihn informierten, dass “der Iran 27 Raketen vorbereitete, aber nur 16 abfeuerte”. Das bedeutet, dass der Iran gezeigt hat, dass er 11 Raketen nicht abgefeuert hat, die bereit blieben, um andere Ziele zu treffen. Was der US-General nicht sagte, war, dass der Iran die irakische Führung über seine Absicht, Ayn al-Assad zu bombardieren, im Voraus informierte, um den USA zu ermöglichen, ihre Verluste zu reduzieren. In der Tat wurden nur 100 Soldaten verwundet. Der Iran hat nicht gezögert, die USA anzugreifen, als sein geliebter General ermordet wurde, und er wird Biden nicht die Hand reichen, wenn er die Sanktionen nicht aufhebt. In diesem Fall muss die Welt darauf vorbereitet sein, dass der Iran mit seinem Atomprogramm bis zum Stadium ohne Wiederkehr voranschreitet. Sollte sich Biden für den Krieg gegen den Iran entscheiden, so hat er dessen Präzisionsraketen bereits in Ayn al-Assad erlebt. Der Iran ist sehr weit davon entfernt, stärker als die USA zu sein. Allerdings haben die USA viele Stützpunkte als Ziel für Teherans Raketen und werden nicht zögern, diese Bedrohung in eine Chance zu verwandeln. Es liegt an Biden, aus der Geschichte und aus einem im Nahen Osten gebräuchlichen Sprichwort zu lernen: “Schließe von dem, was gewesen ist, auf das, was sein wird, denn alle Dinge sind gleich”. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...