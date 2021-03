Sistani envia mensagens aos Estados Unidos, ao Vaticano, e à Palestina após visita do Papa

By Elijah J. Magnier

Trad: Alan Dantas



Há dois anos, o Papa Francisco assinou em Abu Dhabi, com o Imã de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, um documento de “Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Vida em Conjunto”. Sua Santidade o Papa quis assinar um documento semelhante com um dos mais proeminentes representantes da comunidade xiita do mundo, o Grande Ayatollah Sayyed Ali Al-Sistani, em Najaf. Isto não aconteceu por várias razões. Como a autoridade iraquiana encarou a visita do Papa e o papel do representante de mais de um bilhão de cristãos no mundo? Qual seria a mensagem de Sayyed Sistani para o Papa Francisco e para os mundos árabe, islâmico e ocidental agora?

Não há dúvida de que a visita do Papa ao Iraque é histórica e essencial para promover o diálogo e as relações inter-religiosas. Ela sem dúvida deixará efeitos positivos, com seus muitos aspectos religiosos, turísticos, morais e políticos, em um país onde as diferenças políticas são devastadoras. A batalha contra os takfiris e as forças de ocupação dos EUA nunca cessou.

O ex-presidente americano Donald Trump havia viajado para a base militar americana em Ain Al-Assad, na província ocidental de al-Anbar, a bordo de um avião “horrendo e escuro como breu“, com as luzes apagadas por medo de se tornar alvo. O Papa Francisco insistiu em organizar a visita, apesar dos desafios de segurança, para se abrir aos xiitas muçulmanos pela primeira vez, assim como o Vaticano havia se aberto aos sunitas. O Papa visitou Bagdá, Najaf, Nasiriyah, Mosul, e a região do Curdistão – Iraque.

O Papa Francisco visitou o Iraque, a terra Abraâmica onde se acredita que a Arca de Noé esteja atracada, o centro do encontro de cristãos, muçulmanos e judeus e o local do nascimento do Profeta Abraão na planície de Ur Nasiriyah. O Iraque é o centro multinacional e multirreligioso de civilizações que se estende por milhares de anos.

Sua Santidade chegou aos lugares que visitou apenas devido aos sacrifícios das Forças de Mobilização Popular (PMF ou Hashd al-Shaabi). Quando o Papa passou por uma igreja destruída ou liberada, podemos agradecer a fatwa de “al-Jihad al-Kifaei” emitida por Sayyid al-Sistani em 2014, quando “ISIS” ocupou Mosul chegando às portas de Bagdá. Os xiitas iraquianos e os não xiitas (que representam 65 a 70 por cento dos iraquianos, dos quais 20 por cento são sunitas, os demais representam todas as outras religiões) das PMF salvaram o Iraque da desintegração.

Os xiitas do Iraque estão concentrados principalmente em Bagdá e no sul do país, rico em petróleo. Conseqüentemente, não é surpreendente que mais de 11 mil xiitas tenham sido mortos durante a Jihad para libertar o Iraque do ISIS. Estes foram mortos na área central onde o ISIS estava concentrado em Salahuddin e nas províncias do norte de Nineveh, onde vivem os sunitas, caldeus, assírios, Saiba, yazidis e outros, e na província sunita de Anbar.

As PMF nunca foram compostas apenas por xiitas, mas por iraquianos de todas as religiões. O poder ocidental e a mídia dominante demonizou as PMF e mudou seu nome para “milícias xiitas filiadas ao Irã”. Há muitas brigadas, incluindo as PMF do “Conselho de Estudiosos do Sagrado Ribat de Maomé” e o “Conselho de Combate ao Pensamento Takfiri” de Sunnah Fallujah e Anbar. Havia também a Brigada Cristã Caldeia liderada por Rayan al-Kildani, que estava presente para dar as boas-vindas ao Papa. Francisco ofereceu ao líder cristão um presente simbólico.

O ISIS visava dividir ou ocupar todo o Iraque. Começou em 2003 quando Abu Musab al-Zarqawi explodiu Sayyid Muhammad Baqir al-Hakim em frente ao santuário do Imam Ali bin Abi Talib, em Najaf. No entanto, os xiitas não retaliaram devido aos desejos expressos de Sayyed Sistani. Al-Zarqawi não conseguiu desencadear uma guerra sectária xiita-sunita. No entanto, Zarqawi teve sucesso mais tarde em 2006, quando o santuário dos Imames al-Askariyeen foi destruído em Samarra. Em 2010, seis homens-bomba atacaram a Igreja Católica da Libertação em Bagdá e mataram os que estavam na missa. Em 2014, o ISIS destruiu o mosteiro de Mar Elijah, um dos mosteiros mais antigos de Mosul. O grupo terrorista visava desalojar os cristãos, cujo número diminuiu de 2.400.000 para 320.000. O mesmo aconteceu na Síria, onde o número de cristãos representava 25% da população original no século XX, mas hoje representa apenas 1,6 por cento.

O Papa queria enviar a mensagem aos cristãos do Oriente Médio, que são parte integrante da região, de que eles deveriam se apegar à sua terra e olhar para seus governos, não para os estados ocidentais. Os cristãos do Oriente Médio não fazem parte do Ocidente, mas são os proprietários de terras e deveriam viver com seus problemas e resolver suas diferenças e lutas.

Quanto a Sayyed Sistani, que recebeu Sua Santidade o Papa em sua casa em Najaf com respeito e apreço, ele não ficou satisfeito com a falta de atenção do pontífice aos xiitas do Iraque, semelhante ao que Sayyed Sistani fez anteriormente. O Grande Ayatollah expressou repetidamente aos cristãos do Iraque quando eles foram expostos aos ataques de Takfiri: “Vocês são parte de nós”.

Fontes em Najaf disseram: “Sayyed Sistani recusou-se a ter seu próprio fotógrafo e não queria que nenhum clérigo xiita, nem os diretores de seu escritório, estivessem presentes na Rua Al-Rasoul, onde ele recebeu Sua Santidade o Papa”. De acordo com fontes, o Vaticano “não emitiu nenhuma declaração ou tomou nenhuma posição explícita para reconhecer e apoiar os xiitas que foram mortos enquanto resistiam ao ISIS e defendiam os cristãos da Mesopotâmia”. Assim, Sayyid Sistani não considerou necessário emitir um “documento conjunto” como o Papa desejava e pretendia, e como ele havia feito em Abu Dhabi quando se reuniu com o Xeque de Al-Azhar”.

De acordo com fontes em Najaf, o Grande Aiatolá aproveitou a oportunidade da visita do Papa para enviar uma mensagem clara a todos os iraquianos e aos líderes do Oriente Médio e do Ocidente. Seu comunicado continha uma mensagem implícita também para o Papa, e vários “Não’s”:

1. Não sitiar as populações: Esta é uma posição e uma crítica contra os EUA, que impõe cercos e sanções às pessoas com o objetivo de matar de fome os países para que se ajoelhem. Assim, Sistani definiu sua posição rejeitando a política dos EUA, pondo um fim aos rumores de que os iraquianos queriam que os EUA permanecessem no Iraque apesar da decisão do Parlamento de procurar impor a partida dos EUA.

2. Não à violência: esta é uma mensagem que também está voltada – de acordo com a fonte – para os EUA, que está matando e bombardeando os iraquianos. Também é dirigido ao governo iraquiano, que deve respeitar o povo iraquiano e evitar a recorrência da violência.

3. Não à injustiça: Uma mensagem para os líderes iraquianos, que ignoram as injustiças que os iraquianos têm sofrido desde que o governo de Saddam Hussein continuou com a ocupação americana – disseram as fontes – como falta de serviços, oportunidades de emprego e corrupção administrativa. Esta mensagem também tem como objetivo abordar as forças norte-americanas, que tratam o mundo com dois pesos e duas medidas, especialmente no Oriente Médio, onde o povo palestino sofre sob a ocupação israelense, e os povos sírio e iraniano que são oprimidos por sanções injustas.

4. Não à normalização com Israel: As fontes disseram que a declaração de Sayyed Sistani mencionou “remoções, guerras, atos de violência, bloqueios econômicos e a ausência de justiça social a que o povo palestino está exposto, especialmente nos territórios ocupados”. Isto significa que o Iraque não se normalizará com Israel, que a causa palestina é apoiada pelo Iraque e é uma preocupação dos iraquianos. A mensagem também fala de como países como o Irã e o Iêmen são sitiados pelos EUA que aparentemente só podem usar “a linguagem da guerra” (como a declaração mencionada) em detrimento de qualquer preocupação com a justiça social.

“Sayyed Sistani dirigiu sua mensagem a Sua Santidade quando disse em sua declaração que os grandes líderes religiosos e espirituais deveriam conter as tragédias” e mencionou o papel desses “líderes com os grandes poderes” (EUA) para prevalecer com razão e sabedoria e para cuidar dos direitos e respeito mútuo entre os vários seguidores das tendências religiosas e intelectuais. Neste ponto, Sayyed Sistani apela para um papel mais efetivo do Vaticano no apoio ao Oriente Médio, que sofre com a injustiça criada e ampliada pelas superpotências (os EUA e o Ocidente) e pela qual Najaf acredita que o Vaticano não está fazendo o suficiente. Sayyed Sistani – aprendi – não aprecia o fato de o Vaticano ter ficado em silêncio quando os xiitas perderam milhares de homens defendendo os cristãos (e outros iraquianos) e não receberam nenhuma atenção ou mesmo uma declaração explícita de reconhecimento do Papa por todos esses anos”.

“O Grande Aiatolá mencionou seu papel em ‘proteger todos aqueles que sofreram injustiça e foram prejudicados quando os terroristas (ISIS) ocuparam vastas áreas iraquianas’, para dizer ao líder dos católicos cristãos em todo o mundo que também ele deve desempenhar um papel vocal e dinâmico semelhante no futuro”, disse a fonte.

É de fato uma visita histórica que permitiu a Sistani enviar uma mensagem internacional e regional na qual ele definiu a posição do Iraque no Oriente Médio, sua política futura e sua rejeição do papel e da política dos EUA no mundo. O Grande Aiatolá não deixou margem para dúvidas de que o Iraque não estará do lado dos EUA, mas apoiará a estabilidade no Oriente Médio e procurará impedir a injustiça contra todos os seus habitantes, inclusive a Palestina.

