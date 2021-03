Grã-Bretanha espera cercar o Hezbollah no Líbano em nome de Israel

Subscribe to get access

antinavio porque eles seriam dirigidos contra Israel. Ninguém além de Israel está violando o espaço aéreo, as águas e a soberania libanesa do país. O Ocidente está se certificando de que nenhuma força israelense esteja sob qualquer ameaça do Líbano, o que lhes permite violar livremente sua soberania a qualquer momento.



Entretanto, o apoio do Ocidente está sendo prestado ao Exército libanês para monitorar suas fronteiras com a Síria. Os países ocidentais fornecem a todos os organismos de segurança libaneses equipamentos e armas leves que permitem a guerra urbana. O Líbano tem mais de 125.000 militares e pessoal de segurança, um número colossal para qualquer país do mundo, especialmente porque o país está sob o peso da deterioração das condições econômicas. O aparato militar e de segurança no Líbano despende grandes quantidades de dinheiro em viagens ao exterior para seus oficiais e convoca recrutas quando a necessidade é mínima, particularmente quando o Exército não é capaz de declarar ou fazer frente a qualquer exército de ambos os lados da fronteira.



Bilhões de dólares foram gastos na esperança de que o Hezbollah pudesse ser derrotado na guerra da Síria ou em qualquer guerra futura com Israel. Neste caso, o Hezbollah se tornaria obviamente vulnerável, seus suprimentos cortados e seria mais fácil finalizar a derrota por um ataque das forças de segurança libanesas. Essa era a ideia depois da guerra israelense em 2006 e antes da participação plena do Hezbollah na guerra da Síria em 2013.

Somente a Grã-Bretanha treinou 11 mil soldados e oficiais libaneses para operações de guerra urbana. Também treinou cerca de 7.000 soldados para “proteger” as fronteiras libanesas-sírias e ajudou a formar o “Land Border Regiment Army” (exército de fronteira).



No entanto, a corrente fluiu para além dos desejos de Reino Unido, EUA e Israel. O “Eixo da Resistência” foi capaz de vencer a guerra na Síria, uma vitória que deu ao Hezbollah uma experiência significativa na guerra, se tornando uma força temida. Ao elevar o nível de prontidão, o Hezbollah foi capaz de manter armados drones e dezenas de milhares de mísseis, incluindo – de acordo com fontes israelenses – centenas de mísseis de precisão.



Suas linhas de abastecimento são a principal artéria para a sobrevivência e existência do Hezbollah. Após qualquer guerra, os beligerantes precisam se rearmar e mais tarde modernizar suas armas para estimular o desenvolvimento, a fim de manter o equilíbrio da dissuasão. Isto requer manter o fluxo de suprimentos seguro e ininterrupto.



O experiente e bem equipado, o Hezbollah ameaçou – caso declare guerra ao Líbano – de atingir alvos militares específicos em Israel, incluindo aqueles localizados dentro de cidades civis. Consequentemente, os mísseis do Hezbollah se tornaram uma séria ameaça a Israel, que acredita que a ameaça deve ser removida ou destruída. Entretanto, fazer guerra para destruir esses mísseis tornou-se uma tarefa impossível porque, nesse meio tempo, o Hezbollah mudou sua política militar.



A guerra de 2006 ensinou o Hezbollah a realocar todos os mísseis das aldeias do sul do Líbano e colocá-los nas montanhas e vales distantes, já que seu alcance chega a 500 km, um alcance que cobre toda a geografia ocupada por Israel. Estes mísseis de precisão e de longo alcance são de grande preocupação para Israel, os EUA e o Reino Unido.



A Grã-Bretanha construiu – segundo um comandante no “eixo de resistência” em Damasco – 39 torres de observação e 7 bases, e um centro de operações militares, ao longo de quase toda a faixa de fronteira com a Síria, a partir da travessia do Masnaa até a Al-Qaa, um trecho de mais de 100 quilômetros.



Em 2013, o Ministro das Relações Exteriores britânico Hugh Robertson visitou o Líbano para supervisionar a construção de 12 torres de controle de fronteira e equipá-las com os mais recentes equipamentos eletrônicos e comunicações via satélite conectados ao comando e controle do exército libanês, de acordo com um general do exército deste país.



“Todas as comunicações ligadas por satélites podem ser interceptadas pelos serviços de segurança e inteligência que operam na região, incluindo Israel, os EUA, o Reino Unido e a França. Estes podem monitorar os movimentos do Hezbollah e suas linhas de abastecimento militar ao longo das fronteiras. Como o ISIS e a Al Qaeda foram derrotados no Líbano e ao longo das fronteiras libanesas-sírias, a necessidade de manter estas ligações via satélite a partir da região não é mais uma emergência. Os contrabandistas do Líbano e da Síria continuam sem parar suas atividades ilegais através de rotas oficiais e não-oficiais. Além disso, a Síria tem o direito de exigir os relatórios dessas torres do observatório britânico porque elas negligenciam o território sírio. Na verdade, nenhum país tem o direito de ver esses relatórios, exceto o Líbano e a Síria”, de acordo com a fonte.



A fonte do “Eixo da Resistência” acredita que o objetivo da Grã-Bretanha é cobrir os pontos de fronteira para revelar as linhas de abastecimento e os esconderijos do Hezbollah. Estas torres podem se internacionalizar – em linha com o que alguns libaneses chamam de internacionalização da aguda crise libanesa. Vozes no Líbano se levantaram, pedindo para impor o cerco aos movimentos militares do Hezbollah, com a desculpa de que eles facilitam as rotas dos contrabandistas. Exigem o controle total pelo Exército libanês de todos os postos de fronteira entre o Líbano e a Síria e vice-versa.



Há poucas dúvidas de que estas torres reúnem informações de inteligência contra o Hezbollah e o Exército sírio – de acordo com a fonte – especialmente com o projeto de construir torres adicionais nas fronteiras libanesas com vista para a cidade síria de Homs. As fontes acreditam que estas torres poderiam ter um papel hostil em qualquer batalha futura entre Israel e o Líbano. Não está descartada a possibilidade de que a presença das torres forneça uma cobertura para as unidades especiais israelenses para destruir as docas de mísseis, pois elas dão visibilidade sobre vastas e sensíveis áreas de fronteira, incluindo os mísseis de precisão do Hezbollah. Portanto, as posições britânicas criadas ao longo das fronteiras são consideradas pelo “Eixo da Resistência” como provocadoras e hostis.



Israel conseguiu arrastar Yasser Arafat para uma guerra civil que maturou pelo descontentamento com o desempenho do líder palestino contra a população libanesa local, contribuindo para a invasão do Líbano em 1982. Quanto ao Hezbollah, conseguiu se afastar do controle das cidades libanesas e se tornou parte integrante da sociedade. Apesar de uma certa crise econômica interna, os EUA gastaram dez bilhões de dólares para enfrentar o Hezbollah através de aliados americanos no Líbano, organizações não governamentais e indivíduos – mas sem sucesso em seus objetivos. Israel parou temporariamente de usar drones suicidas após sua detecção durante uma tentativa fracassada de destruir um dos armazéns do Hezbollah nos subúrbios de Beirute. Israel caiu sob os golpes de dissuasão altamente eficazes na fronteira, com o Hezbollah esperando para matar um soldado israelense a qualquer momento. Consequentemente, os objetivos não declarados de atacar o Hezbollah e controlar suas docas de mísseis são fortemente mantidos e desenvolvidos por Israel e seus aliados ocidentais, os EUA e, neste caso, o Reino Unido.