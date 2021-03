Israel attackiert den Iran aus allen Richtungen. Wird Teheran darauf reagieren?

Subscribe to get access

ohne ausdrücklich zu erklären, dass dieser Akt in direktem Zusammenhang mit den 9,5 Milliarden Dollar stand, die Seoul aufgrund der US-Sanktionen beschlagnahmt hatte, und deren Rückgabe dieser iranischen Gelder ohne Zustimmung Washingtons verhindert ist.

Mehrere saudische, norwegische und emiratische Schiffe sind seit 2019 in der Straße von Hormuz Gegenstand von Sabotageaktionen gewesen. Darüber hinaus haben die USA beschlossen, die Verlegung der Operationen des Central Maritime Command vorzubereiten, um den Hafen von Yanbu und die Stützpunkte Tabuk und Taif einzubeziehen, da die Straße von Hormuz als Schauplatz feindlicher und gefährlicher Operationen gilt, insbesondere im Falle eines zukünftigen Krieges mit dem Iran.

Der Iran hat absichtlich fortschrittliche Marineraketen – die von seiner Industrie hergestellt wurden – und unterirdische Raketenbasen und andere in der Straße von Hormuz stationierte Raketen enthüllt. Der Iran zeigte auch Drohnen, die sowohl US-Kriegsschiffe als auch Schiffe im Besitz Israels überwachen. Dies ist die Methode, die der Iran anwendet, um Abschreckung zu betreiben und seine Kontrolle über den Persischen Golf zu beweisen, um einen möglichen Kriegsausbruch zu “verhindern”. Indem er den Feinden zeigt, was sie auf dem Schlachtfeld zu Gesicht bekommen würden, beabsichtigt der Iran, einen möglichen Krieg zu vermeiden.

Der Iran unterlässt aus mehreren Gründen, auf die Angriffe Israels auf seine Frachtschiffe in der letzten Zeit und in den vergangenen zwei Jahren zu reagieren. Der Iran wollte vermeiden, in einen Kampf hineingezogen zu werden, dessen Zeitpunkt von Israel vorgegeben wurde, während Donald Trump an der Macht war. Der Iran glaubte, dass der ehemalige US-Präsident auf eine Gelegenheit gewartet haben könnte, die “Islamische Republik” anzugreifen und Netanjahu mit all der bereits im Nahen Osten vorhandenen US-Militärmacht unterstützt hätte.

Der Iran reagierte jedoch durch der Bewaffnung seiner Verbündeten mit einer qualitativen Waffe, die das Gleichgewicht Israels und der im Nahen Osten stationierten US-Streitkräfte stört. In der Tat rüstet das Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) seine Verbündeten zunehmend auf und schenkt ihnen die modernsten Waffen, die es herstellt, ohne Grenzen, solange sie diesen Verbündeten dienen, wobei es die Herausforderung, vor der seine Verbündeten stehen, und die Fähigkeiten des Feindes berücksichtigt. Der Iran agiert auch in anderen Arenen, wie im Jemen und im Irak. Dennoch reagiert er selten direkt und reaktiv, außer in einigen wenigen Fällen, wie bei der Ermordung des Kommandanten Qassem Soleimani und der iranischen Antwort durch die Bombardierung der US-Streitkräfte auf ihrem irakischen Stützpunkt in Ain al-Assad im vergangenen Jahr.

Israel scheint zu versuchen, den Iran in eine Konfrontation mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden zu drängen, der von einer Rückkehr zum Atomabkommen spricht, was Israel und seine Verbündeten nicht wollen. Und wenn der Iran direkt antwortet, würde das eines Tages alle Möglichkeiten für ein US-iranisches Abkommen verderben. Folglich wird der Iran nicht zulassen, dass Israel den amerikanischen Stier auf seiner Seite auf das Schlachtfeld zieht.

Der Iran ist der Ansicht, dass Angriffe auf seine Öltanker im Mittelmeer das geringste seiner Probleme sind. Der israelische Angriff kann Ölverschmutzungen verursachen, die eine ökologische Katastrophe für die israelischen Küsten bedeuten. Angenommen, der Angriff erfolgt jenseits der von Israel kontrollierten Gewässergrenzen statt. In diesem Fall wird der iranische Kapitän angewiesen, seinen Tanker zurück in die Hoheitsgewässer gegenüber den israelisch kontrollierten Gewässern zu bringen, um sein Schiff zu reparieren und die Löcher zu schließen, die durch die israelischen Minen entstanden sind. Folglich und da die Route des Schiffes parallel zu den Küsten des besetzten Palästina verläuft, reichen die Meeresströmungen aus, um eine Umweltkatastrophe zu erzeugen, die Israel selbst verursacht hat. Israel verstand die iranische Botschaft und forderte die Einstellung der Feindseligkeiten auf See.

Die israelischen Angriffe beeinträchtigen die Fähigkeiten der “Achse des Widerstands” nicht mehr, weil der Iran die Verschiffung bestimmter Waffen eingestellt und sie durch lokale Fabriken für alle Verbündeten ersetzt hat. Der Iran hat das Know-how übertragen und die Rohstoffe geliefert, die für die Herstellung der gewünschten (Präzisions- und anderen)Raketen vor Ort benötigt werden. Folglich ist es für Israel sehr riskant, weiterhin auf die Verletzung von Seerechtsgesetzen zu beharren, und das Spielen in dieser Wasserarena könnte dem Iran erlauben, seine unbezahlten Rechnungen einzutreiben. Die USA genießen im Nahen Osten kein hohes Ansehen mehr; sie haben ihre renommierte Position als verlässlicher Partner verloren und stehen dem Iran und seinen Verbündeten gegenüber, die besser als früher auf direkte oder sogar erschöpfende Angriffe auf die im Nahen Osten stationierten US-Streitkräfte vorbereitet sind.

Nach dem jüngsten Angriff des irakischen Widerstands auf die Militärbasen Balad und Ain al-Assad, in denen US-Streitkräfte stationiert sind, reagierte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit der bekannten Antwort, die die “Achse des Widerstands” seit langem verwendet: “Wir werden zuschlagen, wenn wir meinen, dass wir das tun müssen, zu einer Zeit und an einem Ort unserer Wahl.” Die USA begannen zu verstehen, dass diese Angriffe inszeniert wurden, um sie in eine umfangreichere und anstrengendere Konfrontation zu ziehen. So ist die “Achse des Widerstands” eher zu einem militärischen Konflikt bereit, um die USA aus Westasien zu vertreiben. Diese entschlossene Haltung wird sich, wie es scheint, auf alle Verbündeten der USA auswirken, vor allem auf Israel, das eine offene Rechnung mit der “Achse des Widerstands” hat, die bereit ist, zu reagieren, aber auf den geeigneten Zeitpunkt und Ort wartet, um die Rechnung zu begleichen.