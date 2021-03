Israele colpisce l’Iran ovunque. Teheran reagirà?

Subscribe to get access

viene considerato un teatro di operazioni ostili e pericolose, soprattutto nel caso scoppiasse una guerra con l’Iran.

L’Iran ha deciso di rivelare i suoi nuovi missili navali (sviluppati e prodotti nel paese ), le basi missilistiche sotterranee e quelle nello stretto di Hormuz. Ha anche mostrato i droni che sorvegliano le navi da guerra statunitensi e le navi che appartengono ad armatori israeliani. E’ così che Teheran impone la sua dissuasione, dimostra di avere il controllo sul Golfo Persico per poter “prevenire” un eventuale scoppio delle ostilità. Facendo vedere al nemico tutto quello che dovrebbe affrontare sul campo di battaglia, Teheran mira ad evitare una possibile guerra. L’Iran, per molte ragioni, evita di rispondere agli attacchi israeliani che hanno avuto come oggetto le sue navi da carico sia recentemente che negli ultimi due anni . Quando Trump era presidente, Teheran ha sempre cercato di non farsi trascinare in una guerra di cui solo Israele avrebbe stabilito la tempistica. L’Iran era infatti convinto che l’ex presidente americano stesse aspettando l’occasione buona per colpire la “Repubblica Islamica”, e fosse pronto a garantire a Netanyahu tutto l’appoggio che l’apparato militare americano in Medio Oriente avrebbe potuto fornirgli.

E così la risposta dell’Iran è stata quella di armare i suoi alleati, un’arma di ottima qualità che ha spezzato l’equilibrio di Israele e delle forze americane in Medio Oriente. E ovviamente il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Iraniana (IRGC) elargisce ai suoi alleati sempre maggiori quantità di armi sofisticatissime, non si limita affatto, consegna loro tutte quelle che servono, tenendo conto delle sfide che devono affrontare e anche delle capacità in possesso del nemico.L’Iran agisce anche in altri teatri di scontro come lo Yemen e l’Iraq. Raramente lo fa in modo diretto e reattivo, tranne in alcune occasioni particolari come l’anno scorso quando ha bombardato le truppe americane e la loro base irachena di Ayn al-Assad dopo l’assassinio del comandante Qassem Soleimani.

Sembrerebbe che Israele voglia spingere l’Iran ad entrare in guerra proprio mentre il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parla di un possibile ritorno all’accordo sul nucleare a cui Israele e i suoi alleati naturalmente si oppongono. Se l’Iran reagisse in modo diretto annullerebbe qualunque possibilità di un eventuale accordo tra lui e gli Stati Uniti. E’ chiaro quindi che l’Iran farà di tutto per non dare a Israele l’occasione di trascinare con sé gli americani sul campo di battaglia.

L’Iran ritiene che gli attacchi alle sue petroliere nel Mediterraneo siano l’ultimo dei suoi problemi. Questi attacchi israeliani possono causare delle fuoriuscite di petrolio, un vero disastro ecologico che si abbatte oltretutto sulle coste di Israele. Supponiamo che l’attacco avvenga oltre i limiti delle acque controllate da Israele. In questo caso le istruzioni che il capitano iraniano deve seguire sono di riportare la petroliera nelle acque territoriali di fronte a quelle controllate da Israele per poter riparare la nave e i fori provocati dalle mine israeliane. In conseguenza, poiché la rotta della nave è parallela alle coste della Palestina occupata, le correnti marine bastano a creare la catastrofe ambientale che Israele ha causato per sè. Tel Aviv ha capito il messaggio dell’Iran e ha chiesto la cessazione delle ostilità marittime .

Gli attacchi israeliani non vanno più a incidere sulle capacità dell’ “Asse della Resistenza” poiché l’Iran ha smesso di inviare armi specifiche agli alleati, ha provveduto invece ad installare fabbriche nei luoghi dove questi operano. Vi ha trasferito le sue competenze e consegnato le materie prime necessarie a costruire i missili (di precisione e non solo) che servono direttamente sul posto. A questo punto continuare a violare le leggi della navigazione diventa rischiosissimo per Israele e giocare in mare potrebbe permettere all’Iran di ottenere il saldo dei conti non pagati. Gli Stati Uniti, in Medio Oriente, non sono più tenuti in considerazione come una volta, hanno perso il prestigioso ruolo di partner affidabili e vengono contrastati dall’Iran e dai suoi alleati che oggi sono molto più ben preparati di prima a condurre attacchi diretti e anche la guerra di logoramento nei confronti delle truppe americane che stazionano in Medio Oriente.

Dopo i recenti attacchi della resistenza irachena contro le basi militari di Balad e Ayn al-Assad, basi in cui ci sono le truppe americane, il segretario alla difesa degli Stati Uniti ha risposto facendo sua la famosa risposta che da tempo viene data dall’ “Asse della Resistenza”: “ colpiremo se riterremo di doverlo fare, nei tempi e nei luoghi che sceglieremo noi”. Gli Stati Uniti hanno iniziato a capire che gli attacchi sono stati orchestrati per trascinarli in una lotta lunga e snervante. E adesso l’ “Asse della Resistenza” è decisamente più preparata ad affrontare un conflitto militare che abbia come obbiettivo l’espulsione degli Stati Uniti dall’Asia Occidentale. Questa posizione determinata si rifletterà, come pare, su tutti gli alleati degli Stati Uniti, soprattutto Israele; Tel Aviv ha un conto aperto con l’ “Asse della Resistenza” che da parte sua è ansiosa di reagire ma aspetta il momento e il luogo giusto per saldare i conti.