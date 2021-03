Israël frappe l’Iran tous azimuts. Téhéran ripostera-t-il?

Subscribe to get access

ramener son pétrolier dans les eaux territoriales opposées aux eaux contrôlées par Israël pour réparer son navire et boucher les trous causés par les mines israéliennes. Ce faisant, en sachant que la route du navire suit parallèlement les côtes de la Palestine occupée, les courants marins seraient suffisants pour créer une catastrophe environnementale qu’Israël subirait par sa propre faute. Israël a finalement compris le message iranien et a demandé la cessation des hostilités maritimes.

Les frappes israéliennes n’affectent plus les capacités de l’Axe de la Résistance, car l’Iran a cessé de livrer des armes en particulier, en construisant plutôt des fabriques locales pour tous les alliés. L’Iran a transféré son savoir-faire et a livré les matières premières nécessaires à la fabrication locale des missiles recherchés (de précision et autres). Par conséquent, en persistant à violer les lois maritimes, Israël court un grand risque, car cela pourrait permettre à l’Iran de recouvrer ses factures impayées. Les USA ne sont plus très appréciés au Moyen-Orient. Ils ont perdu leur position prestigieuse de partenaire fiable et s’opposent à l’Iran et à ses alliés, qui sont mieux préparés qu’auparavant à des attaques directes, voire dévastatrices, contre les forces US stationnées au Moyen-Orient.

Après la dernière attaque de la résistance irakienne contre les bases militaires de Balad et d’Ain al-Assad où sont déployées les forces US, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a réagi en répétant la formule bien connue que l’Axe de la Résistance utilise depuis longtemps : « Nous frapperons quand nous le jugerons bon, au moment et à l’endroit de notre choix ». Les USA ont commencé à comprendre que ces attaques étaient orchestrées pour les entraîner vers un affrontement plus large et épuisant. Ainsi, l’Axe de la Résistance est plus prêt qu’avant à se lancer dans un conflit militaire visant à expulser les USA de l’Asie occidentale. Cette position déterminée, semble-t-il, aura des répercussions sur tous les alliés des USA, en particulier Israël, qui a un compte ouvert avec l’Axe de la Résistance, qui est impatient de réagir, mais qui attend le moment et le lieu propices pour régler ses comptes.