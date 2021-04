Irán rechaza la “cirugía estética” iraquí-estadounidense. Sin embargo, la cooperación entre Estados Unidos e Irán no es imposible 5&6

Subscribe to get access

La reunión entre Estados Unidos e Irak no estableció un calendario claro para la retirada de Estados Unidos, asegurando que las fuerzas estadounidenses están en Irak “por invitación del gobierno iraquí”, cuando en realidad el gobierno de Abdel Mahdi pidió a estas fuerzas que se fueran, una decisión, como he explicado antes, respaldada por el Parlamento. Además, la declaración conjunta permite una gran flexibilidad para que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Irak, ya que les ha encomendado la facultad de “redesplegarse, con un calendario que se establecerá en las próximas conversaciones técnicas”. Esto es evidentemente incompatible con la anterior decisión del gobierno, el Parlamento, la resistencia iraquí y los planes de Irán.

No cabe duda de que el voto original de los diputados se produjo como reacción al asesinato por parte de Estados Unidos de los comandantes Qassem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandes, el cual tuvo lugar en la carretera del aeropuerto de Bagdad. Cabe decir que si los iraquíes hubieran esperado varias semanas para votar, y no inmediatamente después del acto de asesinato estadounidense, podría haber sido difícil alcanzar la mayoría de diputados a favor de la retirada estadounidense. Sin embargo, ningún partido político iraquí se atrevería a pedir al Parlamento que volviera a votar sobre esta cuestión. El resultado es que la votación se decidió y ahora los grupos iraquíes cercanos a Irán siguen decididos a que Estados Unidos se vaya, a diferencia de la mayoría de los políticos. Así, los diferentes grupos políticos no están unidos en torno a esta cuestión y entorno a la estrategia a adoptar en relación a la presencia de las fuerzas estadounidenses. Están atrapados en sus propias diferencias.

La otra preocupación de los funcionarios iraquíes es el posible regreso del ISIS a la escena iraquí y el aumento de sus actividades terroristas a gran escala. Los iraquíes acusan a Estados Unidos de estar detrás del apoyo al ISIS. Tengan razón o no, el comportamiento de EE.UU. en Irak ha llevado a esta creencia. El general estadounidense Michael Flynn reveló que la dirección de inteligencia que dirigía en 2010 estaba al tanto de los planes y las actividades de expansión del ISIS, pero optó por no actuar. Acusó al ex presidente Barack Obama de negarse a actuar contra el grupo antes de que se extendiera hacia Siria. Además, los cientos de millones de dólares que Estados Unidos gastó en programas de formación en Siria sirvieron en última instancia para apoyar a los takfiríes yihadistas, que luchaban por el ISIS o por Al Qaeda.

Los funcionarios iraquíes intentan evitar un enfrentamiento con los estadounidenses y buscan la manera de que las fuerzas permanezcan, aunque sea bajo otro título. Muchos piden la salida de las fuerzas de combate y que los instructores militares estadounidenses se queden en Irak. Sin embargo, el ejército estadounidense no ha sido eficaz: entrenaron a las fuerzas de seguridad iraquíes en 2003 hasta 2014, cuando, en el primer enfrentamiento con el ISIS, el ejército iraquí se derrumbó y se dispersó. Esto demostró que el entrenamiento estadounidense no era, ni lo es ahora, suficiente para enfrentarse a una ideología como la del ISIS, y que Irak necesita unas fuerzas de seguridad con una fuerte ideología con la que enfrentarse a los yihadistas. Esta motivación para la lucha no puede ser proporcionada por Estados Unidos, ni por ningún otro ejército occidental, pero sí por Irán en un momento en el que el Hashd al-Shaabi era la única fuerza que se enfrentaba al ISIS y le impedía ocupar la capital iraquí en 2014.

Irak se enfrenta a una situación financiera desesperada y necesita decenas de miles de millones de dólares para reactivar su economía. Irak está convencido de que sólo Estados Unidos, sus aliados y los que están en su órbita (el Banco Mundial) pueden ayudar financieramente al país. Si el gobierno de Bagdad insiste en la retirada de EEUU, los iraquíes creen que las consecuencias son mayores de lo que cualquier gobierno podría asumir.

Los iraquíes ni siquiera se atreven a reactivar el multimillonario acuerdo con China por miedo a enfadar a los estadounidenses. El gobierno de Mustafa al-Kadhemi está lejos de poner en práctica el acuerdo iraquí-chino, y se espera que se posponga al menos hasta la formación del siguiente gobierno, en algún momento del próximo año. Es difícil vislumbrar unas elecciones parlamentarias este año,y lo más probable es que se pospongan hasta la próxima primavera de 2022.

Para Irán, la estabilidad de Irak es importante. El gobierno iraquí no es hostil a Irán (desde luego, tampoco lo contra Estados Unidos) y permite el flujo de mercancías entre ambos países. Irán sigue suministrando a Irak el gas y la electricidad que necesitan muchas ciudades, aunque el gobierno de Bagdad aún no esté autorizado por EEUU a liberar la cantidad que le debe a los iraníes (7.000 millones de dólares).

Todo lo anterior no será tenido en cuenta, por parte de la resistencia iraquí, mientras EEUU haga gala de su política pasivo-agresiva en Oriente Medio, manteniendo sus fuerzas ocupando Siria y aferrándose a las duras sanciones de Donald Trump contra los sirios, los iraníes, y “secando” la economía libanesa. Sin embargo, incluso si el acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos no está conectado con los otros expedientes en Oriente Medio, un retorno al JCPOA indica una desescalada en Oriente Medio y puede conducir a una ralentización de la retirada de Estados Unidos de Irak. De lo contrario, Irak puede esperar un fuerte aumento de los ataques contra las fuerzas estadounidenses que arrastren a éstas a una escalada y a un enfrentamiento más amplio. Los próximos meses decidirán la dirección que tomará Oriente Medio. Una desescalada en los próximos meses no puede darse por sentada.