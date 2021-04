Irã e Arábia Saudita: hora de organizar as diferenças

Subscribe to get access

Comando Central dos EUA, revelou como os precisos mísseis iranianos de 1.000 libras teriam “destruído 20 a 30 aeronaves e matado 100 a 150 soldados americanos se a evacuação não tivesse sido feita horas antes do bombardeio”.

Outros países do Oriente Médio estão acompanhando. Os líderes sauditas se lembram de como foram humilhados por Donald Trump quando disse que “a Arábia Saudita não sobreviveria duas semanas sem as forças dos EUA”. O senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham, falou que “os militares da Arábia Saudita não podem lutar contra um saco de papel e estariam falando farsi em cerca de uma semana sem o apoio militar dos EUA”. A nova administração dos EUA apontou o dedo ao príncipe herdeiro saudita Mohamad Bin Salman como responsável pela morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi.

O curso natural de ação seria a Arábia Saudita romper o impasse e avançar em direção ao Irã para restaurar uma relação que foi suspensa há cinco anos. Ambos os lados gostariam de lidar um com o outro e ver a influência dos EUA reduzida se a confiança mútua puder ser estabelecida.

A relação entre o Irã e a Arábia Saudita tem sido agitada desde a “Revolução Islâmica” em 1979, mas piorou em 1987 quando mais de 400 peregrinos iranianos perderam sua vida em Meca. O Imã Khomeini anunciou então que “nunca perdoaria a família Saoud dominante”. Durante três anos, a nenhum peregrino iraniano foi permitido o Hajj. O Imã Khomeini pediu às autoridades iranianas que perguntassem por quê. Ele foi lembrado de suas palavras que se tornaram lei. Sua resposta foi direta: “Essa é minha opinião pessoal, e você está dirigindo um estado. Resolva o problema”.

O relacionamento irano-saudita nunca esteve no seu melhor, particularmente quando o Irã se tornou produtor de armas e iniciou seu programa nuclear, fazendo soar alarmes nos países vizinhos. O rei saudita Abdullah encorajou os EUA a “cortar a cabeça da serpente” e lançar ataques militares para destruir o programa nuclear do Irã.

O líder da revolução, Sayyed Ali Khamenei, serviu como presidente do Irã de 1981 a 1989. Ele tem experiência em assuntos de Estado e como Wali al-Fakih (Guardião do Jurista Islâmico) ao mesmo tempo. Sayyed Khamenei está ciente de que um relacionamento com a Arábia Saudita é um prelúdio necessário para qualquer saída das forças norte-americanas da Ásia Oriental.

A abertura saudita e a aquiescência dos EUA a um acordo nuclear causaraão espanto em Israel. Será mais difícil para os israelenses usar os países do Golfo como plataforma para atacar o Irã como esperava o Primeiro Ministro Benyamin Netanyahu quando Donald Trump estava no poder.

O Irã goza de influência substancial no Oriente Médio sem necessariamente competir com a Arábia Saudita.

Embora o Irã se beneficie de um relacionamento especial com o Hezbollah libanês, ele não controla o Líbano. A poderosa organização está ideologicamente ligada ao Welayat al-Fakih e sabe o que é benéfico para o “Eixo da Resistência” do qual o grupo faz parte. Entretanto, o Hezbollah não pode controlar o país onde 19 religiões coexistem, e os sunitas representam um número igual aos xiitas. O Primeiro Ministro libanês é sunita, e o Hezbollah promoveu como Primeiro Ministro Saad Hariri, cidadão saudita e libanês, mesmo que Riad não esteja mais satisfeito com seu desempenho, como reiterado durante a última reunião de Bagdá.

O Irã também desfruta de uma relação estratégica com a Síria que não desfrutava antes da guerra de 2011. Devido a seu apoio ilimitado para manter a soberania da Síria, o Irã agora se beneficia de instalações no Levante que nunca se poderia ter previsto. O presidente sírio Bashar al-Assad está disposto a estabelecer um bom relacionamento com a Arábia Saudita, não obstante sua significativa contribuição para desestabilizar a Síria e derrubar o regime. Uma relação sírio-saudita não afetará a relação irano-síria e contribuirá efetivamente para a reconstrução da Síria quando os EUA levantarem as sanções.

A estabilidade do Iraque é uma das prioridades do Irã, juntamente com a saída das forças dos EUA. Como o projeto de Takfiri fracassou, a Arábia Saudita poderia recuperar a influência no país e ajudar a reconstruir a infra-estrutura e as áreas sunitas que sofreram na guerra contra o “Estado islâmico”. O Irã tem poderosas milícias iraquianas que acreditam ideologicamente no Welayat al-Fakih e sempre permanecerão fiéis ao Líder da Revolução no Irã.

No Iêmen, não obstante a implacável guerra saudita que causou a pior crise humanitária do mundo, os Houthis gostariam de ter uma excelente relação de vizinhança com a Arábia Saudita. O apoio iraniano aos Houthis nos últimos seis anos de guerra contribuiu para consolidar um relacionamento robusto e inquebrantável. Portanto, o fim da guerra no Iêmen ajudaria a Arábia Saudita a salvar a face, a sair do pântano do Iêmen e a contribuir para a reconstrução do que eles destruíram.

Assim, é vantajoso para Arábia Saudita e Irã organizarem suas diferenças até que um terreno comum seja alcançado e a confiança seja estabelecida. Este é um projeto muito longo que parece ter começado bem e foi colocado no caminho certo em Bagdá, onde ambos os lados esperam começar. Somente uma força externa pode congelar esta longa e benéfica aproximação que pode contribuir para um Oriente Médio mais pacífico.