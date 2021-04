A aproximação entre Irã e Arábia Saudita: qual a posição dos EUA?

Subscribe to get access

opções do país para atrair financiamento são os EUA, os aliados de seus países ricos em petróleo e o Fundo Monetário Internacional.

Nem as autoridades iraquianas nem as sauditas concordariam em iniciar um diálogo com o Irã se os EUA tivessem contestado a aproximação. O ex-presidente Donald Trump pediu a Abdel Mahdi que atuasse como mediador entre os EUA e o Irã e foi informado sobre a troca de cartas entre Irã e os Sauditas em 2019. Entretanto, em janeiro de 2020, a administração dos EUA assassinou o Brigadeiro-General Qassem Soleimani quando Abdel Mahdi esperava que o oficial iraniano em Bagdá entregasse mensagens a sauditas e americanos.

Em reação, o ex-Primeiro Ministro Abdel Mahdi solicitou que os EUA se retirassem e obteve a aprovação do Parlamento para esta medida. A partir daí, ele não era mais o candidato adequado para criar uma ponte entre o Irã e a Arábia Saudita. A administração Donald Trump também ficou furiosa com o acordo multibilionário de Abdel Mahdi assinado com a China.

Os manifestantes tomaram as ruas durante meses até que foi substituído por Mustafa al-Kadhimi, um aliado de Washington e amigo pessoal do Príncipe Herdeiro Mohamad Bin Salman. Este último não implementou nenhum dos pedidos dos manifestantes e é incapaz de mudar a terrível situação financeira do país.

A decisão dos iranianos e sauditas de se encontrarem no Iraque não foi uma coincidência. Desde o ex-Primeiro Ministro Haidar Abadi, líderes iraquianos, incluindo Adel Abdel Mahdi e o atual Primeiro Ministro Mustafa al-Kadhimi, têm tentado construir uma ponte entre o Irã e a Arábia Saudita.

As tensões entre a Arábia Saudita e o Irã prevalecentes nas últimas duas décadas afetaram seriamente os países vizinhos. Portanto, é vantajoso para o Oriente Médio que os dois principais atores encontrem um terreno comum ou organizem suas diferenças. As guerras sectárias do tsunami no Iraque e na Síria, que atingiram a região, levaram apenas à destruição sem alterar o mapa do Oriente Médio. Os dois países juntos representam a maioria dos xiitas e sunitas e têm a chave da estabilidade para a região se deixados para resolver suas diferenças sem intervenção estrangeira.

Portanto, é do interesse das autoridades iraquianas evitar que seu país se torne um campo de batalha para o Irã e a Arábia Saudita ou para o Irã e os EUA e se beneficiar de boas relações com todos os países envolvidos. Apesar da distância e da possível falta de estratégia que o Presidente Joe Biden parece adotar em relação a esta parte do mundo, ainda não está claro se é do interesse dos EUA ou não ver uma entente irano-saudita.

Muitos iraquianos acusaram a Arábia Saudita de financiar a Al-Qaeda no Iraque (que se tornou ISIS mais tarde) desde a ocupação americana do Iraque em 2003. A remoção de um líder sunita (Saddam Hussein) para ser substituído pela maioria xiita deu um verdadeiro golpe no domínio sunita no Iraque, enfraquecendo a posição da Arábia Saudita no país. A ocupação americana do Iraque removeu um inimigo feroz do Irã (Saddam Hussein) e permitiu que Teerã desfrutasse de alguma influência em Bagdá. Portanto, um retorno ativo da Arábia Saudita na reconstrução do Iraque foi rejeitado por muitos iraquianos. Muitos oficiais acreditam que a Arábia Saudita pode reconstruir as cidades sunitas, anteriormente sob controle ISIS, mas pode criar um terreno fértil para que a ideologia Takfiri cresça novamente. A reunião irano-saudita no Iraque ajuda o governo em Bagdá a argumentar contra esses mesmos políticos céticos e poderosos e facilita o envolvimento dos investidores sauditas na reconstrução da Mesopotâmia.

Além disso, o Irã tem conexões com vários grupos de milícias no Iraque fiéis a sua ideologia, que se reúnem com Teerã a respeito de seus objetivos comuns de expulsar as forças norte-americanas do país. Certo ou errado, o governo central em Bagdá acredita que uma flexibilização do relacionamento Irã-Saudita, com a bênção dos EUA, poderia diminuir as tensões entre o Irã e os EUA e impedir as milícias iraquianas locais de desafiar o controle estatal.

O Irã expandiu sua influência regional, reunindo mais aliados no Oriente Médio após as múltiplas guerras desencadeadas pelos EUA no Afeganistão, Iraque, Síria e Líbano. O Irã ganhou uma posição forte em Gaza quando os EUA mostraram como é indiferente aos direitos palestinos e se tornou um parceiro de paz pouco confiável. O Irã ofereceu seu apoio ilimitado aos palestinos enquanto os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, abandonaram o direito dos palestinos em seu território e escolheram o campo EUA-israelense.

No entanto, a Arábia Saudita ainda é um forte protagonista no Oriente Médio. O poder do dinheiro e a ideologia wahhabi ainda podem desempenhar um papel importante no fomento de outra guerra sectária no Oriente Médio. Além disso, a Arábia Saudita é um país rico em petróleo e tem o poder financeiro para financiar e apoiar países em destroços financeiros como o Líbano, Síria e Iraque. O Irã não é capaz de financiar estes países onde seu “Eixo da Resistência” está implantado. Teerã só pode apoiar seus aliados para resistir, mas nunca pode substituir os Estados ou financiar o governo para sair de sua crise financeira.

E quanto ao interesse dos EUA? Tudo depende de como a administração Biden percebe o Oriente Médio e sua estabilidade. Um Oriente Médio estável significa abrir os países do Oriente Médio ao mercado mundial, o que significa que os EUA perderiam a exclusividade e o monopólio sobre esses países, particularmente o Iraque e outros países do Golfo. Significa também que dezenas de bases militares dos EUA na Ásia Ocidental se tornariam irrelevantes. Até o momento, os EUA não estão mostrando nenhuma intenção de deixar a Síria ou o Iraque. A narrativa americana consiste em evitar abandonar um país em favor dos russos e iranianos. Esta teoria não considera dois fatores: Primeiro, o quanto uma presença contínua dos EUA perturbará as relações sírias e iraquianas com o Irã e a Rússia? Segundo, por quanto tempo os EUA podem manter suas forças em um ambiente hostil, onde uma parte da população rejeita sua presença e lutará até que as forças americanas partam?

A partida do Afeganistão está ocorrendo após 20 anos de guerra, durante os quais todos os presidentes dos Estados Unidos que sucederam George W. Bush não conseguiram alcançar seus objetivos. A solução final foi sentar-se, negociar e reconhecer o Talibã como um poderoso grupo afegão com controle sobre um terço dos 407 distritos e muitos outros ainda contestados. Quando Bush ordenou a ocupação do Afeganistão, disse o mulá Omar: “Deus nos prometeu a vitória, e Bush prometeu nos derrotar”. Veremos quem é mais verdadeiro”.

Depois de gastar 900 bilhões de dólares no Afeganistão, os EUA estão partindo. No Iraque, os EUA gastaram um pouco menos de 3 trilhões de dólares. Quanto tempo os EUA precisam gastar no Iraque e na Síria antes de deixar o Levante e a Mesopotâmia? Se Biden chegou ou chegará durante seus quatro anos no poder à conclusão de que estas partes do Oriente Médio não estão mais na sua lista de prioridades, então a aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita faz mais sentido do que nunca. Afinal, os EUA mostraram como, com sanções e sem a necessidade de tropas no terreno, poderiam paralisar a economia de qualquer país sem necessariamente submetê-la.

O início das conversações irano-sauditas é significativo. Está longe de ser uma lua-de-mel. Construir pontes de confiança é um desafio, e uma longa jornada cheia de complicações e desconfiança se seguirá. Entretanto, como disseram fontes presentes na primeira reunião: uma viagem de milhares de quilômetros começa com o primeiro passo.