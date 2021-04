Warum Zarif Soleimani für das Versagen der Regierung verantwortlich macht

Subscribe to get access

wieder in seine Schranken verwiesen und ihm wurde gesagt, dass sein Verhandlungsgeschick nicht mehr für Improvisationen gebraucht wird, weil er eine Richtlinie zu befolgen hat, an der keine Änderungen erlaubt sind.

Nehmen wir an, das Ziel des Durchsickerns des Interviews war es, Zarif zu diskreditieren und ihn aus dem Kreis der vertrauenswürdigen Entscheidungsträger zu entfernen. Von dem, was Zarif über seinen Mangel an Einsichten sagte, war er ohnehin nicht in diesem Kreis vertreten. Bis zum Tag des Interviews scheint Zarif – der in der durchgesickerten Audioaufnahme sagte, dass der Iran 2015 Truppen nach Syrien schickte – zum Beispiel die Tatsache zu ignorieren, dass der Iran seit den 1990er Jahren in Syrien präsent war und nie Truppen, sondern nur Militärberater hatte, und dass die Zahl zwischen 100 und 150 schwankte. Darüber hinaus war es der IRGC-Brigadiergeneral Qassem Soleimani, der Präsident Wladimir Putin von der Notwendigkeit überzeugte, sich am Krieg in Syrien zu beteiligen, indem er die Truppen der iranischen Verbündeten anbot, um aus den Eroberungen der russischen Luftwaffe Kapital zu schlagen. Russland hat in den ersten Jahren keine Truppen nach Syrien geschickt, sondern nur eine kleine Truppe zum Schutz seiner Luft- und Marinestützpunkte.

Außerdem beabsichtigte Russland nicht, ganz Syrien zu befreien, als es in den Krieg eintrat, sondern wollte kleine und schnelle Eroberungen machen, um den Krieg zu beenden und ein Abkommen mit den USA zu schließen. Die Ablehnung eines Abkommens mit Russland durch die USA veranlasste deren Kräfte, sich mit dem Iran und seinen Verbündeten zu koordinieren, um den Kampf fortzusetzen. Die syrische Arena war sehr dynamisch und veränderte sich schnell. Zarifs Unkenntnis über den Verlauf der Ereignisse in Syrien ist überraschend. Dies bestätigt auch seinen eingeschränkten Zugang zu Informationen.

Zarif hat immer mit Sayyed Ali Khamenei über seine Meinung zu Angelegenheiten gesprochen, die den Westen betreffen, vor allem die Beziehung zu Europa und den USA. Es wäre ihm gelungen, tiefgreifende Veränderungen im Iran einzuleiten, hätten Trump und Pompeo nicht mächtig – und dummerweise aus ihrer Sicht – dazu beigetragen, Zarif und Rouhani und die Pragmatiker zu schwächen. Der Erfolg von Zarif beim JCPOA hätte die pragmatistische Mehrheit im Parlament und die Präsidentschaft im Jahr 2021 ohne Probleme gebracht.

Außerdem wollten Rouhani und Zarif bei mehreren Gelegenheiten die finanzielle Unterstützung für Irans Verbündete reduzieren. Sayyed Khamenei und Soleimani blockierten diese Kürzungen. Außerdem hatte Zarif keine Informationen darüber, was der IRGC in Syrien und im Irak tat. Das Außenministerium wurde nicht über taktische Details informiert (die sehr wichtig sind), sondern nur über das Gesamtbild.

Vielleicht hatte der IRGC einen Grund: Ein iranischer politischer Kommentator trat in einem dem IRGC angegliederten staatlichen Fernsehsender auf und beschuldigte jemanden in Rouhanis Regierung (Jawad Zarif), die USA zur Ermordung von General Qassem Soleimani zu inspirieren. Dies deutet darauf hin, dass Zarif möglicherweise unfreiwillig zu viele Informationen an die Amerikaner geliefert hat: “Wenn die Andeutung, dass Soleimani das Hindernis für die iranisch-amerikanischen Beziehungen sei, durch Zarif an die Amerikaner übermittelt worden wäre, wäre das die außergewöhnlichste Einladung zu einem Attentat gewesen.”

Der Kommandeur der Quds-Brigade war in der Tat ein Entscheidungsträger vor Ort, der in der Lage war, seine Verbündeten innerhalb von Stunden mit all ihren Bedürfnissen zu versorgen und die militärischen Fähigkeiten des Irans in nur wenigen Telefonaten anzupassen. Deshalb ist man sich einig, dass mit der Ermordung Soleimanis der Iran sehr hart getroffen wurde.

Zarif schien die nationale Sicherheit des Irans schwer beschädigt zu haben und war nicht vorsichtig mit dem, was sein Freund und Amtskollege John Kerry preisgab. Innenpolitisch erzählte der Außenminister der Welt, wie die inländische iranische Fluggesellschaft Iran Air vom IRGC benutzt wurde und sechs Flüge pro Tag aus militärischen Gründen durchführte. Er sagte auch, dass Kerry diese Informationen weitergegeben hat und entlarvte damit den US-Außenminister, der geheime Informationen an ein nicht befreundetes Land und den Außenminister weitergegeben hat. Außerdem enthüllte Zarif, dass Israel 200 iranische Ziele in Syrien bombardiert hat, obwohl Teheran nie einen direkten Treffer auf seine Positionen bestätigt hat. Diese Enthüllungen zeigen nicht die Professionalität, die man von einem iranischen Minister erwartet. Sie gefährden die nationale Sicherheit des Irans und setzen seinen US-Kollegen John Kerry in seiner Heimat der Befragung aus. Zarif beging einen weiteren Fehler, indem er sagte, dass “Sicherheitspersonal das Außenministerium kontrolliert”, und bestätigte damit als Beispiel die US-Behauptung, dass der iranische Botschafter im Jemen, Hasan Irlu, ein IRGC-Offizier ist.

Der Iran befand sich in einem nicht erklärten Krieg mit den USA, Israel und seinen arabischen Nachbarn, den Soleimani führte. Soleimani war mit diesen Herausforderungen konfrontiert, ohne die lange Liste der komplizierten Beziehungen mit Irans Verbündeten, vor allem im Irak, und die sensible Situation in Syrien mit Russland zu zählen. So wird vermutet, dass in der Islamischen Republik niemand Zeit hatte, sich um Zarifs Befugnisse zu kümmern.

Einige Mitglieder des iranischen Parlaments sollen darüber nachdenken, eine Dringlichkeitssitzung einzuberufen und sich dabei auf Artikel 234 zu berufen, um den Außenminister Jawad Zarif wegen der Preisgabe von Informationen, die die nationale Sicherheit betreffen, anzuklagen. Quellen in Teheran sagen jedoch, dass dies unwahrscheinlich ist, da die Regierung nur noch wenige Wochen an der Macht ist.

Sayyed Ali Khamenei hat die Messlatte hoch gelegt: Nichts wird akzeptiert, sondern das JCPOA von 2015 ohne Änderungen und seine Umsetzung muss bestätigt werden. Das bedeutet, wenn das Abkommen irgendwann im kommenden Monat Mai unterzeichnet wird, braucht der Iran mehrere Monate, um sicherzustellen, dass die USA alle Sanktionen aufheben und die eingefrorenen iranischen Gelder zurück sind. Daher wird dies nicht als Sieg für die Pragmatiker bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen im Sommer zählen, weil Rouhanis Regierung voraussichtlich vorher zurücktreten wird.

Herr Zarif wollte, dass die Zuhörer glauben, dass der IRGC darauf abzielte, den JCPOA zu sabotieren, der zu der Zeit begann, als Präsident Ahmadinejad an der Macht war. Doch die Unterzeichnung 2015 und die Wiener Gespräche 2021 wären ohne die Zustimmung von Sayyed Khamenei nie zustande gekommen. Die Aufhebung der Sanktionen ist ein nationales strategisches Anliegen. Der Iran ist gerne bereit, die Rückgabe seines eingefrorenen Reichtums zu verhandeln und alle Sanktionen im Austausch für eine Atombombe aufzuheben, die er gar nicht erst bauen will.