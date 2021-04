Hvorfor Zarif skylder på Soleimani for regjeringens fiasko

Subscribe to get access

men gjentok at europeerne er villedende, som amerikanerne. Den iranske utenriksministeren forestilte seg aldri at Vesten kunne forråde ham.

Zarif prøver alltid å oppføre seg som en beslutningstaker, i mange tilfeller. For eksempel, før de siste Wien-samtalene, sa han at Iran ville møte et hvert positivt skritt fra USA med et tilsvarende. Sayyed Khamenei var fast bestemt på politikken som skulle vedtas: ingen små trinn var tillatt i Wien. Enten skulle alle sanksjoner oppheves eller ingen avtale. Zarif ble satt tilbake på plass og ble fortalt at hans forhandlingsevner ikke lenger var nødvendige for improvisasjoner, fordi han har en tydelig retningslinje å følge uten endringer tillatt.

La oss anta at målet med å lekke intervjuet var å diskreditere Zarif og fjerne ham fra kretsen av pålitelige beslutningstakere. Utifra det Zarif sa om sin manglende innsikt, var han allerede ikke inkludert i den kretsen. For eksempel, fram til dagen for intervjuet, ser Zarif – som sa i den lekkede lydfilen at Iran sendte tropper til Syria i 2015 – å ignorere det faktum at Iran var til stede i Syria siden 1990-tallet og aldri hadde tropper, men bare militære rådgivere, og at tallet svingte mellom 100 og 150. Videre var IRGC-brigadegeneral Qassem Soleimani den som overbeviste president Vladimir Putin om nødvendigheten av å delta i krigen i Syria, og sendte iranske allierte tropper til å stadfeste det russiske luftvåpenets erobringer. Russland sendte ikke tropper til Syria de første årene, men bare en liten styrke for å beskytte sine luft- og marinebaser.

Videre hadde ikke Russland tenkt å frigjøre hele Syria da de entret krigen, men ønsket å gjøre små og raske erobringer for å stoppe krigen og inngå en avtale med USA. Den amerikanske avvisningen av enhver avtale med Russland presset styrkene deres til å koordinere med Iran og landets allierte for å fortsette kampen. Den syriske arenaen var veldig dynamisk og raskt i endring. Zarifs uvitenhet om hendelsesforløpet i Syria er overraskende. Dette bekrefter også hans reduserte tilgang til informasjon.

Zarif har alltid snakket med Sayyed Ali Khamenei om hans mening om forhold knyttet til Vesten, hovedsakelig forholdet til Europa og USA. Han ville ha lykkes med å innføre dype endringer i Iran hadde Trump og Pompeo ikke kraftig – og tåpelig sett, fra deres synspunkt – bidratt til å svekke Zarif og Rouhani og pragmatistene. Suksessen til Zarif med JCPOA ville ha skapt et pragmatistisk flertall i parlamentet og presidentskapet i 2021 uten problemer.

Videre ønsket Rouhani og Zarif ved flere anledninger å redusere den økonomiske støtten til Irans allierte. Sayyed Khamenei og Soleimani blokkerte disse reduksjonene. Videre hadde Zarif ingen informasjon om hva IRGC gjorde i Syria og Irak. Utenriksdepartementet ble ikke informert om taktiske detaljer (som er veldig viktige), men bare om det større bildet.

Kanskje IRGC hadde et poeng: en iransk politisk kommentator dukket opp på en IRGC-tilknyttet statlig TV-kanal og beskyldte noen i Rouhanis regjering (Jawad Zarif) for å inspirere USA til å myrde general Qassem Soleimani. Dette antyder at Zarif kan ha gitt ufrivillig for mye informasjon til amerikanerne: “hvis forslaget om at Soleimani var hindringen for forholdet mellom Iran og USA ble overført til amerikanerne gjennom Zarif, ville det ha vært den mest ekstraordinære invitasjonen til attentat.”

Quds-Brigade-sjefen var virkelig en beslutningstaker på bakken, i stand til å forsyne sine allierte innen få timer for alle deres behov og justere Irans militære evne på bare noen få telefonsamtaler. Det er derfor det er enighet om at Iran ble rammet veldig hardt ved å drepe Soleimani.

Zarif så ut til å ha alvorlig skadet iransk nasjonal sikkerhet og var ikke forsiktig med hva hans venn og motstykke, John Kerry, avslørte. Innenriks fortalte utenriksministeren verden om hvordan det innenlandske iranske flyselskapet Iran Air ble brukt av IRGC, og gjennomførte seks flyreiser om dagen av militære årsaker. Han sa også at Kerry videreformidlet denne informasjonen og avslørte den amerikanske utenriksministeren som avslørte klassifisert informasjon til et ikke-vennlig land og utenriksministeren deres. Også Zarif avslørte at Israel bombet 200 iranske mål i Syria da Teheran aldri anerkjente noen direkte treff mot sine posisjoner. Disse avsløringene viser ikke den profesjonaliteten som en iransk minister forventer, og setter Irans nasjonale sikkerhet i fare og utsatte den amerikanske kollega John Kerry for avhør hjemme. Zarif begikk en annen feil og sa at “sikkerhetspersonell kontrollerer utenriksdepartementet”, og bekrefter som et eksempel: USA som påstår at den iranske ambassadøren i Jemen Hasan Irlu er en IRGC-offiser.

Iran var i en svært krevende situasjon med USA, Israel og landets arabiske naboer som Soleimani håndterte. Soleimani konfronterte disse utfordringene uten å telle den lange listen over kompliserte forhold til Irans allierte, hovedsakelig i Irak, og den følsomme situasjonen i Syria og Russland. Dermed antas det at det ikke var tid for noen i Den islamske republikk å passe Zarifs fullmakter.

Noen medlemmer av det iranske parlamentet sies å vurdere å erklære en nødsituasjon, og påberope seg artikkel 234 for å anklage utenriksminister Jawad Zarif for å avsløre informasjon knyttet til nasjonal sikkerhet. Imidlertid sier kilder i Teheran at det neppe vil skje fordi regjeringen bare har noen få uker igjen ved makten.

Sayyed Ali Khamenei satte grensen høyt: ingenting vil bli akseptert, enn Atomavtalen/JCPOA fra 2015 uten endringer og implementeringen av den må bekreftes. Det betyr at hvis avtalen blir signert en gang i den kommende måneden, trenger Iran flere måneder på å sikre at USA hever alle sanksjoner og sikrer at de frosne iranske midlene er tilbake. Derfor vil ikke dette telle som en seier for pragmatikerne i det kommende presidentvalget i sommer fordi Rouhanis regjering forventes å trekke seg tidligere.

Zarif ønsket at lytterne skulle tro at IRGC hadde som mål å sabotere JCPOA som startet på tidspunktet da president Ahmadinejad satt ved makten. Imidlertid ville 2015-undertegnelsen og Wien-samtalene i 2021 aldri ha skjedd uten enighet fra Sayyed Khamenei. Å løfte sanksjonene er en nasjonal strategisk forespørsel. Iran er fornøyd med å forhandle tilbake sin frosne rikdom og løfte alle sanksjoner i bytte mot en atombombe de ikke ønsker å bygge i utgangspunktet.