Perchè Hezbollah ha indetto una mobilitazione generale in Li-bano?

l’85% e nella popolazione civile il 75%. Questo fatto dovrebbe impedire che i militari si infettino durante le manovre previste dove ovviamente non può essere contemplato il distanziamento tra coloro che vi partecipano.

3) Negli anni passati Israele ha sempre asserito la necessità di eliminare i missili di precisione e a lungo raggio in possesso di Hezbollah nel 2021. E negli ultimi anni ha condotto parecchie manovre militari mirate a colmare le lacune e a migliorare le prestazioni del suo esercito, nonché a cambiare i piani che non erano adeguati all’evoluzione della situazione.

4) Questa imminente esercitazione è praticamente impeccabile. L’efficienza dell’esercito israeliano è notevolmente migliorata grazie alle armi di ogni tipo che ora possiede. L’enorme numero di forze impiegate sta quindi ad indicare che non si tratta solo di esercitazioni ma di una vera e propria mobilitazione militare.

A questo punto, per tutte le ragioni sopra elencate, è chiaro che queste manovre sono considerate problematiche da Hezbollah che ha ritenuto essenziale prepararsi militarmente ad ogni evenienza in tutto il paese. Ha dato istruzioni a tutte le sue unità militari, difensive e offensive affinché alzassero al massimo il loro livello di preparazione per poter così rispondere immediatamente ed efficacemente a qualunque imprevisto che potrebbe verificarsi durante le esercitazioni israeliane.

E così Hezbollah ha intenzionalmente aumentato il livello della sua preparazione militare in modo tale che Israele possa rendersi conto dei suoi movimenti e dell’efficienza del suo esercito. Ovviamente lo scopo è quello di far sapere a Israele che Hezbollah non sarà preso in contropiede se le sue manovre militari contemplano altri fini, come per esempio una guerra al Libano.

Le esercitazioni israeliane vengono chiamate “la minaccia posta da Hezbollah”. E in queste circostanze è chiaro che una mobilitazione generale avviene in seguito a delle preoccupazioni senza che necessariamente queste implichino che Hezbollah voglia fare la guerra ad Israele. Sarà importante osservare se questo è anche quello che si prefigge Israele.