Israel lærer bort hat, og “Jerusalemsverdet” ble Palestinas vokter

Svarene på disse spørsmålene ble vist på en israelsk film der følgende dialog fant sted:

Lærer: Hvor ligger Salomos tempel?

Studenter: i Al-Aqsa-moskeen, og der vil vi bygge den opp igjen i årene som kommer.

Lærer: Hva vil skje med Al-Aqsa-moskeen?

Studenter: Den vil kollapse, den vil eksplodere, den vil forsvinne.

Lærer: Hva hadde du følt hvis du møtte en arabisk gutt?

Studenter: Et ønske om å drepe ham.

Lærer: Hva tror du vil skje i Jerusalem ti år fra i dag?

Studenter: hele befolkningen tilhører den jødiske religionen.

Læreren: Og hva blir skjebnen til araberne der?

Studenter: de vil bli våre slaver, eller det vil være en kamp der alle araberne vil bli drept.

Dette blir undervist på grunnskolenivå i Israel. Det er en utdannelse for drap, hat, slaveri av arabere og ødeleggelse av den hellige Al-Aqsa-moskeen, for øyeblikket Stormens øye. Utgravninger under Al-Aqsa begynte etter krigen i 1967 da Harat Al-Maghariba (det 770 år gamle marokkanske kvarteret) ved siden av Al-Buraq-muren ble revet fra vestsiden av moskeen for å være en inngang for de sionistiske soldatene og Nybyggerne til sine torg. Siden den gang har Israel ikke sluttet å lete etter et “Salomontempel”, en unnskyldning for å overta et av de viktigste religiøse stedene for muslimer. Israel har lyktes i å undergrave grunnlaget for Al-Aqsa-moskeen. Det har oppstått betydelige sprekker i den sørlige veggen av Al-Aqsa på grunn av de kontinuerlige utgravningene under Al-Buraq-muren. Israel blir beskyldt for å ha injisert kjemiske stoffer i moskeveggene for å forårsake korrosjon. Skaden på al-Aqsa begynte i 2006 etter åpningen av en ny hall for jødiske tilbedere på Al-Buraq-plassen under islamske domstolsbygningen, for å knytte den herodiske veien som strekker seg fra bunnen av Al-Buraq-muren til forstaden Silwan, sør for Al-Aqsa-moskeen.

Gaza-krigen som nylig brøt ut, skyldtes de militante palestinernes bevissthet om de sionistiske tjenestemannenes intensjon om å drive ‘lawfare’ i Jerusalem og utvise alle arabiske innbyggere fra byen. Israel startet sin kampanje i Sheikh Jarrah-området i Jerusalem for å tvinge arabere fra deres land og bosette en sionistisk befolkning i deres sted. De palestinske motstandsgruppene (hovedsakelig Hamas og Islamsk jihad) i Gaza bestemte seg for å stille et ultimatum til Israel for å forhindre dem i å utvise arabere og muslimer fra Jerusalem. Tidligere USAs president Donald Trump tilbød ulovlig byen som en gave til sin venn, Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Derfor var Israels mål (og er fremdeles) å innta Jerusalem, og deretter Vestbredden i påfølgende trinn.

Israel vil ikke bli avskrekket fra sine mål, men må heller utsette planene om å okkupere Jerusalem en ny periode. Gazas beslutning om å knytte våpenhvileavtalen – til tross for store menneskelige og materielle tap – med beskyttelsen av de palestinske innbyggerne i Jerusalem, er en beslutning som stammer fra viljen: Jeg skal forsvare den hellige byen og den arabiske befolkningen.

Det arabiske palestinske folket i Gaza virket klare til å akseptere tapene de led fra denne kampen og fremtidige slag, en pris som palestinerne anså som verdig til å forsvare det som gjenstår av Palestina. Israel vil isolere Gaza By og overlate dette området til palestinerne fordi det renner over av en tettbodd befolkning (1,7 millioner innbyggere på 368 kvadratkilometer). Derfor ønsker ikke Israel å bære byrden av å kontrollere Gaza og ta vare på disse innbyggerne, og vil unngå å okkupere Gaza på nytt, en plan som kan ta minst ti år og forårsake store tap.

Gaza-krigen, som brøt ut for omtrent ti dager siden, er den første av en serie fremtidige konflikter der alle israelske byer vil befinne seg under regnet av palestinske raketter. Israel utvikler sin militære kapasitet. Det gjør også motstandsgruppene, som rammer nord og sør og tvang de israelske innbyggerne og deres politiske og militære ledere til å gå til bomberommene.

Gaza har nådd sine mål, og følgelig vil “Jerusalemsverdet” fortsette å henge over Israel etter slutten av denne krigen, i mange år fremover og til tiden for neste kamp er forfalt.