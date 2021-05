Israel ensina ódio, a “Espada de Jerusalém” se tornou a Guardiã da Palestina

Subscribe to get access

As respostas a estas perguntas foram mostradas em um vídeo israelense na qual foi realizado o seguinte diálogo:

Professor: Onde fica o templo de Salomão?

Estudantes: na Mesquita de Al-Aqsa, e lá o construiremos nos próximos anos.

Professora: O que acontecerá com a Mesquita de Al-Aqsa?

Alunos: Ela vai ruir, explodir, desaparecer.

Professor: Se você conhecesse um menino árabe, o que você sentiria?

Alunos: Desejo de matá-lo.

Professora: Um desejo de matá-lo: O que você acha que acontecerá em Jerusalém daqui a dez anos?

Estudantes: toda a população se tornará da religião judaica.

O professor: E qual será o destino dos árabes lá?

Estudantes: serão nossos escravos, ou haverá uma batalha na qual todos os árabes serão mortos.

Isto é o que é ensinado nas aulas elementares em Israel. É uma educação para o assassinato, o ódio, a escravidão dos árabes e a destruição da santa Mesquita Al-Aqsa, atualmente o olho do furacão. As escavações sob Al-Aqsa começaram após a guerra de 1967, quando Harat Al-Maghariba (o bairro marroquino de 770 anos) adjacente ao muro Al-Buraq foi demolidodo lado ocidental da mesquita para ser uma entrada para os soldados e colonos sionistas em suas praças. Desde então, Israel não parou de procurar por um “Templo de Salomão“, uma desculpa para tomar um dos locais religiosos mais importantes para os muçulmanos. Israel tem conseguido minar as fundações da Mesquita Al-Aqsa. Fissuras significativas ocorreram no muro sul do Al-Aqsa devido às contínuas escavações sob o muro Al-Buraq. Israel é acusado de injetar substâncias químicas nos muros da mesquita para causar sua corrosão. Os danos à al-Aqsa começaram após a abertura, em 2006, de um novo salão para adoradores judeus na Praça Al-Buraq sob o edifício da Corte Islâmica para ligar a estrada herodiana que se estende do fundo do muro Al-Buraq até o subúrbio de Silwan, ao sul da Mesquita Al-Aqsa.

A guerra de Gaza que eclodiu recentemente se deve à conscientização dos militantes palestinos da intenção dos oficiais sionistas de judaizar Jerusalém e expulsar todos os residentes árabes da cidade. Israel começou sua campanha no bairro Sheikh Jarrah em Jerusalém para deslocar à força os árabes de suas terras e para estabelecer uma população sionista em seu lugar. Os grupos de resistência palestinos (principalmente o Hamas e a Jihad Islâmica) em Gaza decidiram fazer um ultimato a Israel para impedi-lo de deportar árabes e muçulmanos de Jerusalém. O ex-presidente americano Donald Trump ofereceu ilegalmente a cidade como um presente a seu amigo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Assim, o objetivo de Israel era (e ainda é) tomar Jerusalém, rumo à Cisjordânia nos anos posteriores, em etapas posteriores.

Israel não será dissuadido de seus objetivos, mas deve antes adiar seus planos de ocupar Jerusalém por outro mandato. Consequentemente, a decisão de Gaza de associar o acordo de cessar-fogo – apesar das pesadas perdas humanas e materiais – com a proteção dos habitantes palestinos de Jerusalém é uma decisão que decorre da vontade de defender a cidade santa e a população árabe.

O povo árabe palestino em Gaza parecia disposto a aceitar as perdas sofridas nesta batalha e em futuras batalhas, um preço considerado pelos palestinos digno de defender o que resta da Palestina. Israel gostaria de isolar a cidade de Gaza e deixá-la para os palestinos porque ela transborda com uma população (1,7 milhões de habitantes em 368 km2). Portanto, Israel não quer suportar o fardo de controlar Gaza e cuidar de seus residentes em vez de ocupar Gaza, um plano que pode levar pelo menos dezenas de anos e causar enormes perdas.

A guerra de Gaza, que eclodiu há cerca de dez dias, é a primeira de uma série de conflitos futuros nos quais todas as cidades israelenses estarão sob a chuva de mísseis palestinos. Israel está desenvolvendo sua capacidade militar. Assim como a resistência que visava o extremo norte e sul e forçou os residentes israelenses e seus líderes políticos e militares a irem para os abrigos anti-bomba.

Gaza atingiu seus objetivos e, portanto, a “Espada de Jerusalém” continuará a se impor a Israel após o fim desta guerra atual por muitos anos e até a hora da próxima batalha.