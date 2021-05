As cidades não estão “sob fogo”: o que Israel fará para combater os mísseis do Hezbollah?

Subscribe to get access

À luz dos resultados desta guerra em Gaza, é necessário perguntar sobre as lições aprendidas pelo “Eixo da Resistência” nestes últimos onze dias de confronto.



Israel se vangloria sempre de ter conseguido a criação de uma doutrina chamada “Cidades sob fogo”, mas esta desmoronou. Israel sobrevalorizou os seus sistemas de intercepção de mísseis e subestimou a capacidade dos palestinos de lançar mais de 150 foguetes e mísseis diariamente e simultaneamente. O setor de treinamento do exército israelita disse estar pronto para desafiar múltiplos inimigos em múltiplas frentes, fracassou. Muitos políticos e líderes militares israelenses foram para abrigos para se protegerem dos foguetes de Gaza. Não conseguiram impedir o lançamento de foguetes até às últimas horas antes do acordo de cessar-fogo (patrocinado pelo Egito, EUA, Qatar e Jordânia) que foi imposto a ambos os beligerantes.



Os palestinos aceitaram as suas perdas humanas e materiais em troca da mudança do slogan israelense para “cidades com seus habitantes em abrigos sob fogo”. Apesar do cessar-fogo, a revolta popular palestina continua em Jerusalém, Belém, Hebron, Ramallah, Al-Bireh e Nablus. Isto indica que a resistência popular aumentou e formou uma unidade sem precedentes entre os palestinos no país e no estrangeiro.



Parece que uma nova geração árabe e palestina ignora os “acordos de paz” que a Organização para a Libertação da Palestina tinha concluído com Israel porque nada trouxeram aos palestinos após várias décadas. Israel provou não estar pronto a devolver um centímetro de território aos palestinos ou a reconhecer um Estado plenamente funcional, tal como declarado pelo acordo de Oslo. Manifestações de jovens árabes se fizeram fortemente presentes durante o bombardeio de Gaza em Jerusalém, Jordânia, Líbano, Síria, Kuwait, Egito e muitos países ocidentais.



Ao contrário da Organização de Libertação da Palestina e da velha guarda, a nova geração palestina acredita na luta armada contra Israel como vingança pela humilhação, limpeza étnica, e abuso de poder exercido contra eles na Palestina. Os árabes e os palestinos acreditam que todos os acordos de paz entre eles e Israel continuam a ser apenas tinta sobre papel. É tempo de rejeitar o fato de o mundo estar assistindo em silêncio aos abusos de Israel e a aplaudir os seus atos justificados pela retórica vazia de “autodefesa“. Israel força a população de Gaza a uma vida semelhante à de um campo de concentração; milhares de palestinos foram presos sem julgamento, centenas de crianças foram levadas para serem interrogadas e presas, milhares de lares foram demolidos. Os palestinos são considerados como pessoas de segunda classe e os israelenses matam indiscriminadamente civis e destroem propriedades civis, como em todas as guerras. Contudo, o seu abuso de poder desproporcional e a rejeição das leis internacionais não impedem os líderes mundiais de permitir que Israel aja como bem entender e justifique isso como “auto-defesa”.

Por estas e outras razões, Gaza correu seus riscos e aceitou suas perdas. Sob controle constante do céu, os palestinos conseguiram lançar 4.000 mísseis. Esta é uma tarefa quase impossível, especialmente em uma pequena área geográfica como Gaza, onde drones e aviões espiões nunca deixam o céu.



O que teria acontecido se Israel tivesse confrontado os mísseis do Hezbollah como o “Fateh 110” e o “M-600” que são considerados os mísseis mais precisos feitos no Irã e na Síria? E quanto ao enorme arsenal de mísseis de cruzeiro armados do Hezbollah, seu anti-navio e seu míssil de cruzeiro subsônico de longo alcance, para todas as condições meteorológicas, movido a jato? Como reagiria a população israelense que vive em cidades e assentamentos quando vários mísseis com uma ogiva pesando quinhentos ou até mil quilos de explosivos penetrassem através do Iron Dome israelense, que – segundo a admissão de Israel – foi violada por várias centenas de pequenos mísseis lançados de Gaza?



Completamente diferente da cidade plana e aberta de Gaza é a geografia do Líbano que contém curvas, montanhas, terras acidentadas e pontos de cobertura e desaparecimento. Além disso, o ambiente do Hezbollah proporciona uma área geográfica enorme e variada para manobras. Os territórios libaneses são complexos, e sua cadeia montanhosa do leste e oeste é extensa e acidentada, especialmente as montanhas libanesas-sírias, que se estendem de Al-Qusayr, Qara e Al-Nabek até a zona rural ocidental de Damasco e a zona rural sul de Homs.



As táticas militares destrutivas israelenses dependem primeiramente de visar o banco de objetivos oferecidos por seus serviços de inteligência. Uma vez exauridos, sua Força Aérea avança para alvos civis indiscriminados e a destruição da infra-estrutura para indicar que não há alvos militares disponíveis. Israel pretende voltar a população contra seus inimigos, que devem ser culpados pela destruição, de modo a desviar a atenção de sua violação das regras mais simples da guerra. Gaza aprendeu com as táticas israelenses, desenvolveu sua abundância de disparos simultâneos de foguetes e atingiu cidades que nunca foram atingidas antes. O “Eixo da Resistência” está aprendendo lições de guerra de Israel e aplicando a própria doutrina e tática de Israel.



Como membro do “Eixo da Resistência”, o Hezbollah desenvolveu suas capacidades militares além daquelas de qualquer organização conhecida. No caso de uma futura guerra com Israel, seus líderes vêem uma oportunidade de mover a batalha para o território do inimigo e cruzar fronteiras, atacando os assentamentos israelenses. O Hezbollah confia nas convicções de sua ideologia altamente motivada e nas competências militares de suas unidades especiais, conquistadas na guerra face a face no Líbano contra Israel em 2006 e nas guerras da Síria, Iraque e Iêmen. Consequentemente, a extensão da destruição das cidades israelenses será muito maior do que jamais se esperava. Se os israelenses passaram dias em um abrigo com os relativamente pequenos foguetes lançados de Gaza, as consequências de uma guerra com o Hezbollah estão além da imaginação.



A “espada de Jerusalém” de Gaza cruzou todas as linhas vermelhas anteriores conhecidas e respeitadas durante uma guerra contra Israel. Gaza começou a bombardear Tel Aviv e Jerusalém sem hesitação e sem bombardeios graduais. Consequentemente, Israel está mais consciente de que não é mais o único que pode destruir seu oponente e trazê-lo para a Idade da Pedra. O armamento e as habilidades dos oponentes de Israel também podem danificar e destruir seriamente a infra-estrutura de Israel.



Lições foram aprendidas, e especialistas do “Eixo de Resistência” – ao qual Gaza se uniu após abrir as portas de Damasco – começaram a trabalhar para resolver as lacunas e avaliar e desenvolver capacidades. As reservas e recursos do Irã estarão muito mais generosamente disponíveis agora que Gaza conseguiu a vitória e provou sua vontade e capacidade de desafiar Israel.