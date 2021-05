Byene drives ikke under angrep: Hva vil Israel gjøre for å motvirke Hizbollahs missiler?

Subscribe to get access

I lys av resultatene av denne krigen i Gaza, er det nødvendig å spørre om leksjonene lært av “Motstandsaksen” iløpet av de siste elleve dagene av konfrontasjon.

Israels slagord skryter alltid av å ha gjennomført en doktrine kalt “Cities running under fire”, men dette har falt fra hverandre. Israel overvurderte sine missilavlyttingssystemer og undervurderte palestinernes evne til å skyte over 150 raketter og missiler daglig og samtidig. Den israelske hærens trening som måtte være klar til å utfordre flere fiender på flere fronter, har mislyktes. Mange israelske politikere og militærledere gikk i ly for å beskytte seg mot Gaza-rakettene. De kunne ikke forhindre avfyringen av rakettene før de siste timene før våpenhvilen (avtalt av Egypt, Amerika, Qatar og Jordan) som ble pålagt begge de krigende partene.

Palestinerne aksepterte sine menneskelige og materielle tap i bytte for å endre det israelske slagordet til “byer med innbyggerne i skjul under ly.” Til tross for våpenhvilen fortsetter det populære palestinske opprøret i Jerusalem, Betlehem, Hebron, Ramallah, Al-Bireh og Nablus. Dette indikerer at den populære motstanden har vokst og dannet en enestående enhet mellom palestinere hjemme og i utlandet.

Det ser ut til at en ny arabisk og palestinsk generasjon ser bort fra “fredsavtalene” den palestinske frigjøringsorganisasjonen hadde inngått med Israel fordi de ikke har ført til noe for palestinerne etter flere tiår. Israel viste seg ikke å være villig til å returnere en tomme territorium til palestinerne eller å erkjenne en fullt funksjonell stat som det fremgår av den undertegnede Oslo-avtalen. Manifestasjoner av arabiske ungdommer ble sterkt representert under den israelske bombingen av Gaza i Jerusalem, Jordan, Libanon, Syria, Kuwait, Egypt og mange vestlige land.

I motsetning til den palestinske frigjøringsorganisasjonen og den gamle garde, tror den nye palestinske generasjonen på den væpnede kampen mot Israel som hevn for ydmykelse, etnisk rensing og maktmisbruk utøvd mot dem i Palestina. Araberne og palestinerne mener at alle fredsavtaler mellom palestinerne og Israel forblir bare blekk på papir. Det er på tide å avvise det faktum at verden ser i taushet på Israels overgrep og applauderer deres gjerninger rettferdiggjort av den tomme retorikken om ”selvforsvar”. Israel tvinger Gazas befolkning til et liv som ligner det i en konsentrasjonsleir; tusenvis av palestinere ble arrestert uten rettssak, hundrevis av barn ble tatt for å bli avhørt og fengslet, tusenvis av palestinske hjem ble revet. Palestinere blir betraktet som et annenrangs folkeslag, og Israel dreper sivile uten å nøle og ødelegger sivile eiendommer, som i enhver krig. Likevel hindrer landets uforholdsmessige maktmisbruk og avvisning av internasjonale lover ikke verdensledere fra å la Israel handle som de vil og rettferdiggjøre det som “selvforsvar”.

Av disse grunnene og mer tok Gaza sjansene sine og aksepterte tapene. Under konstant overvåking fra lufta klarte palestinerne å gå ut og skyte opp 4000 raketter. Dette er en nesten umulig oppgave, spesielt i et lite geografisk område som Gaza, hvor droner og spionfly aldri forlater himmelen.

Hva hadde skjedd hvis Israel hadde konfrontert Hizbollahs missiler som “Fateh 110” og “M-600” som regnes som de mest nøyaktige rakettene laget i Iran og Syria? Hva med Hizbollahs enorme arsenal av væpnede droner, deres antiskipsraketter og langdistanse, jetdrevne, subsoniske cruise-missiler? Hvordan ville den israelske befolkningen som bor i byer og bosetninger reagere når flere missiler med et stridshode som veier fem hundre eller til og med tusen kilo eksplosiver trenger inn gjennom den israelske jernkuppelen, som – ifølge Israels innrømmelse – ble brutt av flere hundre små raketter lansert fra Gaza?

Helt forskjellig fra den flate og åpne byen Gaza, er Libanons geografi som inneholder åser, skjær, fjell, forrevne land og gjemmesteder. I tillegg gir Hizbollahs miljø et enormt og variert geografisk område for manøveren. . De libanesiske områdene er komplekse, og fjellkjeden fra øst og vest er omfattende og multihumpete, spesielt de libanesisk-syriske fjellene, som strekker seg fra Al-Qusayr, Qara og Al-Nabek til det vestlige landskapet i Damaskus og den sørlige landsbygda i Homs.

Den israelske destruktive militære taktikken er avhengig av å først bruke av «målbanken» som tilbys av etterretningstjenestene. Når luftforsvaret er utmattet, beveger det seg mot vilkårlige sivile mål og ødeleggelse av infrastrukturen for å indikere at ingen militære mål er tilgjengelige. Israel tar sikte på å vende befolkningen mot fiendene, som skal klandres for ødeleggelsen, for å avlede oppmerksomheten fra deres brudd på de mest elementære krigsreglene. Gaza lærte av den israelske taktikken, og utviklet sin overflod av samtidig rakettskyting og rammet byer som aldri noensinne hadde blitt angrepet. “Motstandsaksen” gjennomfører en læringskrig med leksjoner fra Israel og anvendelse av Israels egen doktrine og taktikk.

Som medlem av “motstandsaksen” har Hizbollah utviklet sine militære evner utover de som er kjent for noen andre organisasjoner. I tilfelle en fremtidig krig med Israel, ser dets ledere en mulighet til å flytte kampen til fiendens territorium og krysse grenser og angripe israelske bosettinger. Hizbollah er avhengig av høy ideologisk overbevisning og den militære kompetansen til sine spesialenheter, oppnådd i ansikt til ansikt-krigen i Libanon mot Israel i 2006 og krigene i Syria, Irak og Jemen. Omfanget av ødeleggelsen av israelske byer vil være mye større enn forventet. Hvis Israels befolkning måtte tilbringe dager i et tilfluktsrom med de relativt små rakettene som ble avfyrt fra Gaza, er konsekvensene av en krig med Hizbollah utenfor hva man kan forestille seg.

Gazas “Jerusalemsverd”-operasjon krysset alle tidligere røde linjer som var kjent og respektert under en krig mot Israel. Gaza begynte å bombe Tel Aviv og Jerusalem uten å nøle og uten gradvis eskalering av bombingen. Derfor er Israel i større grad klar over at de ikke lenger er den eneste som kan ødelegge motstanderen og bringe dem til steinalderen. Bevæpningen og ferdighetene til Israels motstandere kan også skade og ødelegge Israels infrastruktur.

Leksjoner er lært, og eksperter fra “Axis of Resistance” – som Gaza ble med i etter åpningen av Damaskus’ porter for dem – begynte å jobbe for å fylle hullene og evaluere og utvikle stridsevnene. Irans varer og ressurser vil være mye mer sjenerøst tilgjengelig nå som Gaza har oppnådd seier og bevist sin vilje og evne til å utfordre Israel.