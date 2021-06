VS “soft power” treft media van Iran en zijn bondgenoten

Door Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Iran met elektronische blindheid getroffen door gebruik te maken van zijn “soft power” bij het in beslag nemen van 36 websites die tot verschillende media, televisiekanalen en publicaties behoren. Deze websites behoren voornamelijk toe aan Iran en zijn bondgenoten in Irak, maar ook in Bahrein en Jemen. De actie valt precies samen terwijl twee Iraanse marineschepen met wapens aan boord op weg zijn naar de achtertuin van de VS, Venezuela.Dat leidde in Washington tot ittitatie en onrust. Bovendien beweren Ansarallah Houthi’s dat zij in Jemen twee door de VS geproduceerde “SCAN EAGLE”-drones hebben neergeschoten (3,2 miljoen dollar per stuk). Het besluit van de VS weerspiegelt dan ook een groeiend conflict tussen Washington en Teheran en de diepgewortelde wederzijdse vijandigheid in het Midden-Oosten en daarbuiten.

Het concept “soft power” berust op culturele, morele, sociale, economische en media-invloed, hoewel de doeltreffendheid ervan in het algemeen bescheiden is. Het tracht de diepere gevoelens van mensen te beïnvloeden. Het is een vorm van macht die probeert bepaalde doelen te bereiken of diplomatieke of rechtstreekse signalen uit te zenden in een poging een voor de hand liggende realiteit te veranderen vóór of zonder het gebruik van militaire “hard power”.Het is moeilijk één enkele en specifieke reden aan te wijzen voor het gedrag van de VS, vooral omdat het Midden-Oosten op verschillende fronten een fase van transformatie

