Alle Augen sind auf Kabul gerichtet, was also sind die Bedenken?

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzung CHH

Alle regionalen und internationalen Augen richten sich auf die Entwicklungen in der afghanischen Hauptstadt Kabul, die von den Taliban eingenommen wurde, nachdem Präsident Ashraf Ghani, sein Stellvertreter Omarullah Saleh und andere Staatsbeamte aus dem Land geflohen waren. Die Flucht der afghanischen Führer veranlasste den ehemaligen Präsidenten Hamid Karsai, die Taliban zu bitten, die Hauptstadt zu kontrollieren. Doch was ist so neu, dass die Welt, die den Abzug der US-amerikanischen und internationalen Streitkräfte (NATO) in zwei Wochen erwartete, einen so großen Schock erlebte? Ist es der frühere Abzug oder die Tatsache, dass die Taliban von heute möglicherweise anders sind als die Taliban der neunziger Jahre? Und was wird mit den Minderheiten und den Menschenrechten geschehen?

Mit dem Einzug der Taliban-Bewegung in die afghanische Hauptstadt Kabul – die Präsident Joe Biden als den Friedhof aller Imperien bezeichnete – wurde die US-Flagge, die 20 Jahre lang gehisst hatte, von der Botschaft herabgelassen, ohne dass es zu einer Schlacht oder einem Blutvergießen gekommen wäre. Der mangelnde Widerstand gegen die Taliban schockierte die Welt und insbesondere die US-Regierung, die erwartet hatte, dass die afghanische Armee sich wehren und ihre Stellungen mindestens sechs Monate lang halten würde.

Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die katastrophale Ungenauigkeit und das Versagen der US-Geheimdienste, die vor nicht allzu langer Zeit von Präsident Joe Biden angeführt wurden. Biden setzte seine Hoffnung auf die “300.000 afghanischen Soldaten”, die, wie er sagte, “die am besten bewaffneten und von den US-Streitkräften ausgebildeten sind, während die Taliban-Bewegung nur über 70.000 Kämpfer verfügt”, die sich auf ein Gebiet verteilen, das doppelt so groß ist wie Großbritannien. Diese nicht erwartete Kontrolle der Taliban über Kabul verblüffte die Welt. Nun muss versucht werden, die Zukunft zu antizipieren. Die große Frage lautet: Was nun, nach der Übernahme Afghanistans durch die Taliban?

Es wurde nicht erwartet, dass die Taliban die afghanische Hauptstadt so schnell unter ihre Kontrolle bringen würden. Ihre Delegation erreichte Doha, Katar, am selben Morgen, an dem Kabul kapitulierte (der Durchbruch erfolgte um 17:20 Uhr Ortszeit), um mit der Delegation des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani unter der Schirmherrschaft von Katar und den USA zusammenzukommen. Man hoffte, eine Einigung über die Bildung einer Übergangsregierung zu erzielen, die alle Parteien und einflussreichen ethnischen Gruppen Afghanistans umfassen sollte. Allerdings verbreiteten sich Gerüchte über die Ankunft der Taliban-Bewegung in Kabul, die nach der Kontrolle des Luftwaffenstützpunkts Bagram und der Freilassung von mehr als fünftausend Gefangenen aus dem Pul-e-Charkhi-Gefängnis Panik in der Hauptstadt auslöste. Das Gefängnis war schätzungsweise das größte in Afghanistan und enthielt einen Zellenblock mit höchster Sicherheitsstufe für viele Al-Qaida- und Taliban-Gefangene.

Die Angst vor der Reaktion der Taliban in der Hauptstadt veranlasste die Sicherheitskräfte und die Polizei, ihre Posten zu räumen und sich von den Straßen zurückzuziehen. Das Fehlen von Sicherheitskräften ermöglichte es einigen Dieben, die Gelegenheit zu ergreifen und viele Geschäfte auszurauben. Dies veranlasste den ehemaligen Präsidenten Hamid Karzai, den Vorsitzenden des Hohen Rates für nationale Aussöhnung Abdullah Abdullah und den Paschtunenführer Gulbuddin Hekmatyar zu kontaktieren, um die Taliban-Führer zu bitten, für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Nach der Abreise von Präsident Ghani nach Taschkent, Usbekistan, hatte die afghanische Armee keinen Grund mehr zu kämpfen, und sie gab ihre Position zur Verteidigung der Stadt auf.

Die Übergabe des Präsidentenpalastes an die Taliban-Führer erfolgte in Absprache mit Präsident Ashraf Ghani im Rahmen eines friedlichen Prozesses, bei dem es weder zu Sabotageakten noch zu Blutvergießen kam. Diese Absprachen verhinderten jedoch nicht die Massenflucht aus Kabul: Tausende von Afghanen strömten zum Flughafen, vor allem diejenigen, die an die Richtigkeit der Gerüchte glaubten, dass alle, die zum Flughafen kamen, in ein europäisches Land oder ein NATO-Mitgliedsland gebracht werden würden. Die Streitkräfte der NATO-Länder waren daran interessiert, in Abstimmung mit dem US-Militärkommando in erster Linie ihre eigenen Staatsangehörigen und Diplomaten aus Afghanistan zu evakuieren und in zweiter Linie über 60.000 afghanische Kollaborateure und ihre Familien. Die Taliban ließen die Evakuierung ungestört über sich ergehen. Die Taliban forderten den Abzug aller ausländischen Truppen, einschließlich der Türkei, einem NATO-Mitglied, ungeachtet der alten Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Alle afghanischen Kollaborateure durften bleiben und hatten die Möglichkeit, ungehindert zu gehen, wenn sie dies wünschten. Die Taliban forderten alle, die mit den USA kollaborierten, auf, zu Hause zu bleiben und das Land nicht zu verlassen, da sie nichts zu befürchten hätten.

Der Staub dieser sich schnell entwickelnden Entwicklungen hat sich noch nicht gelegt. Die Taliban stehen nach der Eroberung Afghanistans vor großen Herausforderungen. Die Tatsache, dass die Taliban die Kontrolle über die Grenzen zu den Nachbarländern übernommen haben, hat das Wirtschaftsrad in den vergangenen Wochen zum Stillstand gebracht und verhindert, dass Importe das Land erreichen. Dadurch stiegen die Warenpreise um mehr als 40 bis 50 Prozent. Am zweiten Tag nach der Einnahme der Hauptstadt erlaubten die Taliban jedoch die Ein- und Ausreise von Lastwagen nach Afghanistan. Dieser Schritt minderte den wirtschaftlichen Druck, konnte jedoch den Verfall der Landeswährung gegenüber dem US-Dollar nicht verhindern.

Die Taliban waren bestrebt, darauf hinzuweisen, dass sie sich von dem, was sie 1996 waren, als sie sich isolierten und viele Feinde in den Nachbarländern und in der internationalen Gemeinschaft gewannen, verändert haben. Sie sagen heute, dass sie gute Beziehungen zu allen Ländern auf der Grundlage der Achtung der gemeinsamen Souveränität aufbauen wollen. Zunächst erklärte sie – zum dritten Mal innerhalb einer Woche – eine Generalamnestie für alle Staatsbediensteten als unerlässliche Geste, um den Zusammenbruch des bestehenden, zwanzig Jahre alten Systems zu verhindern. Es ist jedoch noch zu früh, um die “neuen Taliban” und ihre Praktiken zu beurteilen, bevor nicht einige Monate nach der Machtübernahme vergangen sind und die Art und Weise, wie die Taliban künftig die Staatsgeschäfte führen, geprüft

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...