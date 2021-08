Alles øyne er rettet mot Kabul, så hva er utfordringene nå?

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda.

Alle regionale og internasjonale øyne er rettet mot utviklingen i den afghanske hovedstaden Kabul, som ble overtatt av Taliban etter at president Ashraf Ghani, hans stedfortreder Omarullah Saleh og andre statlige tjenestemenn flyktet fra landet. De afghanske ledernes flukt fikk tidligere president Hamid Karzai til å be Taliban om å ta kontroll over hovedstaden. Men hva er så nytt som forårsaket et så stort sjokk for verden: en verden som ventet på at amerikanske og internasjonale styrker (NATO) skulle trekke seg ut om to uker uansett? Er det den tidlige avreisen, eller det faktum at Taliban i dag kan være annerledes enn Taliban på nittitallet? Og hva vil skje med minoriteter og menneskerettigheter?

Etter å ha fløyet i 20 år, ble det amerikanske flagget senket fra ambassaden i den afghanske hovedstaden Kabul – som president Joe Biden beskrev som kirkegården til alle imperier – med Taliban -bevegelsens inntreden i byen uten kamphandlinger eller blodsutgytelser. Mangelen på motstand som Taliban møtte sjokkerte verden og spesielt den amerikanske administrasjonen, som forventet at den afghanske hæren skulle kjempe og beholde sine posisjoner i minst seks måneder.

Dette er en åpenbar indikasjon på den katastrofale unøyaktigheten og fiaskoen til de amerikanske etterretningstjenestene som ble nevnt nylig av president Joe Biden. Biden hadde forhåpninger om at de “300.000 afghanske soldatene”, som han sa “var de best væpnede og opplærte av amerikanske styrker, mens Taliban -bevegelsen bare har 70.000 krigere”, spredt over et geografisk område som er dobbelt så stort som Storbritannia. Denne uventede overtagelsen av kontrollen fra Taliban i Kabul forbløffet verden. Nå må det gjøres et forsøk på å forutse fremtiden. Det store spørsmålet er: Hva nå, etter Talibans overtakelse av Afghanistan?

Det var ikke forventet at Taliban -styrkene skulle kontrollere den afghanske hovedstaden så raskt. Delegasjonen deres nådde Doha, Qatar, samme morgen som Kabul overga seg (gjennombruddet fant sted klokken 17:20 lokal tid) for å holde et møte med Afghanistans president Ashraf Ghanis delegasjon, under Qatar og USAs vinger. Forsamlingen håpet å komme til enighet om å opprette en overgangsregjering som ville inkludere alle parter og innflytelsesrike etniske grupper i Afghanistan. Ryktene spredte seg imidlertid fort om Talibans ankomst til Kabul, noe som forårsaket panikk i hovedstaden, etter de tok over Bagram flybase og løslot mer enn fem tusen fanger fra Pul-e-Charkhi fengsel. Fengselet ble estimert til å være det største i Afghanistan og inneholdt en celleblokk med maksimal sikkerhet for mange al-Qaida- og Taliban-fanger.

Denne frykten for Talibans reaksjoner i hovedstaden fikk raskt sikkerhetsstyrker og politi til å evakuere sine stillinger og trekke seg fra gatene. Mangelen på sikkerhetsstyrker tillot noen tyver å gripe muligheten og plyndre noen virksomheter. Det førte til at tidligere president Hamid Karzai tok kontakt med presidenten i High Council for National Reconciliation Abdullah Abdullah og Pashtun -lederen Gulbuddin Hekmatyar for å kontakte Taliban -lederne og be dem om å sørge for sikkerhet for folket. Da President Ghani flyktet til Tasjkent, Usbekistan, etterlot han seg den afghanske hæren uten kampvilje og -ledelse, og den ga fra seg sine posisjoner som forsvarte byen.

Presidentpalasset ble overlevert til Taliban-lederne i et trekk som ble avtalt med president Ashraf Ghani, som en del av en fredelig prosess der det ikke skjedde sabotasje eller blodsutgytelser. Disse forståelsene forhindret ikke masseflukten fra Kabul: tusenvis av afghanere satte kursen mot flyplassen, spesielt de som trodde på gyldigheten av ryktene om at alle som kom til flyplassen ville bli overført til et europeisk land eller et hvilket som helst NATO -medlemsland. NATO -landenes styrker var interesserte i å evakuere, i samarbeid med den amerikanske militærkommandoen, sine egne statsborgere og diplomater fra Afghanistan i første omgang og over 60 000 afghanske samarbeidspartnere og deres familier ved en annen anledning. Taliban lot evakueringen skje uforstyrret. Taliban ønsket at alle utenlandske styrker skulle dra, inkludert de tyrkiske, et NATO -medlem, til tross for det gamle forholdet mellom de to landene. Alle afghanske samarbeidspartnere ble benådet for å bli i Afghanistan, og fikk velge å forlate landet uhindret hvis de ønsket det. Taliban ba alle som samarbeidet med USA om å bli hjemme og ikke forlate landet fordi de ikke har noe å frykte i form av represalier.

Støvet fra denne raske utviklingen har ikke lagt seg ennå. Det er betydelige utfordringer som Taliban vil stå overfor etter å ha beslaglagt Afghanistan. Det faktum at Taliban tok kontroll over grensene til nabolandene stoppet de økonomiske hjulene de siste ukene og forhindret import fra å nå landet. Det økte prisene på varer med mer enn 40 til 50 prosent. Imidlertid tillater Taliban lastebiler å krysse inn og ut av Afghanistan den andre dagen etter de beslagla hovedstaden. Dette trinnet lettet det økonomiske presset, men uten å forhindre forringelse av den lokale valutaen mot prisen på amerikanske dollar.

Taliban var ivrige etter å antyde at de hadde blitt annerledes enn de var i 1996 da de isolerte seg og fikk mange fiender i nabolandene og blant det internasjonale samfunnet. De sier i dag at de ønsker å etablere gode forbindelser med alle land basert på respekt for felles suverenitet. De begynte med å erklære et generelt amnesti – for tredje gang på en uke – for alle statsansatte som en uunnværlig gest for å forhindre at det eksisterende tjue år gamle systemet kollapser.

Det er imidlertid for tidlig å bedømme det “nye Taliban” og deres praksis før det har gått flere måneder etter maktovertagelsen og etter å ha undersøkt måten Taliban styrer fremtidige statlige saker. Hvordan vil de håndtere minoriteter, respektere innbyggernes rettigheter og utøvelse av religiøse ritualer, spesielt Hazaraene i Mazar-i-Sharif og andre provinser?

Det er nødvendige skritt som den nye Taliban -ledelsen først er bekymret for. Disse kan være som følger:

