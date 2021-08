“De Taliban zijn een voldongen feit, en we zullen met hen moeten praten…” Maar hoe zit het met Al-Qaeda?

Door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De Taliban hebben de oorlog gewonnen, en wij zullen met hen moeten praten, zei Joseph Borrell, de coördinator voor buitenlandse zaken van de Europese Unie. Daarmee leidde hij de eerste voorzichtige maar positieve Europese houding tegenover de Taliban-beweging in. De Taliban zijn nu de machthebbers in Afghanistan en vormen een nieuwe regering nadat zij bijna 33 van de 34 Afghaanse provincies onder controle hebben. De officiële erkenning door de EU is in overeenstemming met de woordvoerder van de Taliban, Zabihullah Mujahid, die onlangs – na twintig jaar te zijn ondergedoken – op een persconferentie verscheen. Zabihullah verklaarde in zijn veelzijdige boodschappen dat Afghanistan geen bedreiging zal vormen voor welk land dan ook. Met deze positieve boodschap geeft de Taliban-beweging te kennen dat de oude Taliban – die een internationale Islamitische Staat wilden vestigen – veranderd zijn en thans een ‘Islamitisch Emiraat’ willen opbouwen naar het model van andere Islamitische landen (Saudi-Arabië, Iran, enz) zonder zich noodzakelijkerwijze te onderwerpen aan de eisen en de uitgetekende kaders van het Westen.

In een poging zichzelf te troosten, rechtvaardigen de NAVO en haar 30 lidstaten dat het doel van de invasie in Afghanistan – met onbeperkte middelen – tweevoudig was: het verslaan van Al-Qaeda, verantwoordelijk voor de aanslag van 11 september, en het opbouwen van een modern Afghanistan. De westerse landen beweren dat het eerste doel is bereikt, terwijl het tweede doel is mislukt.

Deze bewering is echter verre van juist. Het is waar dat Zabihullah Mujahid tijdens zijn eerste openbare persconferentie heeft bevestigd dat de Taliban “geen enkele groep zullen toestaan andere regionale of internationale landen als doelwit te nemen”. Hij maakte echter geen melding van de aanwezigheid van Al-Qaeda aan de zijde van de Taliban gedurende de afgelopen twintig jaar in hun strijd tegen de NAVO-troepen. Bovendien hebben de Taliban de afgelopen maanden duizenden Al-Qaeda-gevangenen vrijgelaten uit Afghaanse gevangenissen, waarvan de laatste de Pul-e-Charki-gevangenis in Bagram is, een basis aan de rand van de hoofdstad Kaboel.

Dit wijst op het falen van twintig jaar NAVO-oorlog om Al-Qaeda, dat aan de zijde van de Taliban vecht, uit te schakelen. Het belang van de aanwezigheid van de NAVO in Afghanistan beperkte zich echter niet tot het in toom houden van Al Qaeda. Afghanistan ligt op een zeer belangrijke geopolitieke positie, aangezien het grenst aan Rusland, Iran en China (en Pakistan, natuurlijk).

