En se rangeant derrière l’accusation des USA portée contre le Hezbollah, la France se rend complice de l’expulsion illégale d’un citoyen libanais

blanchiment d’argent en échange d’une commission intéressante. Depuis et vers Beyrouth, des bandes de trafiquants de drogue s’emploient à blanchir leur argent par l’intermédiaire d’hommes d’affaires libanais qui enfreignent la législation européenne pour obtenir rapidement un revenu alléchant.

Mohammad Noureddine possédait un bureau de change et de transactions des valeurs mobilières au Liban, où il veillait à l’échange d’argent entre les commerçants libanais et d’autres détenteurs de monnaie en Occident. Il a avoué que plusieurs de ces transactions étaient liées au commerce de la drogue et au blanchiment d’argent par l’entremise de son réseau.

Le réseau de Noureddine était composé de clients libanais qui avaient l’habitude d’acheter des voitures et des montres de luxe en Suisse, en Allemagne et dans d’autres pays européens. Le cercle utilisait de l’argent liquide pour acheter des articles coûteux en Europe et les livrer au Liban pour les vendre. Tous les membres du cercle en Europe ont été arrêtés, à l’exception des marchands libanais qui ont participé avec Noureddine au blanchiment d’argent, mais ils n’ont pas été inculpés ni persécutés.

D’après des sources occidentales, Noureddine aurait conclu un accord avec le bureau des stupéfiants des USA pour accuser des agents du Hezbollah et rejeter le blâme sur le mouvement libanais, qui est une cible facile à accuser de loin. Cette accusation vise à nuire à la relation de la France avec le Hezbollah, qui considère son aile militaire comme une organisation terroriste, mais pas son aile politique. Lors de sa visite à Beyrouth, le président Emmanuel Macron a rencontré le député Mohammad Raad, chef du bloc parlementaire du Hezbollah et membre du Conseil de la Choura, la plus haute autorité décisionnelle du mouvement.

Selon des sources bien informées dans la capitale française, « la libération d’El-Atat constitue un dilemme juridique pour la France, qui devra payer une compensation pour les trois années qu’il a passées en prison sans qu’aucune accusation fondée ne soit portée contre lui. Les autorités françaises devront payer les frais de justice, qui s’élèvent à plus d’un million d’euros. En outre, la France ne veut pas s’opposer aux exigences américaines, même si cela se fait au détriment de l’intégrité du système judiciaire français. D’où la décision d’expulsion prise par les autorités politiques, qui ne peuvent imposer leur volonté aux autorités judiciaires françaises, qui ont acquitté El-Atat.

« La justice française ne m’a pas interrogé sur le Hezbollah parce que je ne suis pas accusé d’avoir des liens avec l’organisation, et que je ne suis pas accusé de blanchiment d’argent. Le tribunal m’a acquitté de toutes les accusations. Je n’avais qu’une vieille relation d’amitié avec Muhammad Noureddine. Mais les USA ont tenté en vain de lier mon cas à la vente de pétrole iranien et à ma violation des sanctions sévères imposées par les USA (mais pas par la communauté internationale). Même cette tentative n’a pas abouti, car la France (tout comme les Nations unies) a levé toutes les sanctions contre l’Iran et n’a pu me relier à aucune autre affaire. Comme j’ai refusé de coopérer avec la DEA, les agents américains exigent mon expulsion sous de fausses accusations. Le directeur général de la Sûreté générale libanaise, le général de division Abbas Ibrahim, est venu en France pour discuter de mon cas et on lui a promis ma libération. Pourtant, les autorités politiques françaises ont cédé aux pressions américaines », a confirmé Mazen El-Atat.

Les enquêteurs de la DEA, qui sont censés n’avoir aucune compétence en France, s’y sont rendus et ont rencontré certains des détenus libanais accusés de blanchiment d’argent. Plusieurs mois plus tard, de nombreux noms associés au Hezbollah au Liban se sont ajoutés à la liste des personnes frappées par les sanctions américaines. Ce qui laisse entendre que les responsables américains étaient déterminés à porter des accusations contre le Hezbollah sans aucune preuve fournie par les autorités françaises, et qu’ils ont prétendu exposer un lien inexistant entre le Hezbollah et les trafiquants de drogue colombiens. Selon des sources en Europe, cela confirme que le premier objectif des enquêteurs de la DEA est d’obtenir une promotion administrative en divulguant de faux liens avec le Hezbollah à l’étranger. Cependant, l’objectif principal est de miner les relations de la France avec le Hezbollah. L’Allemagne et la Grande-Bretagne se sont déjà soumises à la volonté des USA, tandis que l’Italie et la France résistent encore.

Les enquêteurs de la DEA ne se rendent peut-être pas compte que le Hezbollah reçoit chaque mois des dizaines de millions de dollars de l’Iran. Quelques centaines de milliers de dollars ou quelques millions ne changent rien à l’équation pour le mouvement. Le Hezbollah a dépensé d’énormes sommes d’argent pendant les dix ans de guerre en Syrie et pour divers projets civils au Liban. Depuis quelques années, le Hezbollah reçoit de la nourriture et des médicaments de l’Iran, et recevra sous peu du pétrole et du diesel, ce qui constitue un revenu considérable, plus important que ce qu’il recevait auparavant. Par conséquent, accuser le Hezbollah de vendre des cigarettes ou des vidéodisques de contrebande ou de blanchir de l’argent pour les Colombiens est une absurdité. Il est encore plus absurde de croire que le Hezbollah s’adonne au blanchiment d’argent partout dans le monde pour fournir des armes à la Syrie, où des tonnes de munitions et d’armes ont été utilisées dans d’interminables batailles. Sauf que des citoyens ordinaires comme Mazen El-Atat, que la justice française a acquitté, finissent par payer le prix de la faiblesse des politiciens français sous la pression américaine et sont sacrifiés pour plaire à Washington.