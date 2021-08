Iran og Taliban: En utvikling mot et bedre forhold

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Taliban-bevegelsen har fått tilbake kontrollen over tretti-tre av de trettifire afghanske provinsene, inkludert hovedstaden Kabul. Nabolandene begynte å overvåke Talibans avgjørelser og handlinger for å vurdere fremtidige skritt overfor de nye herskerne i Afghanistan. Blant disse landene er den «islamske republikken Iran», som har 945 kilometer med felles grense til Afghanistan. Vil fiendtlighetene som eksisterte på nittitallet da Taliban styrte landet vedvare, eller vil forholdet endre seg, og i hvilken retning?

Afghanistan har en lang historie med invasjon av utenlandske inntrengere og konflikter mellom interne krigførende fraksjoner. Beliggende ved porten mellom Asia og Europa har dette landet blitt erobret av blant andre Darius I fra Babylon rundt 500 f.Kr., og Alexander den store i 329 f.Kr. Mahmud fra Ghazni – erobreren fra 1000 -tallet som bygde et imperium fra Iran til India – regnes som Afghanistans største inntrenger.

Djengis Khan erobret regionen på 1200 -tallet, men området ble ikke samlet som en enkelt stat før på 1700- og 1800 -tallet da islam hadde slått rot. Storbritannia, som ønsket å beskytte sitt indiske imperium mot Russland, forsøkte å annektere Afghanistan, noe som førte til en rekke anglo-afghanske kriger, den siste noen år etter den første verdenskrig.

Da britene ble beseiret i den tredje anglo-afghanske krigen (1919-1921), ble Afghanistan uavhengig. Bekymret for at Afghanistan hadde falt bak resten av verden, begynte Ghazi Amir Amanullah Khan – herskeren i Afghanistan (1919) en nådeløs kampanje for sosiale og økonomiske reformer for å erklære Afghanistan for et rike i stedet for et emirat og utnevne seg selv til konge. Han lanserte en serie moderniseringsplaner og forsøk på å begrense makten til Loya Jirga, nasjonalforsamlingen. Plaget av Amanullahs politikk tok kritikerne til våpen i 1928, og i 1929 abdiserte kongen og forlot landet.

Muhammad Zahir Shah ble konge i 1933 og etablerte stabilitet og styrte landet de neste førti årene. Zahir Shah utnevnte sin fetter, general Muhammad Daoud Khan, til statsminister for å sette i gang sosiale reformer, inkludert å la kvinner være tilstede i offentligheten. Imidlertid styrtet Muhammad Daoud Khan fetteren, utnevnte seg selv til president og etablerte en republikk som hadde sterke forbindelser til Sovjetunionen.

I første halvdel av den kalde krigen, fram til 1978 var Afghanistan under Sovjetunionens paraply og sjahen i Iran grep inn for å støtte den afghanske presidenten Mohammad Daoud med å løsrive seg fra Moskva. Imidlertid felte revolusjonen i 1978 den afghanske presidenten, og den islamske revolusjonen styrtet sjahen i Iran. En ny æra begynte der et USA-saudisk partnerskap støttet islamistene i Afghanistan etter Sovjetunionens okkupasjon av landet.

USA liker å si at de lokket Sovjetunionen inn i en “russisk Vietnamkrig”: Sovjetunionen gikk tilsynelatende i fellen og okkuperte Afghanistan i 1979. Paradoksalt nok var det begynnelsen på amerikansk innflytelse i Sentral -Asia. Pakistansk etterretning, Storbritannia, CIA, Kina og Saudi -Arabia begynte å støtte de afghanske Mujahedin i Pakistan. Sovjet sendte militære og økonomiske forsyninger på tvers av “Friendship Bridge” som forbinder Amu-Darya elvens to bredder (grensen mellom Afghanistan og det tidligere Sovjetunionen) til den sovjetiske tilbaketrekningen ble gjennomført i 1989. Isolasjonen av den “islamske revolusjonen” i Iran hadde begynt.

Mujahedin fortsatte sin motstand mot regimet til den sovjetstøttede kommunistpresidenten Dr Muhammad Najibullah, som hadde blitt valgt til sjef for den sovjetiske marionettstaten i 1986. Afghanske krigere utnevnte Sibghatullah Mojaddedi som leder av deres eksilregjering i to måneder (april til juni 1992). Ved hjelp av frafalne regjeringsstyrker stormet Mujahedin og andre opprørsgrupper hovedstaden Kabul og fjernet Najibullah fra makten. Ahmed Shah Massoud, den legendariske geriljalederen, ledet tropper til hovedstaden. FN beskyttet Najibullah. Mujahedin, som allerede begynte å splittes som krigsherrer, kjempet om Afghanistans fremtid og dannet en overveiende islamsk stat med Burhanuddin Rabbani som president (1992-2001).

Den nyopprettede islamske militsen, Taliban, kom til makten på løfter om fred under ledelse av Mullah Mohammad Omar. Utmattet av år med tørke, hungersnød og krig, var de fleste afghanere enige med Talibans tilslutning til tradisjonelle islamske verdier. Taliban forbød dyrking og handel med opiumsvalmuer, undertrykte kriminalitet og begrenset utdanning og sysselsetting for kvinner. Kvinner ble pålagt å være helt tilslørte og fikk ikke lov til å gå ut av hjemmene sine. Islamsk lov ble håndhevet gjennom henrettelser og offentlige amputasjoner. USA nektet å anerkjenne Talibans autoritet.

8. august 1998 okkuperte Taliban Mazar-i-Sharif-provinsen hvor den afghanske sjiaminoriteten Hazara var tilstede i stort monn, og arresterte 11 iranske diplomater fra konsulatet deres og en IRNA-korrespondent. Siden den datoen er det alment antatt at de ble drept, ifølge en Taliban-talsmann, som mente at “en gruppe ute av kontroll hadde utført denne handlingen uten ordre fra ledelsen.” Det er denne saken som forårsaket varig fiendtlighet mellom Iran og Taliban.

Den “islamske republikken Iran” støttet hazaraene i Afghanistan, tadsjikene (mot pashtunerne som representerer flertallet) og usbekerne i en begrenset form i begynnelsen, noe som hjalp til med dannelsen av koalisjonen kalt “Nordalliansen”. Pakistan spilte en viktig rolle i Afghanistan, ettersom Amerika støttet og tjente på forholdet til Taliban for å sikre og opprettholde en trygg passasje fra Pakistan til Turkmenistan for å hjelpe til med å begrense Irans handlefrihet (containment).

Iran støttet hazaraene (afghanske sjiaer) sammen med alle anti-Taliban-styrkene og mobiliserte tropper på grensen til Taliban da landets diplomater ble drept i Mazar. Iran presenterte seg som en alliert ved bordet som inkluderte kontaktgruppen “6 + 2” organisert av FN (Kina, Iran, Pakistan, Turkmenistan, Tadsjikistan, Usbekistan + USA og Russland) og som inkluderte Afghanistans naboer. Iran klarte å albue Pakistan ut ved å overtale Amerika til å innføre sanksjoner mot Taliban (og Al-Qaida) mot Pakistans vilje, som ikke respekterte sanksjonene.

Irans viseminister for utenrikssaker dengang, Mohammad Javad Zarif, samarbeidet med den daværende amerikanske utsendelsen James Dobbins om spørsmål som gjaldt Afghanistan og den iranske revolusjonsgarden-Al-Quds (IRGC-Quds) Brigade bisto. General Ismail Qaani hadde kommandoen for IRGC-Quds-brigaden i Afghanistan. Sistnevnte ble i 2020 øverstkommanderende for Al-Quds Brigaden etter attentatet på kommandanten, generalmajor Qassem Soleimani, i Bagdad. Qaani var på bakken i Afghanistan i mange tiår og knyttet sterke forbindelser med flere afghanske partier.

Forholdet mellom Iran og USA forverret seg rundt Afghanistan da Washington anklaget Teheran for å huse Gulbuddin Hekmatyar (etter at Pakistan overgav ham til Taliban i 1995). Iran benektet dette og anså at forholdet til “slakteren i Kabul” langt fra var rosenrødt. USA sa også at ledende medlemmer av al-Qaida søkte tilflukt i Iran. Imidlertid var mange al-Qaida-ledere i Pakistan (hvor Osama bin Laden senere ble funnet og drept).

USA hevdet å ha lurt Sovjetunionen inn i Afghanistan-hengemyra, men det ser ut til at Washington aldri lærte av historien og falt i samme felle ved å invadere Afghanistan i 2001. Euforiske ved en rask seier og den hurtige okkupasjonen av Kabul, hadde president George W.Bush større planer om å okkupere ytterligere syv muslimske hovedsteder på fem år, inkludert Teheran.

Den amerikanske presidenten bestemte seg for å inkludere “Den islamske republikken Iran” i talen “Axis of Evil” i 2002, og valgte alliansen med Pakistan i stedet for Iran og okkuperte deretter Irak i 2003 og etablerte seg dermed på de vestlige iranske grensene.

Etter å ha signert en “strategisk partnerskapsavtale” med president Hamid Karzai i 2005, innførte president Bush en kjølig posisjon mellom tidligere afghanske president Hamid Karzai og Iran, anklaget for å ha gitt Taliban avanserte våpen og støtte “Nordalliansen” ledet av Ahmed Masoud (sønn av Masoud Shah, med tilnavnet “Løven av Panjshir”, som ble myrdet av al-Qaida i 2001). Den unge Ahmad Masoud har fortsatt kontroll over den eneste provinsen som nekter å overgi seg til Taliban og er engasjert i forhandlinger knyttet til hans rolle i den fremtidige regjeringen.

Iran hadde som mål å forhindre Taliban og Al-Qaida i å skade minoriteter, og beskytte Afghanistans lange grenser. Det iranske budskapet var klart: enhver inntrengning i iransk territorium fra Afghanistan ville framtvinge en iransk-amerikansk kamp inne i Afghanistan. Den iranske frykten økte etter USAs okkupasjon av Irak i 2003 og den fortsatte tilstedeværelsen av amerikanske styrker i Mesopotamia.

USA og Pakistan støttet i all hemmelighet den separatistiske terrorgruppen “Jaish al-Adl” (‘Rettferdighetens Hær’), som kjempet for Sistan/Baluchistans uavhengighet i sørøstlige Iran. Etter fremgangene til Taliban og Irans støtte til gruppen, mot den amerikanske okkupasjonsmakten, (som sto i spissen for 30 land som representerte NATO), utviklet forholdet seg mellom iranerne og Taliban -bevegelsen. Det kom etterhvert frem at Taliban hadde åpnet et kontor i Zahedan, Iran, nær den pakistanske grensen, til tross for at Iran benektet dette.

Da Taliban vant terreng i forskjellige afghanske provinser, kunngjorde Teheran at de “ikke har en hevngjerrig tankegang (refererer til Talibans drap på de 11 diplomatene i Mazar-i-Sharif) og at de støtter enhver løsning som hjelper til med å stoppe den afghanske konflikten . “

Det som er bemerkelsesverdig er at en viktig leder for terrorgruppen “Jundullah” (Jaish al -Adl -grenen), kjent som Amir Narawi, dro for å møte Taliban – noen uker etter at Taliban -delegasjonen besøkte Iran. Det ble senere kunngjort at Narawis hode var kappet av. Denne hendelsen sendte en melding til Iran om at landets sørøstlige grenser og nasjonale sikkerhet også var noe Taliban var opptatt av. For Iran kan aldri Taliban -bevegelsen være den samme som den var på nittitallet. Fiendtlige tilstander mellom Afghanistan og Iran er over, og grensene vil forbli under kontroll. Det offisielle svaret kom raskt fra det iranske utenriksdepartementets talsmann Saeed Khatibzadeh, at “Taliban er en del av Afghanistans fremtid.”

Da Taliban i løpet av de siste månedene frigjorde byen Herat, nær grensen mellom Iran og Turkmenistan, ba Iran Taliban om å beskytte diplomatene deres ved konsulatet. Dagen etter sa Khatibzadeh at “alle diplomater er ved god helse og trygge.” De iranske diplomatene forlot aldri sitt konsulat i Kabul, men ble i byen med sitt diplomatiske oppdrag som fungerte og var under Talibans beskyttelse.

Iran var vertskap for flere møter med Taliban -tjenestemenn i Teheran, og følgelig var de i stand til å knytte gode bånd selv etter at de gikk inn i krigen mot dem på 90 -tallet. Dette indikerer endringen i Talibans holdning til Iran og afghanere av alle striper og kan strekke seg til Talibans oppførsel overfor verden.

I de sjiitiske Ashura-ritualene i begynnelsen av den nåværende Muharram-måneden oppstod et lite problem da noen Taliban-medlemmer fjernet Ashura-flaggene i byen Mazar-i-Sharif. Imidlertid var Taliban raske med å be om unnskyldning. Ikke bare det, men ledende Taliban -tjenestemenn deltok også i Ashura -rådene og holdt en preken for mengden. Ashura-seremonier ble også holdt i Kabul etter at Taliban tok kontroll- noe som ga en atmosfære av trygghet til Iran og afghanske hazaraer om at ting virkelig hadde endret seg og at Taliban-bevegelsen anno 2021 kunne bli en bevegelse som hadde som mål å bygge en stat.

Det som betyr noe for Iran er sikkerheten ved grensene- fjerning av faren for nasjonal sikkerhet langs grensene- og bekjempelse av narkotika, som Afghanistan produserer, som representerer 90 prosent av nasjonalinntekten. I tillegg beskyttet Taliban sjiaene i Afghanistan og fordrev USA og alle okkupasjonsmaktene, hvis tilstedeværelse på grensene utgjorde en stor fare for Iran. Teheran er dermed på vei til å nå et av sine viktigste mål, kunngjort av Wali al-Faqih ved begravelsen av generalmajor Qassem Soleimani, om å “utvise Amerika fra Vest-Asia.”

På forespørsel fra Taliban -ledelsen skyndte Iran seg denne uken til å forsyne Afghanistan med olje og gass for å hjelpe bevegelsen med å dekke energibehovet sitt. Mengden av iransk oljeeksport til Afghanistan er omtrent tjue tusen fat per dag, noe som forventes å doble seg i de første månedene av Taliban -styret. Taliban bestemte seg for å senke skatten på iranske varer med 70%. Lastebiler begynte å gå med en høyere intensitet mellom Iran og Afghanistan, og iranske lastebilsjåfører rapporterer om utmerket behandling av Taliban.

Taliban -trusselen har blitt en mulighet for Iran, Russland og Kina. Disse landene er glade for å inkludere Afghanistan i Motstandsaksen, i motsetning til amerikanske sanksjoner som de allerede begynte å pålegge afghanske aktiva i banker, for å forhindre tilgang fra Taliban. Når den nye afghanske regjeringen blir kunngjort etter de utenlandske styrkenes avgang, forventes Kina, Russland og Iran å vise iver etter å samarbeide med den og inkludere Afghanistan i “Silkeveien” -prosjektet. Taliban forventes å bekjempe Takfiri -trusselen (“Islamsk stat-Khorasan” og andre ekstremister) som nabolandene frykter. Russland, Kina og Iran ønsker å dra fordel av Afghanistans enorme mineralrikdom. Dette vil ikke skje med mindre Taliban først klarer å slukke brannene som fortsatt brenner i den nordlige delstaten Panjshir.

Amerika har forlatt Afghanistan og venter på utreise fra Irak – hvis de overholder sitt engasjement – slik at landene som avviser USAs hegemoni kan slappe av, spesielt den “Islamske republikk” i Iran. Det er også tegn til at Taliban -bevegelsen vil avvise ethvert amerikansk eller utenlandsk diktat. Men den ønsker å opprettholde det kommersielle forholdet til Vesten og ikke smelle døren i ansiktet deres. Dermed forventes det at Taliban vil beskytte sitt “Islamske Emirat i Afghanistan” og holde utenlandske styrker borte, men samtidig flette forholdet til det internasjonale samfunnet, mest nødvendig for å styre et land utmattet av flere tiår med kriger og i hvis behov er desperate på alle områder.

