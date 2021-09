Afghanistan danner sin nye regjering i Kandahar for å møte de viktigste utfordringene

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda.

USA fjernet Taliban-bevegelsen fra makten i 2001 bare for å trekke seg ut tjue år senere i en overlevering til Taliban, den dagen den siste amerikanske soldaten forlot Afghanistan- like etter midnatt lokal tid 31. august. Talibans spesialstyrker, “Badri 313”, tok kontroll over den militære delen av Kabul lufthavn etter de amerikanske styrkene forlot den – og ødela flyene de ikke kunne ta med seg. Afghanistan rister av seg ruinene fra de blodige krigene som har revet landet i stykker i flere tiår. Vestlig militær tilbaketrekning fra Sentral -Asia betyr imidlertid ikke slutten på Afghanistans problemer. Taliban fordrev de vestlige styrkene og oppdaget en kollapset stat som er erodert av korrupsjon, fattigdom og mangel på infrastruktur i de fleste av de 33 provinsene. Taliban forbereder seg på å danne sin nye regjering etter maratonmøter i Kandahar. Den nye regjeringen forventes å møte utfordringen med å knytte Afghanistan til nabolandene og resten av verden, inkludert å etablere et forhold til sin tidligere okkupant, USA.

Da Taliban hadde kontroll over Kabul på 1990 -tallet, trengte ikke Mullah Muhammad Omar mange livvakter for å beskytte ham. Faktisk fikk han utbredt støtte i mange deler av landet, inkludert hovedstaden Kabul. Talibans Emir nektet å overlate Osama bin Laden (til tross for at han visste at dette ville koste dem dyrt) fordi han var gjest, noe som utgjør en privilegert posisjon i denne delen av verden for mange stammeledere. Imidlertid advarte Mullah Omar gjentatte ganger Al-Qaida, som ikke overholdt avtalene, etter at de angrep de amerikanske ambassadene i Kenya og Tanzania og den amerikanske fregatten Cole i Aden. Etter mange år med kostbar amerikansk okkupasjon, har Taliban-bevegelsen lært seg grensene og blitt enig med Al-Qaida om å forby militær aksjoner mot alle grenser, både de regionale, og de som er langt fra afghansk territorium.

Fram til 2001 anerkjente verden at Taliban hadde klart å sette en stopper for opiumdyrking. Den amerikanske okkupasjonen gjorde imidlertid Afghanistan til en mislykket stat politisk, økonomisk og sosialt, hvor korrupsjon og narkotikadyrking spredte seg og til og med doblet seg.

USA planla å okkupere Afghanistan av to grunner: eliminere al-Qaida og etablere demokrati. Begge målene mislyktes etter år med blodige kriger, og etterlot landet i en tilstand av økonomisk ødeleggelse. USAs tilbaketrekning betyr imidlertid ikke slutten på innflytelsen deres i Afghanistan. Amerika er ganske forberedt på å legge press på Taliban -regjeringen ved å bruke påskuddet: «humanitære og medisinske hjelpemidler»- som Afghanistan sårt trenger, og som Taliban ville ha vanskelig for å nekte befolkningen.

Taliban innkalte til et møte i Kandahar som inkluderte toppledere. De tilstedeværende var den nasjonale forsoningssjefen Abdullah Abdullah, representanter for tidligere president Hamid Karzai, fra Hazaraene i Mazar-i-Sharif, tjenestemenn fra provinsen Panjshir (hvor det er forhandlinger mellom Ahmad Masood og Taliban som ser ut til å ende i en blindvei) og andre stammeledere og innflytelsesrike tjenestemenn som hadde forskjellige roller i tidligere regjeringer. For første gang var leder og emir for Taliban, Mullah Hubatulah Akhundzada, og hans stedfortreder, Mullah Muhammad Yaqoub (sønn av Mullah Muhammad Omar, som døde i 2015 og var leder og emir for Taliban siden 1990 -tallet), var til stede på møtet, sammen med en gruppe av de høyeste Taliban -lederne, har jeg erfart.

Møtet har pågått i flere dager i Kandahar, hovedstaden i Taliban og deres høyborg, og har til hensikt å danne en regjering, som kan kunngjøres før slutten av denne inneværende uken, ifølge Talibans private kilder. Alle saker er man ennå ikke blitt enige om på ledermøtet i Kandahar, men navnene på de viktigste statsrådene (utenriks, forsvar, innenriks, finans) er valgt. Likevel er en avtale til slutt uunngåelig, og når den er ferdig, vil det komme en offisiell kunngjøring fra Det islamske emiratet Afghanistan. Den afghanske regjeringen er forpliktet til å etablere gode bånd til både øst og vest, på generell basis og uten unntak, inkludert USA.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...