“Eixo da Resistência” versus “Eixo da Normalização” em solo iraquiano

Trad. Alan Dantas

Estudiosos palestinos visitaram a cidade santa de Karbala em memória ao martírio do imã Hussein bin Ali bin Abi Talib e cantaram “apoio à mesquita al Aqsa” em Jerusalém e “morte a Israel”. No mesmo momento, uma reunião na cidade de Erbil pregava a favor da normalização com Israel durante uma conferência que foi realizada no Curdistão iraquiano. O momento não é o mais perfeito para os três proeminentes líderes do país (o Presidente, os Ministros e o Presidente do Congresso), devido à conferência de Erbil que ocorreu algumas semanas antes das eleições parlamentares, em que os três líderes desejam renovar seu mandato para um segundo período. Mas a conferência em Erbil, realizada sob o título de “Cúpula da Paz”, gerou uma tempestade política e popular que levou todos os políticos, líderes espirituais e até mesmo a liderança do Curdistão – Iraque a repudiar o que aconteceu – como se fosse uma conferência surpresa! A pena de morte foi pedida para os participantes. Mas será que esta cúpula de Erbil foi uma surpresa afinal de contas?

O artigo 201 do Código Penal iraquiano estabelece que “qualquer pessoa que recrute ou promova os princípios sionistas, incluindo a Maçonaria, ou que seja afiliada a qualquer uma de suas instituições, ou que as ajude financeira ou moralmente, ou que trabalhe de qualquer forma para atingir seus objetivos, será punida com a pena de morte”. O artigo 201 foi emendado pela Terceira Lei de Emenda Nº 130 de 1975.

Subscribe to get access Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...