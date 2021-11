Não é o Líbano que confronta a Arábia Saudita; é o Irã e a possível queda de Ma’rib 

Elijah J. Magnier

Trad. Alan Dantas

Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait e os Emirados Árabes Unidos expulsaram os embaixadores libaneses, deram 48 horas para que partissem e convocaram seus respectivos embaixadores em Beirute. O pretexto foi uma entrevista concedida por um jornalista reconhecido, George Kordahi, um mês antes de ser nomeado para ser o novo ministro da informação no governo do primeiro-ministro Najib Mikati. Durante a entrevista, Kordahi havia dito: “a guerra saudita é inútil, e os Houthis estão se defendendo contra uma agressão externa em que a coalizão saudita bombardeia casas, vilas, funerais e casamentos”. A forte reação do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) poderia parecer absurda e incorreta. No entanto, a razão vai muito além da opinião de um jornalista: A Arábia Saudita acredita que deve exercer pressão sobre o aliado do Irã no Líbano porque estava tentando convencer Teerã a parar o avanço do Ansar Allah Houthi em direção à cidade petrolífera e estratégica de Ma’rib no Iêmen; uma tentativa que fracassou. Assim, os sauditas se dirigiram ao governo libanês para culpar os aliados do Hezbollah, os mais próximos ao Irã.

O Irã e a Arábia Saudita realizaram quatro rodadas de negociações na capital iraquiana Bagdá com um pedido formulado repetidamente pelos negociadores sauditas para impedir que o Ansar-Allah (Houthis) se fechasse sobre a cidade de Ma’rib. Mas a posição de negociação do Irã é permanente: eles não negociam em nome de nenhum país ou grupo capaz de defender sua causa. Os negociadores iranianos se concentraram em reabrir as respectivas embaixadas fechadas desde 2016 ou os consulados, para começar antes da reconstrução do longo e desafiador caminho de confiança entre os dois países. Entretanto, o Irã sugeriu que a Arábia Saudita declarasse um cessar-fogo geral e levantasse o bloqueio no aeroporto de Sanaa e no porto de Hudeidah para endossar o retorno à normalidade.

No entanto, o Irã tentou mediar com os Houthis. O Ansar Allah respondeu positivamente, retardando a tomada do controle de Ma’rib, mas apenas para evitar mais derramamento de sangue e convencer as tribos locais a evitar uma batalha desnecessária. Durante esse tempo, a coligação liderada pelos sauditas continuou a bombardear objetivos em torno de Ma’rib e outros alvos em áreas controladas por Houthis. Esse comportamento beligerante levou os negociadores iranianos em Bagdá a manter sete horas de conversações com seus homólogos sauditas sobre o Iêmen e outras questões de interesse comum, sem chegar a nenhum resultado substantivo. Ambas as partes saíram com um acordo para formar comitês para acompanhar os assuntos discutidos no devido tempo. O Irã mostrou pouco interesse em confortar os sauditas sobre o Iêmen e deu a entender: “o Secretário Geral do Hezbollah libanês Sayed Hassan Nasrallah tem mais influência sobre os Houthis do que o Irã”.

A Arábia Saudita respondeu classificando o banco libanês de propriedade do Hezbollah, a associação al-Qard al-Hassan, como uma entidade terrorista. Riad suspendeu seu apoio a muitos grupos sunitas libaneses poderosos por sua incapacidade de se impor e enfrentar o Hezbollah. Os sauditas retiraram seu apoio à maioria dos líderes políticos sunitas locais, dirigindo sua riqueza e apoio a um grupo cristão pró-americano e pró-israelense de direita liderado por Samir Geagea. Tal aliança é desesperada, não tem nenhum significado estratégico e não cria um aliado saudita influente no Líbano. De fato, o pequeno grupo de Geagea não tem chance de se opor ao poder do Hezbollah no Líbano, que não pega leve quando enfrenta o líder de direita cristã e sua milícia.

A Arábia Saudita acreditava que tinha ficado isolada na batalha de Ma’rib: a vitória dos Houthis significou o fim dos sete anos de destruição sem sentido dos sauditas. Na mente saudita, parecia que exercer pressão sobre o Hezbollah poderia ser uma ideia convincente para forçar o Irã a voltar a negociar sobre Ma’rib. Isto indica quão pouco os sauditas conhecem o Irã e o Hezbollah, que transformaram as sanções e a pressão sobre o Líbano em oportunidades. De fato, as sanções não declaradas dos EUA sobre o Líbano levaram o Irã a enviar petroleiros para o Hezbollah, distribuindo gasolina para muitos libaneses, sem distinção, ganhando um apoio mais significativo do que o esperado. Isto fez com que os EUA reagissem positivamente e retificassem sua política quebrando suas próprias sanções do “Caesar Act” contra o governo em Damasco, levando gás para o Líbano a partir do Egito via Jordânia e Síria. A ameaça se transformou em uma oportunidade para o Irã e seu aliado no Líbano.

A Arábia Saudita não aprendeu com os erros dos EUA e parecia estar se intrometendo novamente nos assuntos do Líbano, aproveitando a oportunidade para se opor ao Hezbollah e seus aliados domésticos, tentando forçar a submissão do governo libanês, solicitando a demissão de um dos ministros do gabinete. Nos últimos meses, o Ministro das Relações Exteriores libanês Charbel Wehbe renunciou devido a seus comentários feitos na Alhurra TV. Ele acusou os países árabes de “trazer até nós o Estado islâmico” e definiu o convidado saudita como “beduíno”. Se o atual governo libanês tivesse forçado a demissão do Ministro das Informações Kordahi, a soberania do país teria sido prejudicada para sempre. Os oficiais libaneses pareceriam muito frágeis e controlados pelo estado de espírito dos sauditas. Isso, naturalmente, não alterará a força do Hezbollah ou da sociedade que faz parte dele e o protege.

O comunicado oficial’ proveniente dos países árabes indica o “fracasso do governo libanês em abordar as declarações inaceitáveis e repreensíveis contra o Reino Unido irmão da Arábia Saudita e os demais países do Conselho de Cooperação do Golfo (Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã e Qatar). A decisão do Conselho acusou o governo libanês de “não tomar as medidas necessárias para impedir o contrabando de drogas”, suspendendo todas as importações libanesas. Entretanto, o Ministro das Relações Exteriores saudita Faisal Bin Farhad, que expressou a verdadeira razão, disse que a crise se devia “ao domínio do Hezbollah, apoiado pelo Irã, que admite a instabilidade”.

A França e os EUA discordam dos sauditas e das medidas escalatórias do CCG. O chefe adjunto da embaixada dos Estados Unidos em Beirute, Richard Michaels, juntou-se à reunião de emergência do Ministério das Relações Exteriores libanês para discutir os próximos passos. Os EUA aconselharam o primeiro-ministro libanês Mikati a não renunciar como a Arábia Saudita esperava. A França e os EUA aprenderam com seus erros do passado e gostariam de ver um governo estável no Líbano para evitar que seu governo caia nas mãos dos aliados do Irã. O objetivo saudita falhou, pois não viu o Ministro Kordahi se demitir, então a primeira rodada foi perdida. O Hezbollah ameaçou deixar o governo se o ministro da informação fosse obrigado a pedir desculpas e deixar o governo e, em consequência, paralisá-lo. A Arábia Saudita perdeu a segunda rodada. A queda de braço, saudita-libanesa parece não ter sido resolvida até agora.

A Arábia Saudita está sendo forçada a reconhecer os limites de seu poder e os limites de suas ambições contra a crescente influência do Irã na Ásia Ocidental. Em 2017, o primeiro ministro libanês Saad Hariri foi mantido refém pela Arábia Saudita e anunciou abruptamente sua demissão em uma declaração televisionada em Riad. Mais tarde, ele foi libertado do cativeiro quando o presidente francês Emanuel Macron falou com o príncipe herdeiro saudita Mohamad Bin Salman (MBS).

Além disso, a Arábia Saudita cortou sua relação diplomática com o Qatar e impôs um bloqueio por três anos, mas não conseguiu apresentar seu Emir. O efeito foi exatamente o oposto, e o cerco saudita aproximou o Qatar do Irã, que ofereceu ao rico país do Golfo todo o apoio que ele havia solicitado para compensar o bloqueio.

Em outro desenvolvimento, MBS havia dito que exportaria a batalha dentro do Irã. Anos mais tarde, disse que queria restabelecer os laços com o Irã, para lidar com as diferenças entre os dois países através de negociações em Bagdá.

As autoridades sauditas também acreditavam que a guerra no Iêmen terminaria vitoriosamente em poucas semanas: estão na verdade prestes a serem expulsos quando a batalha de Ma’rib terminar e os Houthis a controlarem. Nada leva ninguém a acreditar que o plano de MBS para o Líbano teria tido algum sucesso em frear a influência do Irã. A Arábia Saudita tem dinheiro suficiente para investir em um país sob grave crise financeira para criar estragos. Entretanto, ao contrário do Irã, a Arábia Saudita falhou completamente em construir uma influência substancial e aliados fortes em qualquer cidade árabe, demonstrando o fracasso total de qualquer estratégia saudita de longo prazo.

A Arábia Saudita revela que seu objetivo é dirigido contra o Irã e qualquer um de seus aliados no Líbano (e em outros países) e não contra a simples opinião de um repórter durante um diálogo em um programa de TV, que mais tarde se tornou um funcionário público. Esta animosidade entre Sunitas dominou a Arábia Saudita e Xiitas dominou o Irã é quase um fenômeno natural e seguro. A regressão das relações bilaterais remonta ao início da revolução iraniana e do apoio saudita a Saddam Hussein em sua guerra contra o Irã. Certamente não será resolvido após quatro rodadas de conversações em Bagdá ou em qualquer outra capital. E a reabertura dos respectivos consulados certamente não aproximará tanto os dois países. É necessário mais calor para que o relacionamento funcione.

No entanto, é de se supor que um país pequeno e frágil como o Líbano conseguisse desafiar o ditame saudita, ficar impassível, e manter sua posição? Isso por si só poderia significar o fim dos últimos vestígios da antiga posição de prestígio saudita na Ásia Ocidental.

