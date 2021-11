Befinner Arad og Cohen seg på ett sted og venter på en utveksling med de 4 iranske diplomatene?

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

Israel har lovet ti millioner dollar til alle som gir informasjon om oberstløytnant Ron Arad, hvis fly styrtet over Libanon i 1986. Denne belønningen har imidlertid ikke resultert i å finne Arad eller hans levninger, hovedsakelig fordi Israel ikke fulgte den velkjente og – under slike omstendigheter – aksepterte protokollen for å nå sitt mål. Dermed har Israel faktisk mottatt betaling i samme “valuta” som de betalte til Iran. Israelske tjenestemenn hadde faktisk sagt at de fire iranske diplomatene som ble savnet i Libanon i 1982 var døde og at plasseringen av kroppene deres var ukjent. Mysteriet er imidlertid ikke begrenset til skjebnen til oberstløytnant Ron Arad, men går dypere. Restene av Eli Cohen har tilsynelatende sluttet seg til Ron Arad, og de er mest sannsynlig på samme sted. Den israelske kidnappingen av en iransk general i Damaskus (før ham hadde de kidnappet libanesiske militsmedlemmer for å få nødvendig informasjon) vil ikke føre til noe resultat. Den potensielle russiske intervensjonen for å få informasjon om Arad eller gjenopprette Cohens levninger forventes å mislykkes med mindre Israel bestemmer seg for å forhandle seriøst om skjebnen til de savnede iranske diplomatene.

For flere måneder siden gikk den iranske revolusjonsgarden (IRGC)-generalen “Ashraf Sabri” rundt i Mezzeh-området i Damaskus, ikke langt fra hjemmet sitt, og i god avstand fra den iranske ambassaden, nær al-Razi sykehuset. En varebil stoppet foran ham, og førte han til et annet team i samme gate for å dope ham ned, pakke ham inn i papp og kidnappe ham. Han ble overført til et sikkert sted via en kompleks rute, med sikkerhetssamarbeid fra parter som hadde tillatelse til å omgå

