“Geen nucleair akkoord betekent een kans op oorlog in het Midden-Oosten.”

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis Jorissen

De onderhandelingsmarathon in Wenen tussen Iran enerzijds en de ondertekenaars van het nucleaire akkoord uit 2015 anderzijds, met uitzondering van de VS, wiens president Donald Trump het akkoord in 2018 verscheurde, is positief begonnen. Iran blijft de zichtbare aanwezigheid van de VS in de onderhandelingszaal weigeren. De laatste uren werd negatieve maar ongefundeerde informatie over de uitkomst van de ontmoeting tussen Iran en de westerse onderhandelaars verspreid. Er mag echter niet verwacht worden dat elke discussie door positiviteit zal worden gedomineerd. Er zal geen overeenkomst zijn zolang de deal niet is ondertekend. Daarom wordt verwacht dat de laatste loodjes van een Amerikaans-Iraanse nucleaire deal met aangepaste voorwaarden ongetwijfeld zwaar zullen wegen.

Verwacht wordt dat de onderhandelingen om verschillende redenen die verband houden met de Amerikaanse en Iraanse standpunteningewikkeld zullen zijn Dat wijst erop dat een akkoord niet binnen handbereik ligt. Een eventuele mislukking zou wel eens zwaarder kunnen wegen dan de redenen voor succes, tenzij de VS zich er serieus toe verbinden om ” oprecht te zijn in hun intenties “.

Iran heeft verschillende onmiddellijke en essentiële eisen. Daartoe behoren de opheffing van de sancties, de compensatie van alle verliezen die het gevolg zijn van de eenzijdige terugtrekking en de sancties van de VS, en een clausule die de zekerheid biedt dat er geen bijkomende sancties zullen worden opgelegd en dat internationale bedrijven in Iran actief mogen zijn.

“Laten we niet uit angst onderhandelen, maar laten we niet bang zijn om te onderhandelen. Laat beide partijen de problemen onderzoeken die ons verenigen in plaats van te denken aan de problemen die ons verdelen.” Dat zei de Amerikaanse president John F. Kennedy in 1961, en het werd medio 2015 geciteerd door president Barack Obama toen hij de wording van het nucleaire akkoord met Iran aankondigde. Rechts van hem stond die dag vicepresident Joe Biden (de huidige president), kennelijk in volle acceptatie van Obama’s toespraak.

Obama zei toen terecht, vanuit een machtspositie, dat “het akkoord niet gebaseerd is op vertrouwen, maar op de garantie dat de partijen zich aan de voorwaarden houden.” Dit is de eerste huidige knoop die beide partijen ervan weerhoudt om de overeenkomst van 2015 opnieuw te herstellen. Dat is te wijten aan het reeds bestaande gebrek aan vertrouwen in 2015, versterkt en bevestigd in 2021 door de vernietiging van het akkoord door president Trump.President Obama zei: “Na drie jaar onderhandelen heeft Amerika een akkoord bereikt dat het tientallen jaren (sinds de overwinning van de “islamitische revolutie”) van vijandigheid niet heeft kunnen bereiken.” De staat van vijandigheid is niet veranderd, vooral niet na de moord door de VS op de beroemdste Iraanse officier – generaal-majoor Qassem Soleimani,

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...