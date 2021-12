Israël bombardeert Latakia maar raakt Rusland

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door Francis J.

In de tweede gerichte aanval van zijn soort deze maand december, hebben Israëlische gevechtsvliegtuigen de containerwerf in de Syrische haven van Latakia bestookt met verschillende rakettaanvallen gelanceerd van boven de Middellandse Zee. Dit type Israëlische aanval was de afgelopen tien oorlogsjaren zeldzaam en vond slechts twee keer plaats in 2013, en één keer in 2014. Opmerkelijk is dat de Israëlische aanval werd uitgevoerd terwijl een Russisch vliegtuig zich in de lucht in de buurt van Latakia bevond. Dat maakte het voor het Syrische luchtverdedigingssysteem onmogelijk om te opereren en de aanzienlijke schade aan de haven te beperken uit vrees om het Russische vliegtuig naar beneden te halen. Dit wil zeggen dat Israël gebruik heeft gemaakt van de Russische aanwezigheid in het Syrische luchtruim en het als schild heeft gebruikt maar daardoor de Russische reputatie heeft geschaad. Syrië moet worden beschouwd als de strategische invloedszone van Rusland. Door de illegale Israëlische aanval toe te staan en Syrië het recht te ontzeggen om zichzelf te verdedigen, is Rusland dus meer geschaad dan de Latakia containerwerf, nog afgezien van de schade die de Syrische economie (die al onder zware sancties gebukt gaat) heeft opgelopen.

In februari 2020 werd een Syrische Airbus 320 met 172 passagiers gedwongen te landen op de Russische luchtmachtbasis van Hmeimin, in het noordwesten van Syrië, toen Israëlische gevechtsvliegtuigen verschillende doelen in Syrië aanvielen. Igor Konashenkov, een officiële woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, beschuldigde Israël ervan “de aanwezigheid van burgerluchtvaartuigen te gebruiken als een schild tegen Syrisch luchtafweervuur” tijdens zijn onwettige aanval op de Syrische soevereiniteit.

In september 2018 vielen Israëlische F-16’s Syrië aan terwijl een Russische Ilyushin-20 boven de Middellandse Zee manoeuvreerde, dicht bij de Syrische kust. De Syrische verdediging schoot het Russische vliegtuig, met 15 Russische officieren aan boord, neer. Zij waren allen op slag dood. Moskou beschuldigde destijds de Israëli’s ervan zich achter het Russische vliegtuig te hebben verscholen, en gaf Israël de schuld van de operatie. De Russische verliezen maakten nieuwe regels noodzakelijk, waardoor de Israëlische legerleiding gedwongen werd de Russische basis in Hmeimim ruim van te voren op de hoogte te brengen van elke aanval die zou worden uitgevoerd. Rusland bracht S-300 raketten naar Syrië als stok achter de deur voot Israël zonder de Syrische militaire leiding de volledige bevoegdheid te geven om de geavanceerde luchtdoelraketten te gebruiken.

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...