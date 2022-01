Al-Sadr går videre uten de andre sjiamuslimske partiene for å velge Iraks ledere.

Er det et kjølig klima mellom Sayed Muqtada og Iran?

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda.

Det irakiske parlamentet kom sammen søndag for å samle de folkevalgte representantene etter lange uker med «hit and run»-protester fra sjiamuslimske politiske partier som først avviste – og senere aksepterte et fait accompli – resultatet av valget. Demonstrasjonene fra pro-iranske sjiagrupper skyldtes deres tap av et stort antall parlamentariske seter, og de ble dermed ikke lenger ansett som de sterkeste på den irakiske arenaen. Etter at den første forsamlingen ble forsinket i timevis, avla de nye representantene eden om å tillate forhandlinger i siste liten og enighet om mange partiers allianser. Det sadristiske partiet vil hevde å ha den største retten til å nominere statsministeren når samtalene lørdag kveld ikke klarte å samle alle sjiapartiene under én paraply. Dette betyr at Sayed Muqtada al-Sadr vil velge de irakiske lederne (president og speaker) i samråd med de mest fremtredende sunnimuslimske og kurdiske representantene, uten å koordinere med de andre sjiapartiene.

Den påstått dårlige helsen til den eldre parlamentsformannen, Mahmoud al-Mashhadani, som leder sesjonen, slapp imidlertid unna en skarp strid mellom sjiamuslimske representanter om hvem som leder den største parlamentariske gruppen og derfor har rett til å nominere statsministeren.

“State of Law” -partiet ledet av tidligere statsminister Nuri al-Malikis varamedlemmer videresendte et krav til parlament-speakeren og kunngjorde at de hadde den største gruppen av parlamentsmedlemmer med en koalisjon på 88 parlamentsmedlemmer og viste underskriftene deres, og dermed opprettholdt den største gruppen sammenlignet med de 73 som representerer den sadristiske bevegelsen. Dette gjorde sadristbevegelsens representaner sinte og førte til en tvist som førte til at “koordineringsramme”-representantene forlot parlamentet.

