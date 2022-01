Planlegger Russland å utplassere tropper og missiler på Cuba og i Venezuela?

Skrevet av – Elijah J. Magnier, oversatt av Abu Huda:

Når et vestlig land planlegger krigføring, begynner det med å starte mediekrigføring for å anklage fiendens motstander for å utgjøre en fare mot sikkerhet i verden og forberede seg på krig mot en suveren stat i dagene som følger. USAs utenriksminister Colin Powell kom med en slik falsk påstand i FN da han anklaget Irak for å ha masseødeleggelsesvåpen. Han ble etterfulgt av den daværende britiske statsministeren Tony Blair, som også hevdet at Saddam Hussein kunne bruke disse masseødeleggelsesvåpnene innen 45 minutter. USA driver i disse dager kampanjer – mens de gjemmer seg bak Europa og Den nordatlantiske traktatorganisasjonen (NATO) – mot Russland, og anklager landet for å planlegge en invasjon av Ukraina, men ignorerer sine egne provokasjoner de siste årene for å dra Russland inn i krig.

Det er ingen tvil om at en NATOutvidelse til Ukraina og Georgia ville blitt sett på som svært farlige skritt for Russlands nasjonale sikkerhet. Europa befinner seg på første rad i en konfrontasjon mot Russland. De ønsker ikke å provosere sin viktige russiske økonomiske partner, men har samtidig ingen makt til å stoppe de amerikanske provokasjonene.

Europa er klar over at NATOs utplassering av mellom- og langdistanseraketter i Ukraina representerer en farlig provokasjon som Kreml ikke vil akseptere. Derfor settes det i gang en enorm mediekampanje som om slaget fant sted i morgen og den russiske invasjonen er i ferd med å finne sted uten noen begrunnelse.

Nyhetslekkasjer avslører at CIA har hatt et treningsprogram for å “drepe russere” i Ukraina siden 2015. Dette scenariet ligner på måten Sovjetunionen ble dratt inn i krigen i Afghanistan i 1979. Etter at USA støttet Mujahideen og man trakk Russland inn i en «Vietnam-krig», som Zbigniew Brzezinski sa det.

Dessuten har den amerikanske kongressen gått med på å støtte Ukraina med 300 millioner dollar. Videre har den amerikanske administrasjonen truet med å ta 18 skritt – antatt å være økonomiske – som Washington vil ta i bruk for å konfrontere Russland i tilfelle en invasjon av Ukraina. Det er tvilsomt at USA vil kjempe med sine soldater, men de kan bruke ukrainerne til å lokke dem inn i kampen. De får Europa til å stå diplomatisk i front i møte med Russland, og dette tjener amerikanske interesser på flere nivåer. Hovedårsakene er:

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...