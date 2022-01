Iran – Russland: Vesten vil ikke få fordeler i gjenoppbyggingen av Iran. Toget er gått.

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda:

Tre runder med diskusjoner og møter over to dager, og en tale avlevert i statsdumaen fra Irans president Ibrahim Raisi, er tilstrekkelig til å indikere betydningen Russlands president Vladimir Putin tillegger sin gjest fra Iran. Raisi kunngjorde allerede, som en del av sitt fireårige politiske program, at landet hans er på vei mot Østen (Asia) uten nødvendigvis å stenge døren for Vesten. Det er ikke tilfeldig at dette besøket faller sammen med marineøvelsene utført av den iranske, kinesiske og russiske marinen i det varme vannet i Det indiske hav. Det er en forsettlig melding til Amerika, som indikerer at landene som Washington fører sanksjonskriger mot, forener seg for å overvinne unilateralismen som har dominert verden siden andre verdenskrig.

En offisiell testgruppe fra Stillehavsflåten, bestående av missilkrysseren Nakhimon Varyag, antiubåtkrigsskipet Admiral Tribuz og en marinetanker Boris Butoma, la til kai i den iranske havnen Chabahar med utsikt over Omanbukten. Chabahar-havnen ble innviet av regjeringen til Sheikh Hassan Rouhani og er operativ selv før fullføringen av det endelige arbeidet som er ment å nås i år.

Disse krigsskipene deltar i felles marineøvelser med Iran og Kina for å koordinere marinemanøvrer for å sikre sikkerheten til internasjonale skip, bekjempe piratvirksomhet, ødelegge flytende miner med artilleriild og motinfiltrasjon av fiendtlige ubåter. Øvelsene gjennomføres over 176 000 kvadratkilometer i det nordlige Indiahavet og vil vare i tre dager. Allerede i desember 2019 gjennomførte Kina, Russland og Iran en felles marineøvelse, som ble ansett som vellykket og vurdert som enestående i forhold til samarbeid og koordinering.

Siden slutten av andre verdenskrig har Amerika forsøkt det umulige: å holde Russland borte fra Omanbukta og varmtvannshavnene. USA har også omringet Kina ved å bygge en kjede av luft- og marinebaser i nærliggende land. Den iransk-russisk-kinesiske tilstedeværelsen ved Chabahar-havnen indikerer Irans strategiske orientering mot øst (Asia), som ble bestemt av den øverste lederen, Ali Khamenei, og demonstrerte Irans nye strategiske retning. Iran mistet tilliten til Vesten etter at president Donald Trump sa opp atomavtalen i 2018, og Europa klarte ikke å overholde noen av vilkårene de hadde signert og lovet å være forpliktet til. Tyskland, Frankrike og Storbritannia fryktet de amerikanske sanksjonene dersom de hadde fulgt FNs vedtatte resolusjon angående opphevelse av alle sanksjoner mot Iran. De valgte å forbli passive og lammede. FNs generalsekretær Antonio Guterres har appellert til USAs president Joe Biden om å oppheve alle sanksjoner mot Iran som avtalt under 2015-avtalen, men til ingen nytte.

