Al-Sadr kjemper om makten og kaller «motstandsaksen» for terrorister

Skrevet av – Elijah J. Magnier,

Oversatt av Abu Huda.

Det var ikke uten baktanker at den amerikanske sjefen for CENTCOM, general Kenneth Frank McKenzie, sa: “Iran presser sine allierte til å angripe Emiratene på grunn av tapene i Irak.” Det er direkte relatert til rivaliseringen mellom sjiaene, som har intensivert uten sidestykke. Irak har blitt en arena for politisk kamp. Det har brøt ut sammenstøt, rike på støtende ord og fornærmelser, som aldri før har blitt observert blant politiske ledere i det irakiske sjiamiljøet. Det eskalerte da Sayed Moqtada al-Sadr, lederen av “Sadr-bevegelsen”, beskrev “motstandsaksen” som den “verste av fredløse og terrorister”, og brøt alle tabuer. Disse merkelappene har vanligvis bare blitt brukt av fiender av Iran og «Motstandsaksen», altså av USA, Gulf-landene og Israel. Det var virkelig uvanlig at en irakisk sjia-leder som kjempet så kraftig mot USAs okkupasjon av Irak, sendte slike anklager i en slik retning.

USAs general Kenneth F. McKenzie sa at Irans allierte har sendt væpnede droner til De forente arabiske emirater på grunn av «Irans tap i det irakiske parlamentsvalget.» Denne uttalelsen anses av ledende kilder i «motstandsaksen» som «ikke uskyldig i det hele tatt. ”

“Snarere baner det vei for skritt eller attentater som USA sannsynligvis vil ta i Irak mot personligheter og ledere, for å anklage Iran og landets allierte senere, om å utløse en borgerkrig, spesielt mellom de voldsomt antagonistiske sjiapartiene på den irakiske arenaen. “Kilden frykter at USA kan prøve å myrde Sayed Moqtada al-Sadr, likt attentatet mot IRGC-sjefen Qassem Soleimani og den irakiske militslederen Abu Mahdi al-Muhandes, og deretter anklage Iran for å stå bak, for å vende irakere mot hverandre.

Det er en realitet at Irans allierte innenfor «koordineringsrammen» har mistet mange parlamentariske seter i det siste valget, sammenlignet med forrige parlamentsvalg. Iran er imidlertid langt fra å miste sin innflytelse i Irak. Sjefen for det iranske revolusjonsgardekorpset-Al-Quds-brigaden, general Ismail Qaani, bestemte seg for ikke å blande seg inn i noens favør i parlamentsvalget, utfallet av resultatene og de ulike sjia-alliansene. Videre ba general Qaani alle parter som han har et utmerket forhold til, sunnimuslimer, sjiamuslimer og kurdere, om å prøve å bli enige seg imellom av hensyn til stabiliteten i Irak. Qaani har som mål å hindre USA og Tyrkia fra å utnytte den potensielle ustabiliteten i Irak hvis den politiske prosessen stagnerer.

Det er ingen hemmelighet at Iran har solide irakiske allierte, uavhengig av resultatene av den politiske prosessen og parlamentsvalget. Følgelig forventes ikke Iran å gi opp sin innflytelse i Irak så lenge dets ledere mener det er en reell fare for landets nasjonale sikkerhet på grunn av USAs tilstedeværelse i Irak. Dessuten er bevegelsesfriheten som israelsk etterretning har i Nord-Irak, Kurdistan, som ikke er under sentralregjeringens kontroll i Bagdad, også en kilde til bekymring for Teheran.

Dessuten okkuperer Tyrkia en del av Bashiqa i Kurdistan, har dusinvis av militærbaser, og krenker uforsiktig (og regelmessig) Iraks suverenitet. Tyrkia har satt i gang angrep – slik det gjorde mot Sinjar og Makhmour i Nineveh-provinsen – uten å ta hensyn til advarsler fra Bagdad.

