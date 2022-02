Al-Sadr luta pelo poder e define o “Eixo de Resistência” como terrorista

Elijah J. Magnier

Não foi sem premeditação que o General Kenneth Frank McKenzie, Comandante de Operações Centrais dos EUA (CENTCOM), disse: “O Irã está pressionando seus aliados a atacar os Emirados Árabes Unidos por causa de suas perdas no Iraque”. Isso está diretamente relacionado com a rivalidade inter-xiita, que tem se intensificado sem precedentes. O Iraque se tornou uma arena para a batalha política. Eclodiram confrontos, repletos de palavras ofensivas e insultos, nunca antes observados entre os líderes políticos da comunidade xiita iraquiana. A situação se agravou seriamente quando Sayed Moqtada al-Sadr, o líder do “Movimento Sadr”, descreveu o “Eixo da Resistência” como o “pior dos fora-da-lei e dos terroristas“, quebrando todos os tabus. Estas definições têm sido usadas habitualmente apenas pelo Irã e pelos inimigos do “Eixo da Resistência” e pelos EUA, os países do Golfo e Israel. De fato, era incomum para um líder xiita iraquiano que lutou tão vigorosamente contra a ocupação do Iraque pelos EUA encaminhar tais acusações em tal direção.

O general americano Kenneth F. McKenzie disse que os aliados do Irã enviaram drones armados para os Emirados Árabes Unidos devido às “perdas do Irã nas eleições parlamentares iraquianas”. Esta declaração é considerada pelas principais fontes do “Eixo de Resistência” como “de forma alguma inocentes”.

“Ao contrário, abre o caminho para novas ações ou assassinatos que os EUA provavelmente realizarão no Iraque contra personalidades e líderes para acusar o Irã e seus aliados posteriormente, para desencadear uma guerra civil, especialmente entre os partidos xiitas ferozmente antagônicos na arena iraquiana”. A fonte teme que os EUA possam tentar assassinar Sayed Moqtada al-Sadr, semelhante ao seu assassinato do comandante do IRGC Qassem Soleimani e do comandante iraquiano Abu Mahdi al-Muhandes, acusando mais tarde o Irã de estar por trás para virar os iraquianos uns contra os outros.

É uma realidade que os aliados do Irã dentro do “Quadro de Coordenação” (QC) perderam muitos assentos parlamentares nas recentes eleições, em comparação com as últimas eleições parlamentares. No entanto, o Irã está longe de perder sua influência no Iraque. O comandante do Corpo de Guardas Revolucionários Iranianos – Brigada Al-Quds, General Ismail Qaani, decidiu não interferir a favor de ninguém nas eleições parlamentares, no resultado e nas alianças inter-xiitas. Além disso, o General Qaani pediu a todos os partidos com os quais ele mantém um excelente relacionamento, sunitas, xiitas e curdos, que tentassem chegar a um acordo entre eles em prol da estabilidade do Iraque. Qaani pretende evitar que os EUA e a Turquia explorem a instabilidade potencial do Iraque se o processo político estagnar.

