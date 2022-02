Waarom betaalt Europa de prijs voor de provocatie van Rusland door de VS in Oekraïne?

Geschreven door – Elijah J. Magnier:

Vertaald door – Francis J.

De Verenigde Staten van Amerika, Europa en andere westerse landen adverteren en bereiden zich voor alsof de oorlog tussen Rusland en Oekraïne “op elk moment” gaat beginnen. Desondanks lijkt het erop dat Rusland en Oekraïne zelf niet op de hoogte zijn van de zogenaamde “invasieplannen”. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd dat de “informatie” over een mogelijke Russische invasie “alleen maar paniek zaait en ons niet helpt”. Westerlingen hebben de opdracht gekregen Oekraïne zo snel mogelijk te verlaten om te voorkomen dat de chaotische ervaring van Afghanistan, waar Amerika zich overhaast en in wanorde terugtrok, zich herhaalt. Het Kremlin ontkent elk voornemen om binnen te vallen en beweert dat de “Angelsaksen koste wat het kost een oorlog willen”: zij verspreiden verkeerde informatie en lokken provocaties uit. Toch wijst deze verwoede campagne erop dat er nog voldoende tijd is voor een geplande en weloverwogen terugtrekking, en niet voor een terugtrekking zonder kans. Maar wat zal er gebeuren met Europa en zijn behoefte aan gas, vooral Duitsland en Italië, als Washington besluit een oorlog te provoceren en de Russisch-Duitse gaspijpleiding “Nord Stream-2” van 1.230 kilometer in dat geval zou worden geblokkeerd?

Europa is voor meer dan 46,8% van zijn behoeften afhankelijk van de invoer van aardgas uit Rusland, en voor veel minder dan dat van de invoer van Russische olie, waarvan het in de eerste plaats afhankelijk is.

De Europese landen die het meeste Russische gas invoeren zijn – volgens Eurostat – Duitsland, waarvan de hoeveelheid meer dan 65% van zijn behoeften dekt, gevolgd door Italië 43%, Griekenland 39%, Nederland 26%, Frankrijk 17%, Zweden 13%, Spanje 10%, Portugal 9,7% en België 6,5%.

Dit betekent dat Amerika “akkoord gaat” met Europa en zich gedraagt alsof het de uiteindelijke beslissing over vrede of oorlog in handen heeft, terwijl het achteloos het risico loopt het Russische gas af te snijden als dit gebeurt, wat naar verwachting zeer pijnlijk zal zijn voor de Europese bevolking. De VS zullen niet worden getroffen, maar zullen wel hun dominantie en invloed op Europa versterken.

President Vladimir Poetin is bereid om eventuele Amerikaans-Europese sancties het hoofd te bieden door met China – zonder een eventuele aanval op Oekraïne te willen toejuichen – en Iranafspraken te maken om de mogelijk komende uitdagingen het hoofd te bieden. Sinds Donald Trump aan de macht is, hebben de VS duidelijke aanwijzingen gegeven over het gebruik van SWIFT, ‘s werelds meest uitgebreide betalingssysteem voor het versturen van berichten, en over de inzet van de dollar als sanctiewapen, dat Biden bijna gaat gebruiken naast andere financiële sancties om de Russische economie lam te leggen.

Read more of this content when you subscribe today. Subscribe Log in

Advertisements Advertisements Advertisements

Share this: Email

Twitter

LinkedIn

Reddit

Skype

Facebook

Print

Pocket

Telegram



Like this: Like Loading...